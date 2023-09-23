المحافظة اغلقت جميع الشاليهات : وفاة طفل غرقاً في قلقيلية
التاريخ
9/23/2023 7:14:05 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
قلقيلية /PNN / توفي مساء اليوم طفل يبلغ من العمر عامين غرقًا في بركة سباحة داخل أحد الشاليهات في مدينة قلقيلية.
وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وصول الطفل بحالة حرجة إلى مشفى درويش نزال الحكومي في المدينة بعد غرقه في بركة سباحة.
وأضاف العقيد ارزيقات أن الأطباء أعلنوا عن وفاته لاحقاً وأن الشرطة باشرت إجراءات البحث والتحري في ملابسات الحادث وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.
من جهتها قررت محافظة قلقيلية اغلاق جميع الشاليهات في المحافظة حتى تصويب أوضاعها، بعد حادثة وفاة الطفل في إحداها هذا المساء.
و قررت لجنة السلامة العامة في محافظة قلقيلية، مساء اليوم السبت، إغلاق الفلل السياحية بالمحافظة حتى إشعار آخر .
وأضافت اللجنة في بيان لها، أنه "تقرر اغلاق الفلل بعد وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في احداها مساء اليوم"، داعية أصحابها للالتزام بتعليمات وشروط الصحة والوقاية، وتصويب أوضاع الفلل السياحية.
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