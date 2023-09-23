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المحافظة اغلقت جميع الشاليهات : وفاة طفل غرقاً في قلقيلية

9/23/2023 7:14:05 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية /PNN / توفي مساء اليوم طفل يبلغ من العمر عامين غرقًا في بركة سباحة داخل أحد الشاليهات في مدينة قلقيلية.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وصول الطفل بحالة حرجة إلى مشفى درويش نزال الحكومي في المدينة بعد غرقه في بركة سباحة.

وأضاف العقيد ارزيقات أن الأطباء أعلنوا عن وفاته لاحقاً وأن الشرطة باشرت إجراءات البحث والتحري في ملابسات الحادث وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

من جهتها قررت محافظة قلقيلية اغلاق جميع الشاليهات في المحافظة حتى تصويب أوضاعها، بعد حادثة وفاة الطفل في إحداها هذا المساء.

و قررت لجنة السلامة العامة في محافظة قلقيلية، مساء اليوم السبت، إغلاق الفلل السياحية بالمحافظة حتى إشعار آخر .

وأضافت اللجنة في بيان لها، أنه "تقرر اغلاق الفلل بعد وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في احداها مساء اليوم"، داعية أصحابها للالتزام بتعليمات وشروط الصحة والوقاية، وتصويب أوضاع الفلل السياحية.

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