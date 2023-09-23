Sunday, 24 September 2023 03:06 GMT

أوقفوا الاختبارات العملاقة لأنظمة الذكاء الاصطناعي.. رسالة مفتوحة!

9/23/2023 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬في‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬مفتوحة‮»‬‭ ‬وقع‭ ‬عليها‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬ولكن‭ ‬الأهم‭ ‬أن‭ ‬بين‭ ‬الموقعين‭ ‬رؤساء‭ ‬أكبر‭ ‬الشركات‭ ‬المختصة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬مثل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركات‭ ‬‮«‬تسالا‮»‬‭ ‬و«إكس‮»‬‭ ‬و«سبيس‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬ورئيسة‭ ‬‮«‬إيلون‭ ‬ماسك‮»‬‭ ‬والمؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬أبل‮»‬‭ ‬ستيف‭ ‬وزنياك‭! ‬هؤلاء‭ ‬معاً‭ ‬والذين‭ ‬تصاعدت‭ ‬تحذيراتهم‭ ‬من‭ ‬‮«‬الاختبارات‭ ‬العملاقة‮»‬‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وقعوا‭ ‬على‭ ‬الدعوة‭ ‬العاجلة،‭ ‬وكانت‭ ‬الرسالة‭ ‬الموقعة‭ ‬بعنوان‭ (‬أوقفوا‭ ‬الاختبارات‭ ‬العملاقة‭ ‬لأنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬رسالة‭ ‬مفتوحة‭) ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬منظمون‭ ‬من‭ (‬العلماء‭) ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حدّ‭ ‬لتفوق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭! ‬في‭ ‬صيحة‭ ‬عاجلة‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ (‬وقف‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬هذا‭ ‬الذكاء‭ ‬القوية‭) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬طريقة‭ ‬آمنة‭ ‬لاستخدام‭ ‬التقنيات،‭ ‬التي‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تغيّر‭ ‬بل‭ ‬وتهدد‭ ‬الحياة‭ ‬البشرية،‭ ‬بشكل‭ ‬عميق‭! ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬إيقافه‭ ‬حسب‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬نيوزويك‮»‬‭!‬

{ ‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬مستقبل‭ ‬الحياة‭ (‬أنطوني‭ ‬أغيرى‭)‬،‭ ‬ومقره‭ ‬واشنطن‭ ‬قال‭ ‬للمجلة‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مختبرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تبني‭ ‬مزيداً‭ ‬ومزيداً‭ ‬من‭ ‬الأنظمة‭ ‬القوية‭ ‬والعملاقة‭ ‬وبصورة‭ ‬مندفعة‭ ‬ومتهوّرة‭! ‬من‭ ‬غير‭ ‬وضع‭ ‬حلول‭ ‬قوية‭ ‬بالمقابل‭ ‬تجعل‭ ‬تلك‭ ‬الأنظمة‭ ‬آمنة‭! ‬إنه‭ ‬‮«‬سباق‭ ‬تسلّح‭ ‬انتحاري‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬الجميع‭ ‬فيه‭ ‬خاسر‮»‬‭! ‬ووافقه‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كل‭ ‬الموقعين‭ ‬على‭ ‬الرسالة‭ ‬المفتوحة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬العلماء،‭ ‬ورؤساء‭ ‬الشركات،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬بنفسها‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭! ‬وأكدّ‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬الدعوة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬على‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التطوير‭ ‬المبالغ‭ ‬فيه‭ ‬لآلات‭ ‬تتمتع‭ ‬بذكاء‭ ‬تنافسي‭ ‬مع‭ ‬البشر،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الأنظمة‭ ‬التطويرية‭ ‬هذه‭ ‬تشكّل‭ ‬مخاطر‭ ‬عميقة‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭ ‬والبشرية‭!‬

{ ‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سباق‭ ‬التسلح‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬يشهد‭ ‬انقلابا‭ ‬غير‭ ‬متوقع،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬تتنافس‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬الاندفاع‭ ‬والتهوّر‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ (‬الأنظمة‭ ‬الانتحارية‭) ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬آلاف‭ ‬وروبوتات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬خطرا‭ ‬داهماً‭ ‬على‭ ‬البشرية،‭ ‬خاصة‭ ‬حين‭ ‬يتم‭ ‬دمجها‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬العسكرية‭! ‬والتي‭ ‬أيضاً‭ ‬حذّر‭ ‬علماء‭ ‬ورؤساء‭ ‬شركات‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الدمج‭ ‬سابقا،‭ ‬ولكأن‭ ‬الدول‭ ‬المتنافسة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬تقود‭ ‬كل‭ ‬البشرية‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬رادع،‭ ‬إلى‭ ‬مخاطر‭ ‬تفوُّق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬ذكاء‭ ‬البشر‭! ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬تهديد‭ ‬البشرية‭! ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬تصويره‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬‮«‬الخيال‭ ‬العلمي‮»‬‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬القادم‭ (‬من‭ ‬دون‭ ‬بشر‭)! ‬وحيث‭ ‬الآلات‭ ‬تتحكّم‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬بشكل‭ ‬مطلق‭! ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬يتسابق‭ ‬عليه‭ ‬هؤلاء‭ ‬الانتحاريون‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬هذا‭ ‬الذكاء،‭ ‬ويجروّن‭ ‬معهم‭ ‬البشرية‭ ‬كلها‭! ‬دون‭ ‬وضع‭ ‬أي‭ ‬اعتبار‭ ‬لتحذيرات‭ ‬العلماء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬والمبرمجين‭ ‬ورؤساء‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬صنعت‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الذكاء‭! ‬حتى‭ ‬أصبحوا‭ ‬هم‭ ‬أنفسهم‭ ‬خائفين‭ ‬وبشدّة‭ ‬من‭ ‬مآلات‭ ‬هذا‭ (‬التطوير‭ ‬المنفلت‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬رقابة‭ ‬أو‭ ‬محاسبة‭) ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬تهدد‭ ‬كل‭ ‬المجتمعات‭ ‬البشرية‭!‬

{ ‭ ‬سبق‭ ‬وكتبنا‭ ‬عدة‭ ‬مقالات‭ ‬مختلفة‭ ‬ومن‭ ‬زوايا‭ ‬أخرى،‭ ‬عن‭ ‬مخاطر‭ ‬تطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬الذي‭ ‬وكما‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المؤسسات‭ ‬الأممية‭ ‬والدولية‮»‬‭ ‬المعنية‭ ‬بوضع‭ ‬الحلول‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اتفاق‭ ‬دولي‮»‬‭ ‬لجعل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬آمناً‭ ‬على‭ ‬البشر،‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭ ‬تبدو‭ (‬غارقة‭ ‬في‭ ‬الصمت‭ ‬والعجز‭) ‬إزاء‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬تنافس‭ ‬وسباق‭ ‬تسلّح‭! ‬قال‭ ‬عنه‭ ‬‮«‬إيلون‭ ‬ماسك‮»‬‭ ‬سابقاً‭ ‬إنه‭ ‬أخطر‭ ‬من‭ ‬القنبلة‭ ‬الذرية‭ ‬على‭ ‬البشرية‭!‬

{ ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العالم،‭ ‬المضطرب‭ ‬والمليء‭ ‬بالانفلات‭ ‬واللامنطق‭ ‬والفوضى‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬الدولية،‭ ‬وحيث‭ ‬يفتقد‭ ‬العالم‭ ‬العدالة‭ ‬والقانون‭ ‬والانضباط‭ ‬في‭ ‬شؤونه‭ ‬السياسية‭ ‬والعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬وفي‭ ‬الشؤون‭ ‬الأخرى‭ ‬البيئية‭ ‬والفكرية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والأخلاقية‭! ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يحدث‭ ‬بسبب‭ ‬أن‭ (‬الشركات‭ ‬العملاقة‭ ‬الربحية‭) ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تتحكم‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭! ‬وفي‭ ‬مجرى‭ ‬الأحداث‭ ‬الدولية‭! ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬ربحيتها‮»‬‭ ‬دون‭ ‬وضع‭ ‬أي‭ ‬اعتبار‭ ‬لتأثيرات‭ ‬وتداعيات‭ ‬ما‭ ‬تفعله‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬وعلى‭ ‬البشرية‭ ‬ككل‭! ‬ما‭ ‬يهمّها‭ ‬هو‭ ‬التحكّم‭ ‬والسيرة‭ ‬والهيمنة‭ ‬والثروات،‭ ‬أو‭ ‬السلطة‭ ‬والمال‭! ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الإنسان‭ ‬وتدميره،‭ ‬وعلى‭ ‬حساب‭ ‬الأرض‭ ‬والطبيعة‭ ‬وتدميرهما،‭ ‬كما‭ ‬قلنا‭ ‬مراراً‭: ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬كعنوان‭ ‬للتطور‭ ‬العلمي‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬حياة‭ ‬الإنسان،‭ ‬لينتهي‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬تحوله‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬خطر‭ ‬بين‭ ‬مخاطر‭ ‬كثيرة‭ ‬أخرى،‭ ‬يهدد‭ ‬الحياة‭ ‬والبشر،‭ ‬وما‭ ‬على‭ ‬الأرض‭! ‬ولن‭ ‬ننسى‭ ‬ما‭ ‬قالته‭ ‬إحدى‭ ‬روبوتات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ (‬إنها‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬فناء‭ ‬البشرية‭ ‬بضغطة‭ ‬زر‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬القنبلة‭ ‬النووية‭)!‬

أما‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تتحرك‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬مجتمعة،‭ ‬وتتحرك‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬لدرء‭ ‬هذا‭ ‬الخطر،‭ ‬فيبقى‭ ‬في‭ ‬حدّ‭ ‬ذاته‭ ‬سؤالاً‭ ‬مطروحاً‭ ‬يكتنفه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الغموض‭! ‬أما‭ ‬الشعوب‭ ‬فيبدو‭ ‬أنها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الوعي‭ ‬بالمخاطر‭ ‬وعن‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬فعل‭ ‬شيء‭ ‬للجم‭ ‬اندفاع‭ ‬الشركات‭ ‬والدول‭!‬

MENAFN23092023000055011008ID1107127797

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث