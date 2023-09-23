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وزير الخارجية يختتم لقاءاته مع مسؤولين دوليين في نيويورك

9/23/2023 7:13:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اختتم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، سلسلة لقاءاته التي أجراها مع نظرائه وزراء الخارجية، والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأجرى الصفدي ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف، مباحثات أكدت الحرص المشترك على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها.
واستعرض الوزيران مخرجات لقاء القمة الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في كانون الأول 2022.
وأكدا الحرص المشترك على تطوير العلاقات لتصل إلى آفاق جديدة للتعاون الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.
كما بحث الوزيران عددا من القضايا العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية.
والتقى الصفدي، الجمعة، مع وزير خارجية كرواتيا غوردان ردمان، في اجتماع بحث العلاقات الأردنية الكرواتية، وسبل تعزيزها ثنائيا وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والأزمة السورية، وقضايا ذات اهتمام مشترك.
وأجرى الصفدي ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.
ووقّع الوزيران على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي.
كما أجرى الصفدي ونظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت، محادثات تناولت العلاقات الثنائية، والعديد من القضايا الإقليمية والدولية تقدمتها القضية الفلسطينية. وأكد الصفدي وسلوت، الذي هنأها بتوليها مهامها الجديدة وزيرة للخارجية، الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين المملكتين ثنائيا وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

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