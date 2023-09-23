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أمنياتنا ذهبت هدرا

9/23/2023 7:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } كتبنا‭ ‬هنا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ظهوره‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬19‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬وتمنينا‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬المنتخب‭ ‬طموح‭ ‬أسرة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬ويحقق‭ ‬نتائج‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تحسن‭ ‬تصنيفه‭ ‬الآسيوي‭ ‬والعالمي،‭ ‬وتأخذه‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬أمامية،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬أمانينا‭ ‬ذهبت‭ ‬هدرا،‭ ‬وبات‭ ‬المنتخب‭ ‬يستعد‭ ‬لخوض‭ ‬المباريات‭ ‬الترتيبية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خاض‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬النيبال‭ ‬ومني‭ ‬بخسارتين‭ ‬من‭ ‬منتخبي‭ ‬إيران‭ ‬وقطر،‭ ‬وقرأنا‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬يرسلها‭ ‬الزملاء‭ ‬المحررون‭ ‬المرافقون‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬الحدث‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬قويا‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬الشقيق،‭ ‬لكنه‭ ‬خسر‭ ‬بسبب‭ ‬‮»‬سوء‭ ‬الحظ‭ ‬والخبرة‮«‬،‭ ‬ونحمد‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬محليا،‭ ‬وإلا‭ ‬قامت‭ ‬الدنيا‭ ‬ولم‭ ‬تقعد،‭ ‬ولأخرجوه‭ ‬من‭ ‬الملة‭.‬


} يتردد‭ ‬على‭ ‬ألسنة‭ ‬المحللين‭ ‬الكرويين‭ ‬أن‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬هو‭ ‬شوط‭ ‬المدربين،‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬يتطلب‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يبني‭ ‬خطة‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬قراءته‭ ‬الفنية‭ ‬للشوط‭ ‬الأول،‭ ‬ونرى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬ينسحب‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬شاهدنا‭ ‬مدربين‭ ‬قد‭ ‬حولوا‭ ‬خسارة‭ ‬فرقهم‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬تفوق‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬أشواط‭ ‬المباراة،‭ ‬جراء‭ ‬القراءة‭ ‬الفنية‭ ‬الدقيقة‭ ‬رغم‭ ‬أنهم‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬اختصاصي‭ ‬إحصاء،‭ ‬فالتدريب‭ ‬شيء،‭ ‬وقراءة‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬شيء‭ ‬آخر،‭ ‬ومن‭ ‬ملك‭ ‬زمام‭ ‬الأمرين؛‭ ‬التدريب‭ ‬والقراءة‭ ‬الفنية‭ ‬الدقيقة،‭ ‬فقد‭ ‬أوتي‭ ‬حظا‭ ‬كبيرا،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬راقبوا‭ ‬المدربين‭ ‬ماذا‭ ‬يفعلون‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬فرقهم‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول؟


} المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬19‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬شاهدناه‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬تايلاند،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بطولة‭ ‬يلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬بتشكيل‭ ‬مختلف،‭ ‬ولا‭ ‬ندري‭ ‬هل‭ ‬هذا‭ ‬المنتخب‭ ‬الحالي‭ ‬هو‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬أم‭ ‬هو‭ ‬خليط‭ ‬من‭ ‬الأساسيين‭ ‬وعناصر‭ ‬أخرى؟‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬صفوفه‭ ‬تضم‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬أعمارهم‭ ‬34،‭ ‬والبقية‭ ‬أعمارهم‭ ‬في‭ ‬العشرينيات،‭ ‬وسبعة‭ ‬لاعبين‭ ‬تصل‭ ‬أطوالهم‭ ‬إلى‭ ‬فوق‭ ‬المترين،‭ ‬وثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬يستخدمون‭ ‬يدهم‭ ‬اليسرى‭ ‬هم‭: ‬أمين‭ ‬وصابر‭ ‬كاظمي‭ ‬لمركز2،‭ ‬وشهروز‭ ‬مركز4‭.‬

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