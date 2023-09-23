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غزة.. العثور على 4 قبور تعود إلى ألفي عام ضمن أول مقبرة رومانية كاملة

9/23/2023 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬خبير‭ ‬آثار‭ ‬فلسطيني‭ ‬أمس‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬قبور‭ ‬تعود‭ ‬للعهد‭ ‬الروماني‭ ‬قبل‭ ‬ألفي‭ ‬عام،‭ ‬مما‭ ‬يرفع‭ ‬إلى‭ ‬134‭ ‬عدد‭ ‬القبور‭ ‬التي‭ ‬وُجدت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬المقبرة‭ ‬الرومانية‭ ‬المكتشفة‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬الخبير‭ ‬فضل‭ ‬العطل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬باكتشاف‭ ‬القبور‭ ‬الأربعة‭ ‬يكتمل‭ ‬عدد‭ ‬القبور‭ ‬إلى‭ ‬134‭ ‬قبرا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المقبرة‭ ‬الرومانية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬لحقبة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬القرن‭ ‬الأول‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭ ‬والقرن‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬الميلاد‮»‬،‭ ‬وتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬اكتشاف‭ ‬أول‭ ‬مقبرة‭ ‬كاملة‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وكان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنيين‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬التنقيب‭ ‬وحماية‭ ‬الآثار‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬يرأسه‭ ‬العطل‭ ‬يواصلون‭ ‬أعمال‭ ‬الترميم‭ ‬والدراسة‭ ‬داخل‭ ‬المقبرة‭. ‬

ويستخدم‭ ‬الفنيون‭ ‬أدوات‭ ‬بدائية‭ ‬أثناء‭ ‬أعمال‭ ‬التنقيب‭ ‬والحفر‭ ‬تحت‭ ‬الأرض،‭ ‬وفي‭ ‬أعمال‭ ‬التنظيف‭ ‬والترميم‭ ‬والصيانة‭. ‬

وتقع‭ ‬هذه‭ ‬المقبرة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬عشرات‭ ‬الأمتار‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬سكنية‭ ‬جديدة‭ ‬تقيمها‭ ‬مصر‭ ‬لدعم‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وبين‭ ‬العطل‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يميز‭ ‬بعض‭ ‬القبور‭ ‬أنها‭ ‬منشأة‭ ‬بشكل‭ ‬هرمي‮»‬‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬العثور‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬أوانٍ‭ ‬فخارية‭ ‬وقطع‭ ‬معدنية‭ ‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬ضمن‭ ‬الطقوس‭ ‬الجنائزية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الدراسة‭ ‬والترميم‭ ‬والصيانة،‭ ‬وآمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تُفتح‭ ‬المقبرة‭ ‬أمام‭ ‬الزوار‭ ‬والباحثين‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‮»‬‭. ‬

وافاد‭ ‬بـ«العثور‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬تابوتين‭ ‬مصنوعين‭ ‬من‭ ‬الرصاص،‭ ‬منقوش‭ ‬على‭ ‬أحدهما‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬قطوف‭ ‬عنب‭ ‬والآخر‭ ‬عليه‭ ‬نقوش‭ ‬لدلافين‭ ‬تسبح‭ ‬في‭ ‬المياه‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬العطل‭ ‬‮«‬أننا‭ ‬بحاجة‭ ‬لاكتشافات‭ ‬أخرى،‭ ‬غزة‭ ‬مدينة‭ ‬أثرية‭ ‬قديمة‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ‭ ‬والحضارات‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬‮«‬لأن‭ ‬التمويل‭ ‬المالي‭ ‬غير‭ ‬كاف‭ ‬لمواصلة‭ ‬أعمال‭ ‬التنقيب‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬الأماكن‭ ‬الأثرية‮»‬‭. ‬

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