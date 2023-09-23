لسبب غريب.. طلبت إحضار السلطعون قبل طبخه بالمطعم

السيدة‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬عمال‭ ‬مطعم‭ ‬متخصص‭ ‬بالمأكولات‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬سردينيا‭ ‬إحضار‭ ‬السلطعون‭ ‬إليها‭ ‬قبل‭ ‬طبخه،‭ ‬لتكون‭ ‬النتيجة‭ ‬أنها‭ ‬ترغب‭ ‬بإعادته‭ ‬الى‭ ‬البحر‭.‬

وقال‭ ‬صاحب‭ ‬المطعم،‭ ‬أنطونيو‭ ‬وجيانلوكا‭ ‬فاسولينو،‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬إن‭ ‬المرأة‭ ‬داعبت‭ ‬السلطعون‭ ‬بلطف‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعيده‭ ‬الى‭ ‬الماء‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬سعيدة‭ ‬للغاية‭ ‬وأرادت‭ ‬القيام‭ ‬بعمل‭ ‬جيد‮»‬‭.‬

وحصلت‭ ‬الحادثة‭ ‬على‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬لدى‭ ‬المنادين‭ ‬بالرفق‭ ‬بالحيوانات‭.‬