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السيسي يهنئ العاهل السعودي وولي عهده

9/23/2023 7:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتهاني للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.

ونشر السيسي تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قال فيها: ""في ذكرى اليوم الوطني السعودي.. أتوجه بخالص التهاني القلبية والتمنيات الأخوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. متمنيا للشعب السعودي الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء".
وأضاف "أن التاريخ الممتد من المودة والأخوة بين مصر والسعودية.. يشهد على عمق الروابط والأواصر الوثيقة بين الشعبين، وعلى قوة وصلابة العلاقات بين البلدين، التي أؤكد تطلعنا المستمر إلى تقويتها وترسيخها، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ولأمتينا العربية والإسلامية".

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