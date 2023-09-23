لولو تقدم أفضل المأكولات الإيطالية اللذيذة

لولو تقدم أفضل المأكولات الإيطالية اللذيذة
التاريخ
9/23/2023 7:10:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ما هو اللون الأخضر والأبيض والأحمر وطعمه لذيذ بمئات الطرق المختلفة؟ إنه مهرجان «دعونا نجرّب الطعم الإيطالي» الشهير في لولو هايبر ماركت والذي يقدم أشهى الأطباق الإيطالية الأصيلة، والتي تحمل علامة تجارية تحت ألوان العلم الإيطالي. من جبن جرانا بادانو الناضج إلى الزيتون المتنوع والمعجنات المتنوعة إلى الطماطم البرقوقية اللذيذة والفواكه واللحوم الباردة المعلبة، يعد المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع بمثابة احتفال بالمطبخ الإيطالي.
تم افتتاح المهرجان مساء الأربعاء (20 سبتمبر 2023) في لولو في مجمع الدانة من قبل السفير الإيطالي في البحرين سعادة السفيرة الإيطالية في البحرين. باولا أمادي. وكان في استقبالها السيد جوزر روباوال، مدير مجموعة لولو الدولية والإدارة العليا لشركة اللولو.
سيجلب العرض الترويجي الخير الصحي للنظام الغذائي المتوسطي الإيطالي لجميع عملاء لولو مع تسليط الضوء على الأطعمة والمكونات عالية الجودة. أجبان ممتازة، شوكولاتة إيطالية، مربيات فواكه، معجنات مغطاة بالسكر من ماركات معروفة وتفاح إيطالي بأسعار خاصة. ستكون عناصر المطبخ الإيطالي الأساسية مثل الخل البلسمي وزيت الزيتون والمعكرونة العضوية وحتى التوابل الجديدة وصلصة المعكرونة البيستو الجاهزة جزءًا من العربة الإيطالية. يمكن للمتسوقين أيضًا أن يتوقعوا البيتزا الطازجة والكعك والحلويات على الطريقة الإيطالية من مطابخ لولو، المصنوعة من أجود المكونات. سعادة السفيرة الإيطالية لدى البحرين باولا أمادي اعربت عن رضاها عن نجاح هذه المبادرة وقالت: «إن التعاون بين السفارة الإيطالية و ITA ولولو هايبرماركت هو مثال على كيفية مشاركة الثقافة الإيطالية والتميز مع العالم. يسعدنا أن نرى حماس العملاء المحليين للمنتجات الإيطالية ونتطلع إلى مزيد من التطورات الإيجابية في هذا التعاون. المنتجات عالية الجودة والصحية، واستدامة عمليات الإنتاج، والشغف والخبرة العالية لجميع الأشخاص المشاركين في الصناعة والخبرة التي لا مثيل لها، إن تنوع العروض يجعل تراث الطهي الإيطالي موضع تقدير كبير في البحرين والعالم، ويسعدني أن أكون هنا اليوم للاحتفال به». قال السيد روباوالا: «لقد حققت لولو النغمة الصحيحة من خلال العروض الترويجية للأطعمة الإيطالية دائمًا، ويسعدنا أن نعرض أفضل ما في إيطاليا في ممراتنا. كما أن لدينا مكتب توريد في ميلانو يقدم أفضل المأكولات الإيطالية والمتوسطية. الاتجاهات لمجموعة لولو في جميع أنحاء العالم. يعد المهرجان وسيلة رائعة لاستكشاف مذاق وجودة المكونات الإيطالية بأسعار مذهلة ومدهشة!»
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