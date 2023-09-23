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الخارجية البيلاروسية: مينسك ستبذل قصارى جهدها لحل النزاع في أوكرانيا

9/23/2023 7:13:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينيك، يوم السبت، بأن مينسك ستبذل قصارى جهدها لحل النزاع في أوكرانيا.
وقال ألينيك في كلمة ألقاها خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "من الصعب بالنسبة لنا أن نشاهد كيف يعاني الأشخاص المقربون منا لمدة عام ونصف العام، لقد أصبحت أوكرانيا وشعبها ورقة مساومة في اللعبة الكبرى التي يمارسها الغرب للحفاظ على هيمنته العالمية".
وأضاف: "من الواضح أنه من خلال زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، فإن الغرب مصمم على مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني، لكن السؤال المهم هل تريد أوكرانيا ذلك؟ وهل يحتاج الأوكرانيون إلى حرب استنزاف؟، ومن جانبنا نحن مقتنعون بأنها لا تريد ذلك".
وأشار ألينيك إلى أن بيلاروس دعت دائما إلى السلام في أوكرانيا، واتخذت جميع التدابير الممكنة لتحقيق لذلك.

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