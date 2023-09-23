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تسجيل درجة حرارة قياسية يوم 23 سبتمبر في مدينة بطرسبورغ الروسية

9/23/2023 7:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن كبير المتخصصين في مركز فوبوس للأرصاد الجوية، ميخائيل ليو، عن تسجيل درجة حرارة قياسية يوم 23 سبتمبر في مدينة بطرسبورغ الروسية.
وقال ليو: "درجة الحرارة القصوى القياسية الجديدة المسجلة في بطرسبورغ في 23 سبتمبر هي الآن +25.3 درجة".

ووصف درجة الحرارة هذه بأنها الأعلى المسجلة في بطرسبورغ في سبتمبر الجاري.
أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي في وقت سابق، أن فصل الصيف شهد أعلى متوسط على الإطلاق لدرجات الحرارة العالمية تم قياسه، مرجحا أن يكون 2023 أكثر الأعوام سخونة في التاريخ.

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