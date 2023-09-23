العلوم والتكنولوجيا: مشاريع بما يقارب 2 مليون دينار نفذتها المشاغل الهندسية مع مؤسسات وطنية



وقد توزعت هذه المشاريع على عدد من المؤسسات المهمة، فقد قامت الوحدة بتصنيع مقاعد دراسية لوزارة التربية والتعليم على مرحلتين بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشروع ما يقارب النصف مليون دينار أردني.



وأوضح البيان بأن مؤسسات حكومية أخرى منها دائرة الجمارك الأردنية ومؤسسة المناطق الحرة والمعهد القضائي الأردني والمركز الوطني للأمن السيبراني وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ووزارة الثقافة نفذت مشاريع مع الوحدة بقيمة إجمالية وصلت إلى ما يقارب المليون ونصف المليون دينار أردني.



رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم قال إنه وتماشيًا مع الدور المجتمعي الذي لا بد وأن تقوم به مؤسسات التعليم العالي بكافة أشكالها تجاه المجتمع، فإن وحدة المشاغل الهندسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تقوم ومن خلال كوادرها الفنية والبشرية بتصنيع الأثاث المكتبي واللوازم الرئيسة لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تصنيع قطع الغيار للمصانع والشركات وكذلك لأفراد المجتمع المحلي.



كما وتعمل على تقديم استشارات فنية لبعض مؤسسات القطاعين العام والخاص من حيث تركيب وتشغيل بعض الأجهزة الصناعية وتدريب المهندسين على كيفية تشغيلها وصيانتها، إضافة لما تقوم به الوحدة من تدريب المهندسين حديثي التخرج بالتعاون مع بعض الوزارات ونقابة المهندسين الأردنيين.



وبيَّن السالم بأن إدارة الجامعة وضعت على عاتقها بأن تسخر طاقاتها البشرية من أجل تنفيذ الرؤى الملكية السامية والتوجيهات المستمرة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في خدمة كافة القطاعات المجتمعية وذلك من أجل بناء شراكات وتعاون مثمر وتكاملية تحقق النتائج المرجوة في التنمية الوطنية المستدامة.



وأشار السالم بأن الوحدة من خلال المشاريع الوطنية التي نفذتها والمتعلقة بتصنيع مجموعة كبيرة من قطع الغيار، إضافة إلى المنتجات الخشبية والمعدنية المختلفة، لم تهدف الجامعة ووحدة المشاغل الهندسية فيها إلى منافسة المؤسسات والورش الصناعية التابعة للقطاعين العام والخاص، وإنما سعت الوحدة إلى النهوض بجودة الأعمال والمنتجات، بحيث تصبح مثالًا يحتذى بهذا الخصوص منطلقة من رسالتها وهي تقديم خدمات هندسية وإنتاجية منضبطة ومتميزة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والقطاعين العام والخاص، وإنتاج معظم احتياجات الجامعة من الأثاث وقطع الغيار بأفضل جودة وبأقل سعر ممكنين.

وأكد السالم بأن الدور المجتمعي للوحدة لم يأخذها بعيدًا عن مهمتها الأساسية وهي الأعمال والأنشطة المتعلقة بتدريب طلبة كلية الهندسة على المهارات اليدوية ومهارات تشغيل الآلات الصناعية ومهارات القياس وعمليات الإنتاج وإكسابهم المهارات الفنية التي تنسجم مع خطة التدريب في كلية الهندسة، ويمارس الطلبة التدريب في المشاغل (الخراطة، الكهرباء، التدفئة والتمديدات الصحية، لحام المعادن، صب المعادن، الصاج، النجارة ) إضافة الى الأنشطة والأعمال المتعلقة بتنفيذ مشاريع تخرج الطلبة حسب الرسومات والتصاميم التي يتم تزويد الوحدة بها من قبل الطالب وتحت الإشراف المباشر لعضو هيئة التدريس المعني وبالتنسيق مع الفني المختص بتنفيذ المشروع.



وأضاف السالم بأن المشاغل الهندسية تقوم بتنفيذ الجزء العملي الخاص بالأبحاث العلمية لكافة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وتنفيذ بعض أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية الأخرى .