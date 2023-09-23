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واتضح أنني تعِسٌ بائس

9/23/2023 7:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحكم‭ ‬إنني‭ ‬كنت‭ ‬عميلا‭ ‬بريطانيا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عملت‭ ‬كضابط‭ ‬إعلام‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬فقد‭ ‬صرت‭ ‬مواظبا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬الصحف‭ ‬البريطانية،‭ ‬ولكن‭ ‬كلما‭ ‬قرأت‭ ‬واحدة‭ ‬منها،‭ ‬يفاجأني‭ ‬أو‭ ‬يصفعني‭ ‬خبر‭ ‬عن‭ ‬اكتشاف‭ ‬جديد‭ ‬أو‭ ‬ضفدعة‭ ‬تقدمت‭ ‬بدعوى‭ ‬رد‭ ‬شرف‭ ‬واعتبار‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬قال‭ ‬أن‭ ‬صوتها‭ ‬يشبه‭ ‬صوت‭ ‬شعبولا،‭ ‬وكنت‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬أحسب‭ ‬نفسي‭ ‬إنساناً‭ ‬سعيداً،‭ ‬فبحمده‭ ‬تعالى‭ ‬لي‭ ‬زوجة‭ ‬ودودة،‭ ‬وولدان‭ ‬وبنتان،‭ ‬كما‭ ‬أنني‭ ‬أعتبر‭ ‬نفسي‭ ‬ناجحاً‭ ‬في‭ ‬عملي،‭ ‬وأحصل‭ ‬على‭ ‬راتب‭ ‬يغطي‭ ‬احتياجاتي،‭ ‬ولكن‭ ‬تقريراً‭ ‬نشرته‭ ‬الـ‮«‬صنداي‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬اللندنية‭ ‬أصابني‭ ‬بالتعاسة،‭ ‬لأنه‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬المال‭ ‬يجلب‭ ‬السعادة،‭ ‬قلت‭:
‬ماشي‭ ‬فالحمد‭ ‬لله‭ ‬عندي‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬لي‭ ‬الضروريات،‭ ‬بل‭ ‬والكماليات‭ ‬أحياناً،‭ ‬ولكن‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬أعده‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬واريك‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬المال‭ ‬الذي‭ ‬يجلب‭ ‬السعادة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬مليون‭ ‬جنيه،‭ ‬قلت‭:
‬ماشي‭..
‬فعندي‭ ‬بحمد‭ ‬الله‭ ‬نحو‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬الجنيهات،‭ ‬ولكن‭ ‬التقرير‭ ‬مد‭ ‬لسانه‭ ‬لي‭ ‬قائلاً‭: ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬سوداني‭ ‬يا‭ ‬بائس‭ ‬وصفة‭ ‬مؤكدة‭ ‬للتعاسة‭. ‬نحن‭ ‬نتكلم‭ ‬بالإسترليني‭ ‬يا‭ ‬‮«‬فاذر‭ ‬أوف‭ ‬جآفر‮»‬‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬اسم‭ ‬أبو‭ ‬الجعافر‭ ‬بالإنجليزي‭ ‬يا‭ ‬مُرسي‭.‬

استعنت‭ ‬بآلة‭ ‬حاسبة‭ ‬وقلت‭ ‬لازم‭ ‬تعرف‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬ينقصك‭ ‬حتى‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬السعادة‭ ‬يا‭ ‬أبو‭ ‬الجآذر‭ (‬لقول‭ ‬الشاعر‭ ‬في‭ ‬مدحي‭: ‬من‭ ‬الجآذر‭ ‬في‭ ‬الأعاريب‭). ‬وأنشدت‭ ‬مع‭ ‬شوقي‭: ‬رمى‭ ‬القضاء‭ ‬بعيني‭ ‬جؤذر‭ ‬أسدا‭ / ‬يا‭ ‬ساكن‭ ‬القاع‭ ‬أدرك‭ ‬ساكن‭ ‬الأجم،‭ ‬وبتحويل‭ ‬وصفة‭ ‬السعادة‭ ‬إلى‭ ‬العملة‭ ‬التي‭ ‬أتقاضى‭ ‬بها‭ ‬راتبي‭ ‬أدركت‭ ‬بأنني‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬العيش‭ ‬109‭ ‬سنوات،‭ ‬أتقاضى‭ ‬خلالها‭ ‬راتبي‭ ‬الحالي‭ ‬ولا‭ ‬أنفق‭ ‬منه‭ ‬فلسا‭ ‬كي‭ ‬أكون‭ ‬سعيداً‭ ‬عشت‭ ‬طول‭ ‬عمري‭ ‬وأنا‭ ‬أصدق‭ ‬أن‭ ‬القناعة‭ ‬كنز‭ ‬لا‭ ‬يفنى،‭ ‬فإذا‭ ‬بالخبراء‭ ‬الخواجات‭ ‬يقولون‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬القناعة‭ ‬قلة‭ ‬طموح،‭ ‬طيب‭ ‬ماذا‭ ‬أفعل؟‭
‬هل‭ ‬ألتحق‭ ‬بعمل‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬تواتيني‭ ‬الفرصة‭ ‬فاختلس‭ ‬المبلغ‭ ‬المطلوب‭ ‬لتحقيق‭ ‬السعادة؟‭
‬ولكن‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬بنك‭ ‬يوظف‭ ‬شخصاً‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬جدول‭ ‬الضرب؟‭
‬هل‭ ‬أنشر‭ ‬رسال‭ ‬صحفية‭ ‬أناشد‭ ‬فيها‭ ‬ذوي‭ ‬القلوب‭ ‬الرحيمة‭: ‬مواطن‭ ‬سوداني‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تعاسة‭ ‬وراثية‭ ‬وقد‭ ‬أوصى‭ ‬الخبراء‭ ‬الأجانب‭ ‬بأن‭ ‬يتناول‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬على‭ ‬الريق‭ ‬كي‭ ‬يبرأ‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬العلة‭.
‬ولكن‭ ‬اختصاصياً‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬حاول‭ ‬مواساتي‭ ‬بالقول‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الزوجية‭ ‬يعادل‭ ‬نحو‭ ‬75‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬ولو‭ ‬كان‭ ‬صحيحا‭ ‬لباع‭ ‬نصف‭ ‬رجال‭ ‬بريطانيا‭ ‬حياتهم‭ ‬الزوجية‭ ‬في‭ ‬البورصة،‭ ‬ولكن‭ ‬هب‭ ‬أنه‭ ‬صحيح؟‭
‬معناه‭ ‬أنني‭ ‬ما‭ ‬زلت‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬ملايين‭ ‬ونصف‭ ‬مليون‭ ‬ريال‭ ‬كي‭ ‬أصبح‭ ‬سعيداً،‭ ‬ويضرب‭ ‬الاختصاصي‭ ‬مثلاً‭ ‬بسيدة‭ ‬من‭ ‬مقاطعة‭ ‬ساوث‭ ‬يوركشاير‭ ‬بإنجلترا‭ ‬كسبت‭ ‬نحو‭ ‬مليوني‭ ‬جنيه‭ ‬في‭ ‬اليانصيب‭ ‬الوطني،‭ ‬وبعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬التحقت‭ ‬بوظيفة‭ ‬راتبها‭ ‬السنوي‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬لأنها‭ ‬أحست‭ ‬بالملل،‭ ‬وبدلاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يستشهد‭ ‬بحالة‭ ‬هذه‭ ‬المرأة‭ ‬الحمارة‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يعالجها‭ ‬بالصعق‭ ‬الكهربائي،‭ ‬عندها‭ ‬مليونان‭ ‬من‭ ‬الجنيهات‭ ‬الصعبة‭ ‬وتقبل‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬يومياً‭ ‬ثماني‭ ‬ساعات‭ ‬ليعطوها‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬في‭ ‬الشهر؟

هذا‭ ‬نقصان‭ ‬عقل‭ ‬صريح،‭ ‬والله‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬لدي‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬عليها‭ ‬صورة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬أو‭ ‬تشارلس‭ ‬الخامس‭ ‬لما‭ ‬غادرت‭ ‬بيتي،‭ ‬ولبعثت‭ ‬باستقالتي‭ ‬من‭ ‬عملي‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬عملة‭ ‬ورقية‭ ‬فئة‭ ‬المائة‭ ‬جنيه‭.‬

ويقول‭ ‬الباحثون‭ ‬الخواجات‭ ‬أصحاب‭ ‬وصفة‭ ‬المليون‭ ‬أن‭ ‬مدير‭ ‬‮«‬بنك‭ ‬الرماد‮»‬‭ ‬مثلاً‭ ‬لا‭ ‬يحس‭ ‬بالسعادة‭ ‬عندما‭ ‬يحظى‭ ‬بحافز‭ ‬إضافي‭ ‬قدره‭ ‬مليونا‭ ‬جنيه،‭ ‬لأنه‭ ‬سمع‭ ‬بأن‭ ‬مدير‭ ‬‮«‬بنك‭ ‬الزفت‮»‬‭ ‬نال‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين،‭ ‬الرباطاب‭ ‬قوم‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬السودان،‭ ‬متهمون‭ ‬بأن‭ ‬عيونهم‭ ‬حارة‭ ‬وأنهم‭ ‬حاسدون،‭ ‬ومرد‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬لهم‭ ‬قدرة‭ ‬بلاغية‭ ‬عجيبة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التشبيهات‭ ‬ويتداول‭ ‬السودانيون‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحكايات‭ ‬الطريفة‭ ‬عنهم،‭ ‬ومنها‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬تاجر‭ ‬رباطابي‭ ‬معروف‭ ‬كان‭ ‬ينافسه‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬تاجر‭ ‬آخر‭ (‬لنقل‭ ‬إن‭ ‬اسمه‭ ‬مراد‭) ‬ويروى‭ ‬عن‭ ‬الرجل‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يرفع‭ ‬يديه‭ ‬بالدعاء‭:
‬يا‭ ‬رب‭ ‬أغنيني‭ ‬أو‭ ‬أفقر‭ ‬مراد‭.‬

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