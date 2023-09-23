أوقفوا الاختبارات العملاقة لأنظمة الذكاء الاصطناعي.. رسالة مفتوحة!

{ ‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬مستقبل‭ ‬الحياة‭ (‬أنطوني‭ ‬أغيرى‭)‬،‭ ‬ومقره‭ ‬واشنطن‭ ‬قال‭ ‬للمجلة‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مختبرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تبني‭ ‬مزيداً‭ ‬ومزيداً‭ ‬من‭ ‬الأنظمة‭ ‬القوية‭ ‬والعملاقة‭ ‬وبصورة‭ ‬مندفعة‭ ‬ومتهوّرة‭! ‬من‭ ‬غير‭ ‬وضع‭ ‬حلول‭ ‬قوية‭ ‬بالمقابل‭ ‬تجعل‭ ‬تلك‭ ‬الأنظمة‭ ‬آمنة‭! ‬إنه‭ ‬‮«‬سباق‭ ‬تسلّح‭ ‬انتحاري‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬الجميع‭ ‬فيه‭ ‬خاسر‮»‬‭! ‬ووافقه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كل‭ ‬الموقعين‭ ‬على‭ ‬الرسالة‭ ‬المفتوحة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬العلماء،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الشركات،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬بنفسها‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭! ‬وأكدّ‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬الدعوة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬على‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التطوير‭ ‬المبالغ‭ ‬فيه‭ ‬لآلات‭ ‬تتمتع‭ ‬بذكاء‭ ‬تنافسي‭ ‬مع‭ ‬البشر،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الأنظمة‭ ‬التطويرية‭ ‬هذه‭ ‬تشكّل‭ ‬مخاطر‭ ‬عميقة‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭ ‬والبشرية‭!‬

{ ‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سباق‭ ‬التسلح‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬يشهد‭ ‬انقلابا‭ ‬غير‭ ‬متوقع،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬تتنافس‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬الاندفاع‭ ‬والتهوّر‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ (‬الأنظمة‭ ‬الانتحارية‭) ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬آلاف‭ ‬وروبوتات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬خطرا‭ ‬داهماً‭ ‬على‭ ‬البشرية،‭ ‬خاصة‭ ‬حين‭ ‬يتم‭ ‬دمجها‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬العسكرية‭! ‬والتي‭ ‬أيضاً‭ ‬حذّر‭ ‬علماء‭ ‬ورؤساء‭ ‬شركات‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الدمج‭ ‬سابقا،‭ ‬ولكأن‭ ‬الدول‭ ‬المتنافسة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬تقود‭ ‬كل‭ ‬البشرية‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬رادع،‭ ‬إلى‭ ‬مخاطر‭ ‬تفوُّق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬ذكاء‭ ‬البشر‭! ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬تهديد‭ ‬البشرية‭! ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬تصويره‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬‮«‬الخيال‭ ‬العلمي‮»‬‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬القادم‭ (‬من‭ ‬دون‭ ‬بشر‭)! ‬وحيث‭ ‬الآلات‭ ‬تتحكّم‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬بشكل‭ ‬مطلق‭! ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬يتسابق‭ ‬عليه‭ ‬هؤلاء‭ ‬الانتحاريون‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬هذا‭ ‬الذكاء،‭ ‬ويجروّن‭ ‬معهم‭ ‬البشرية‭ ‬كلها‭! ‬دون‭ ‬وضع‭ ‬أي‭ ‬اعتبار‭ ‬لتحذيرات‭ ‬العلماء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬والمبرمجين‭ ‬ورؤساء‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬صنعت‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الذكاء‭! ‬حتى‭ ‬أصبحوا‭ ‬هم‭ ‬أنفسهم‭ ‬خائفين‭ ‬وبشدّة‭ ‬من‭ ‬مآلات‭ ‬هذا‭ (‬التطوير‭ ‬المنفلت‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬رقابة‭ ‬أو‭ ‬محاسبة‭) ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬تهدد‭ ‬كل‭ ‬المجتمعات‭ ‬البشرية‭!‬

{ ‭ ‬سبق‭ ‬وكتبنا‭ ‬عدة‭ ‬مقالات‭ ‬مختلفة‭ ‬ومن‭ ‬زوايا‭ ‬أخرى،‭ ‬عن‭ ‬مخاطر‭ ‬تطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬الذي‭ ‬وكما‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المؤسسات‭ ‬الأممية‭ ‬والدولية‮»‬‭ ‬المعنية‭ ‬بوضع‭ ‬الحلول‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اتفاق‭ ‬دولي‮»‬‭ ‬لجعل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬آمناً‭ ‬على‭ ‬البشر،‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭ ‬تبدو‭ (‬غارقة‭ ‬في‭ ‬الصمت‭ ‬والعجز‭) ‬إزاء‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬تنافس‭ ‬وسباق‭ ‬تسلّح‭! ‬قال‭ ‬عنه‭ ‬‮«‬إيلون‭ ‬ماسك‮»‬‭ ‬سابقاً‭ ‬إنه‭ ‬أخطر‭ ‬من‭ ‬القنبلة‭ ‬الذرية‭ ‬على‭ ‬البشرية‭!‬

{ ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم،‭ ‬المضطرب‭ ‬والمليء‭ ‬بالانفلات‭ ‬واللامنطق‭ ‬والفوضى‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬الدولية،‭ ‬وحيث‭ ‬يفتقد‭ ‬العالم‭ ‬العدالة‭ ‬والقانون‭ ‬والانضباط‭ ‬في‭ ‬شؤونه‭ ‬السياسية‭ ‬والعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬وفي‭ ‬الشؤون‭ ‬الأخرى‭ ‬البيئية‭ ‬والفكرية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والأخلاقية‭! ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يحدث‭ ‬بسبب‭ ‬أن‭ (‬الشركات‭ ‬العملاقة‭ ‬الربحية‭) ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تتحكم‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭! ‬وفي‭ ‬مجرى‭ ‬الأحداث‭ ‬الدولية‭! ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬ربحيتها‮»‬‭ ‬دون‭ ‬وضع‭ ‬أي‭ ‬اعتبار‭ ‬لتأثيرات‭ ‬وتداعيات‭ ‬ما‭ ‬تفعله‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬وعلى‭ ‬البشرية‭ ‬ككل‭! ‬ما‭ ‬يهمّها‭ ‬هو‭ ‬التحكّم‭ ‬والسيرة‭ ‬والهيمنة‭ ‬والثروات،‭ ‬أو‭ ‬السلطة‭ ‬والمال‭! ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الإنسان‭ ‬وتدميره،‭ ‬وعلى‭ ‬حساب‭ ‬الأرض‭ ‬والطبيعة‭ ‬وتدميرهما،‭ ‬كما‭ ‬قلنا‭ ‬مراراً‭: ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬كعنوان‭ ‬للتطور‭ ‬العلمي‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬حياة‭ ‬الإنسان،‭ ‬لينتهي‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬تحوله‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬خطر‭ ‬بين‭ ‬مخاطر‭ ‬كثيرة‭ ‬أخرى،‭ ‬يهدد‭ ‬الحياة‭ ‬والبشر،‭ ‬وما‭ ‬على‭ ‬الأرض‭! ‬ولن‭ ‬ننسى‭ ‬ما‭ ‬قالته‭ ‬إحدى‭ ‬روبوتات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ (‬إنها‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬فناء‭ ‬البشرية‭ ‬بضغطة‭ ‬زر‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬القنبلة‭ ‬النووية‭)!‬

أما‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تتحرك‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬مجتمعة،‭ ‬وتتحرك‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬لدرء‭ ‬هذا‭ ‬الخطر،‭ ‬فيبقى‭ ‬في‭ ‬حدّ‭ ‬ذاته‭ ‬سؤالاً‭ ‬مطروحاً‭ ‬يكتنفه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الغموض‭! ‬أما‭ ‬الشعوب‭ ‬فيبدو‭ ‬أنها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الوعي‭ ‬بالمخاطر‭ ‬وعن‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬فعل‭ ‬شيء‭ ‬للجم‭ ‬اندفاع‭ ‬الشركات‭ ‬والدول‭!‬