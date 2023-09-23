أمنياتنا ذهبت هدرا





} يتردد‭ ‬على‭ ‬ألسنة‭ ‬المحللين‭ ‬الكرويين‭ ‬أن‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬هو‭ ‬شوط‭ ‬المدربين،‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬يتطلب‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يبني‭ ‬خطة‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬قراءته‭ ‬الفنية‭ ‬للشوط‭ ‬الأول،‭ ‬ونرى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬ينسحب‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬شاهدنا‭ ‬مدربين‭ ‬قد‭ ‬حولوا‭ ‬خسارة‭ ‬فرقهم‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬تفوق‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬أشواط‭ ‬المباراة،‭ ‬جراء‭ ‬القراءة‭ ‬الفنية‭ ‬الدقيقة‭ ‬رغم‭ ‬أنهم‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬اختصاصي‭ ‬إحصاء،‭ ‬فالتدريب‭ ‬شيء،‭ ‬وقراءة‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬شيء‭ ‬آخر،‭ ‬ومن‭ ‬ملك‭ ‬زمام‭ ‬الأمرين؛‭ ‬التدريب‭ ‬والقراءة‭ ‬الفنية‭ ‬الدقيقة،‭ ‬فقد‭ ‬أوتي‭ ‬حظا‭ ‬كبيرا،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬راقبوا‭ ‬المدربين‭ ‬ماذا‭ ‬يفعلون‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬فرقهم‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول؟





} المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬19‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬شاهدناه‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬تايلاند،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بطولة‭ ‬يلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬بتشكيل‭ ‬مختلف،‭ ‬ولا‭ ‬ندري‭ ‬هل‭ ‬هذا‭ ‬المنتخب‭ ‬الحالي‭ ‬هو‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬أم‭ ‬هو‭ ‬خليط‭ ‬من‭ ‬الأساسيين‭ ‬وعناصر‭ ‬أخرى؟‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬صفوفه‭ ‬تضم‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬أعمارهم‭ ‬34،‭ ‬والبقية‭ ‬أعمارهم‭ ‬في‭ ‬العشرينيات،‭ ‬وسبعة‭ ‬لاعبين‭ ‬تصل‭ ‬أطوالهم‭ ‬إلى‭ ‬فوق‭ ‬المترين،‭ ‬وثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬يستخدمون‭ ‬يدهم‭ ‬اليسرى‭ ‬هم‭: ‬أمين‭ ‬وصابر‭ ‬كاظمي‭ ‬لمركز2،‭ ‬وشهروز‭ ‬مركز4‭.‬