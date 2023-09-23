الكويت والصين.. واقتصاد الحرير

وقد‭ ‬اهتمت‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬بتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬عبر‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬المشتركة،‭ ‬والمشاريع‭ ‬الثنائية‭ ‬الضخمة،‭ ‬والزيارات‭ ‬المتبادلة‭.. ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اهتمام‭ ‬الصين‭ ‬بنشر‭ ‬اللغة‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬عبر‭ ‬مراكز‭ ‬ثقافية،‭ ‬وبعثات‭ ‬تعليمية،‭ ‬وأفواج‭ ‬سياحية،‭ ‬وحركة‭ ‬تجارية‭ ‬بارزة‭.‬

مؤخرا‭ ‬قام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الكويتي‭ ‬بزيارة‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬الصين،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬توقيع‭ ‬7‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مختلفة،‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬وإعلان‭ ‬تدشين‭ ‬الخطة‭ ‬الخمسية‭ ‬للتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬2024‭ - ‬2028‭.‬

العلاقات‭ ‬الكويتية‭ ‬الصينية‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬عصرنا‭ ‬الحالي‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬52‭ ‬عاما،‭ ‬وتعد‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬أقامت‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬الصين،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬قامت‭ ‬بتوقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬حول‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬الطريق‭ ‬والحزام‮»‬،‭ ‬وقامت‭ ‬الكويت‭ ‬بتوقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬منظمة‭ ‬شنغهاي‭ ‬الصينية‭ ‬للتعاون،‭ ‬بصفتها‭ ‬شريك‭ ‬حوار،‭ ‬تمهيدا‭ ‬للانضمام‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬وتعتبر‭ ‬الكويت‭ ‬أكثر‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬قدمت‭ ‬قروضا‭ ‬ميسرة‭ ‬إلى‭ ‬الصين،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬استثمرت‭ ‬في‭ ‬الصندوق‭ ‬السيادي‭ ‬الصيني‭. ‬

واليوم‭ ‬تعد‭ ‬الصين‭ ‬أكبر‭ ‬شريك‭ ‬تجاري‭ ‬للكويت،‭ ‬وثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مشتر‭ ‬للنفط‭ ‬الكويتي‭ ‬ومشتقاته،‭ ‬ويوجد‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬صيني،‭ ‬وحجم‭ ‬التبادل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬بلغ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬الصينية‭ ‬العاملة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬شركة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬مشروعا‭.. ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬التقارير‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

الرئيس‭ ‬الصيني،‭ ‬وخلال‭ ‬لقائه‭ ‬بسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الكويتي،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬بلاده‭ ‬والكويت‭ ‬أحرزت‭ ‬تقدمًا‭ ‬كبيرًا،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إنجازات‭ ‬عظيمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون،‭ ‬ومعربًا‭ ‬عن‭ ‬استعداد‭ ‬الصين‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬الكويت‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭.‬

لدى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬اليوم‭ ‬مشروع‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬مدينة‭ ‬الحرير‮»‬‭.. ‬ولدى‭ ‬الصين‭ ‬مشروع‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬الحزام‭ ‬وطريق‭ ‬الحرير‮»‬‭.. ‬وواضح‭ ‬جدا‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬لإحياء‭ ‬مكاسب‭ ‬تاريخ‭ ‬‮«‬الحرير‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للكويت‭ ‬والصين‭ ‬معا،‭ ‬والدول‭ ‬الخليجية‭ ‬كذلك‭.‬

الصين‭ ‬ترى‭ ‬دائما‭ ‬أن‭ ‬السياسة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬أساس‭ ‬الاستقرار‭ ‬والازدهار‭.. ‬بل‭ ‬وربما‭ ‬كان‭ ‬الاقتصاد‭ ‬يسبق‭ ‬السياسة‭.. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬فارق‭ ‬التوقيت‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والكويت‭ ‬هو‭ ‬خمس‭ ‬ساعات،‭ ‬والمسافة‭ ‬بينهما‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ (‬5500‭ ‬كيلو‭ ‬متر‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬تؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الشراكة‭ ‬الناجحة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬تتحدى‭ ‬المسافات‭.. ‬وفارق‭ ‬التوقيت‭ ‬أيضا‭.‬