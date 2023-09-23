التجارة المصرية تعلن موعد تنفيذ قرار حظر تصدير البصل

تجدر الإشارة إلى أن البصل المصري كان على مدار سنوات عديدة محور تجاذب حيث تعرض في العديد من المرات لوقف التصدير أو لمنع دخوله إلى أسواق بعض الدول.

وفي مايو 2019، أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري آنذاك عز الدين أبو ستيت، أن الرياض رفعت الحظر المفروض على استيراد البصل المصري، بعد مفاوضات بين الحجر الزراعي المصري والجانب السعودي.