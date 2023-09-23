تسجيل درجة حرارة قياسية يوم 23 سبتمبر في مدينة بطرسبورغ الروسية
التاريخ
9/23/2023 7:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلن كبير المتخصصين في مركز فوبوس للأرصاد الجوية، ميخائيل ليو، عن تسجيل درجة حرارة قياسية يوم 23 سبتمبر في مدينة بطرسبورغ الروسية.
وقال ليو: "درجة الحرارة القصوى القياسية الجديدة المسجلة في بطرسبورغ في 23 سبتمبر هي الآن +25.3 درجة".
ووصف درجة الحرارة هذه بأنها الأعلى المسجلة في بطرسبورغ في سبتمبر الجاري.
أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي في وقت سابق، أن فصل الصيف شهد أعلى متوسط على الإطلاق لدرجات الحرارة العالمية تم قياسه، مرجحا أن يكون 2023 أكثر الأعوام سخونة في التاريخ.
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