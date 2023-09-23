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رمال حديدية تتدحرج عكس الجاذبية.. فيديو لتجربة علمية فريدة

9/23/2023 7:16:28 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - اكتشف علماء كيف يمكن تحقيق تدفق لمادة مشابهة للرمال باتجاه صعود المنحدرات دون الحاجة للتلاعب بالعرض والزمن.

صمم الباحثون جزيئات صغيرة يطلقون عليها اسم "ميكرو رولرز" من خلال طلاء حبيبات مجهرية مصنوعة من بلاستيك بولي ميثيل ميثاكريلات بأكسيد الحديد.

توصل العلماء بجامعة ليهاي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن القوى المتغيرة بين الحبيبات تساهم في دفع هذه "الرمال" نحو الأعلى في المنحدرات وتمكنها من التغلب على العقبات التي تواجهها بفضل تأثير الجاذبية.

المهندس الكيميائي والجزيئي الحيوي جيمس جيلكريست يشير إلى أنه باستخدام المعادلات التي تصف تدفق المواد الحبيبية، تم التوصل إلى أن هذه الجزيئات كانت تتحرك بشكل مشابه للمواد الحبيبية، باستثناء أنها كانت تتدفق نحو الأعلى.

كان هذا الاكتشاف مفاجئًا لدرجة أن الباحثين اضطروا إلى استخدام مصطلحات جديدة لوصفه، وهو ما يُشار إليه باسم "التدفق الصاعد" الذي ينجم عن زاوية سلبية للسكون ويتسبب في زيادة الحركة بدلاً من إبطائها كما هو الحال عادة.

عند تطبيق عزم مغناطيسي على هذه الحبيبات الدقيقة، تبدأ في الدوران حول محاورها، ما يجبر الجزيئات على التجمع مؤقتًا والعمل بتناغم تام، ما يسمح للحبيبات بالتسلق نحو الأعلى على المنحدر.

يُشير الباحثون إلى أن زيادة قوة المجال المغناطيسي تعزز التماسك بين الحبيبات وتجعلها تحصل على مزيد من الجر، مما يسهم في زيادة سرعة تحركها.

على الرغم من أن هذا البحث ما زال في مراحله الأولى، إلا أنه يمكن استخدام هذا النهج في مجال الروبوتات الدقيقة وربما في تسليم الأدوية، حسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.

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