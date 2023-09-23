4 إصابات بحادث تصادم في عمان- تفاصيل

وقع حادث تصادم بين 4 مركبات بمنطقة شارع الاردن، نتج عنه 4 إصابات. ووفق مصدر امني لـ "الوكيل الاخباري" ، أنه جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي، فيما وصفت حالتهم بالمتوسطة. وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث.

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