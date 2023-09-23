ما هي الثقافة السويسرية بالضبط؟



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

في مؤتمر السويسريين والسويسريات في الخارج لعام 2023 المُنعقد في سانت-غالن، ناقش المشاركون والمشاركات ماهية الثقافة السويسرية، وما إذا كان يمكن اعتبارها "منتجاً للتصدير". فما رأيك؟ ماذا سيكون جوابك؟

تتبادر إلى الذهن العديد من الأمور عند التفكير في سويسرا؛ دقة المواعيد والجبال والجبن المُذاب. وهذه الأمور، وإن كانت تُشكِّل حقًّا جزءاً من صورة البلاد – مع أنَّ القطارات في سويسرا قد تتأخر أيضاً – إلَّا أنَّ السؤال هو: هل يمكن اعتبار هذه الصور النمطية أيضًا ملمحا من ملامح الثقافة السويسرية؟ في نهاية المطاف، يكتشف المرء معتقدات وتقاليد مختلفة في جميع أنحاء البلاد، سواء كانت لغوية أو دينية أو تتعلّق بأذواق المآكل. ربما تكون تلك أهم على المستوى الثقافي.

وعندما طرحنا على قرائنا هذا السؤال، تضمَّنت إجاباتهم أيضاً صوراً لما يمثل الثقافة السويسرية في الخارج. فبالإضافة إلى ساعات الوقواق، والشوكولاتة ومجسمات البقر الخشبية الصغيرة، كان هناك عدد من الأشياء الأخرى في هذا المزيج.

وبينما تسعى مختلف الشركات إلى رسم صورة إيجابية لسويسرا في الخارج، فإن أبناء سويسرا في الخارج هم الأقرب إلى السكان المحليين، ومن خلالهم تنعكس ثقافة البلاد. شاهد الفيديو من أجل تكوين فكرة خاصة بك.

ترجمة: ريم حسونة

المزيد

أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .

طالع المزيد