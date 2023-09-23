أنشطة وورشات متنوعة بمراكز شبابية في إربد



وتحدث المدرب، عدي العمري، عن مفهوم التجارة الإلكترونية وأهمتيها وأبرز أنواعها، لاسيما التجارة الإلكترونية الرقمية التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



ولفت إلى التحديات والمستقبل للتجارة الإلكترونية من حيث الأمان والخصوصية والتشريعات القانونية وصولا للتنافسية واستجابة التوزيع والشحن، منوها إلى حجم التطور في مجال التجارة الاجتماعية في ظل تنامي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الواقع الافتراضي واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.



كما نفذ مركز شابات جديتا بلواء الكورة، ورشة عمل بعنوان: "الغذاء الصحي والصيام المتقطع وأثره على الصحة"، بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز.

وهدفت الورشة التي قدمتها الممرضة رحمة كساسبة إلى التوعية بأهمية تناول الغذاء الصحي بطريقة سليمة وعلمية، وأثر الصيام المتقطع بأنواعه على صحة الجسم النفسية والجسدية وقدرته على الحد من أمراض العصر المزمنة والرشاقة والتخلص من سموم الجسم.