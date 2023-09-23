غزة.. العثور على 4 قبور تعود إلى ألفي عام ضمن أول مقبرة رومانية كاملة

غزة.. العثور على 4 قبور تعود إلى ألفي عام ضمن أول مقبرة رومانية كاملة
التاريخ
9/23/2023 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن خبير آثار فلسطيني أمس العثور على أربعة قبور تعود للعهد الروماني قبل ألفي عام، مما يرفع إلى 134 عدد القبور التي وُجدت حتى الآن في المقبرة الرومانية المكتشفة العام الفائت في شمال غزة.
وقال الخبير فضل العطل لوكالة فرانس برس إنه «باكتشاف القبور الأربعة يكتمل عدد القبور إلى 134 قبرا في هذه المقبرة الرومانية التاريخية التي تعود لحقبة ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الثاني بعد الميلاد»، وتوقع أن يكون «تم الانتهاء من اكتشاف أول مقبرة كاملة» في غزة.
وكان عدد من الفنيين ضمن فريق التنقيب وحماية الآثار الفلسطيني الذي يرأسه العطل يواصلون أعمال الترميم والدراسة داخل المقبرة.
ويستخدم الفنيون أدوات بدائية أثناء أعمال التنقيب والحفر تحت الأرض، وفي أعمال التنظيف والترميم والصيانة.
وتقع هذه المقبرة على بعد عشرات الأمتار من مدينة سكنية جديدة تقيمها مصر لدعم سكان قطاع غزة.
وبين العطل أن «ما يميز بعض القبور أنها منشأة بشكل هرمي» مشيراً إلى «العثور على أجزاء من أوانٍ فخارية وقطع معدنية كانت تستخدم ضمن الطقوس الجنائزية».
وأضاف «نحن في مرحلة الدراسة والترميم والصيانة، وآمل في أن تُفتح المقبرة أمام الزوار والباحثين في أقرب وقت».
وافاد بـ«العثور في الآونة الأخيرة على تابوتين مصنوعين من الرصاص، منقوش على أحدهما على شكل قطوف عنب والآخر عليه نقوش لدلافين تسبح في المياه».
وشدد العطل «أننا بحاجة لاكتشافات أخرى، غزة مدينة أثرية قديمة عبر التاريخ والحضارات» لكنه أعرب عن أسفه «لأن التمويل المالي غير كاف لمواصلة أعمال التنقيب في بقية الأماكن الأثرية».
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