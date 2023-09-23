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الأغوار الجنوبية: بدء أولى مراحل مشروع دمج وتمكين السيدات في المشاركة الاقتصادية

9/23/2023 7:13:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بدأ مركز الأميرة بسمة للتنمية في محافظة الكرك، اليوم السبت، أولى مراحل مشروع دمج وتمكين السيدات في المشاركة الاقتصادية بالأغوار الجنوبية.


وقال مدير المركز، علي الصعوب، إن هذا المشروع يأتي ضمن إطار مشروع "نحو تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن"، المموّل من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه تحالف تقوده المبادرة النسوية الأورومتوسطية".


وأضاف أنه جرى اختيار 20 سيدة من مختلف أنحاء اللواء بعد إجراء المقابلات والرجوع إلى معايير اختيار السيدات المرتبطة بمستوى دخل الأسرة و القدرة المتقدمة على الالتحاق بالتدريبات، بالإضافة إلى وجود فكرة مشروع يُقدم خدمة للمنطقة.


وأشار إلى أنه من جرى اختيارهن لم يسبق لهن الحصول على منح سابقة ولديهن القدرة على الالتزام بالتدريبات، لتحقيق أهداف المشروع كما هو مخطط له.

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