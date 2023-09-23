بعد 22 عاما.. هرب من السجن في يوم إطلاق سراحه

وشملت‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬لكالونوف‭ ‬القتل‭ ‬والسرقة‭ ‬وحيازة‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر‭ ‬ومتفجرات‭ ‬وعبوات‭ ‬ناسفة‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬من‭ ‬سجن‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬ماركوفا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬إيركوتسك‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وأبلغت‭ ‬الإدارة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لدائرة‭ ‬السجون‭ ‬الفيدرالية‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬نوفوستي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬كالونوف‭ ‬اختفى‭ ‬في‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬المقرر‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراحه،‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬صباحا‭.‬

وأُدين‭ ‬كالونوف‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بتهمة‭ ‬التخطيط‭ ‬لـ«تنظيم‭ ‬إجرامي‮»‬‭ ‬وتم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1997،‭ ‬ثم‭ ‬أُدين‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬وسُجن‭ ‬لمدة‭ ‬22‭ ‬عاما‭. ‬