4 إصابات بحادث تصادم في عمان- تفاصيل

4 إصابات بحادث تصادم في عمان- تفاصيل
التاريخ
9/23/2023 7:13:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات
وقع حادث تصادم بين 4 مركبات بمنطقة شارع الاردن، نتج عنه 4 إصابات.
ووفق مصدر امني لـ "الوكيل الاخباري" ، أنه جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي، فيما وصفت حالتهم بالمتوسطة.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث.
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