رمال حديدية تتدحرج عكس الجاذبية.. فيديو لتجربة علمية فريدة
التاريخ
9/23/2023 7:16:28 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اكتشف علماء كيف يمكن تحقيق تدفق لمادة مشابهة للرمال باتجاه صعود المنحدرات دون الحاجة للتلاعب بالعرض والزمن.
صمم الباحثون جزيئات صغيرة يطلقون عليها اسم "ميكرو رولرز" من خلال طلاء حبيبات مجهرية مصنوعة من بلاستيك بولي ميثيل ميثاكريلات بأكسيد الحديد.
توصل العلماء بجامعة ليهاي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن القوى المتغيرة بين الحبيبات تساهم في دفع هذه "الرمال" نحو الأعلى في المنحدرات وتمكنها من التغلب على العقبات التي تواجهها بفضل تأثير الجاذبية.
المهندس الكيميائي والجزيئي الحيوي جيمس جيلكريست يشير إلى أنه باستخدام المعادلات التي تصف تدفق المواد الحبيبية، تم التوصل إلى أن هذه الجزيئات كانت تتحرك بشكل مشابه للمواد الحبيبية، باستثناء أنها كانت تتدفق نحو الأعلى.
كان هذا الاكتشاف مفاجئًا لدرجة أن الباحثين اضطروا إلى استخدام مصطلحات جديدة لوصفه، وهو ما يُشار إليه باسم "التدفق الصاعد" الذي ينجم عن زاوية سلبية للسكون ويتسبب في زيادة الحركة بدلاً من إبطائها كما هو الحال عادة.
عند تطبيق عزم مغناطيسي على هذه الحبيبات الدقيقة، تبدأ في الدوران حول محاورها، ما يجبر الجزيئات على التجمع مؤقتًا والعمل بتناغم تام، ما يسمح للحبيبات بالتسلق نحو الأعلى على المنحدر.
يُشير الباحثون إلى أن زيادة قوة المجال المغناطيسي تعزز التماسك بين الحبيبات وتجعلها تحصل على مزيد من الجر، مما يسهم في زيادة سرعة تحركها.
على الرغم من أن هذا البحث ما زال في مراحله الأولى، إلا أنه يمكن استخدام هذا النهج في مجال الروبوتات الدقيقة وربما في تسليم الأدوية، حسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
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