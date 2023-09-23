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لولو تقدم أفضل المأكولات الإيطالية اللذيذة

9/23/2023 7:10:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ما‭ ‬هو‭ ‬اللون‭ ‬الأخضر‭ ‬والأبيض‭ ‬والأحمر‭ ‬وطعمه‭ ‬لذيذ‭ ‬بمئات‭ ‬الطرق‭ ‬المختلفة؟‭ ‬إنه‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬دعونا‭ ‬نجرّب‭ ‬الطعم‭ ‬الإيطالي‮»‬‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬لولو‭ ‬هايبر‭ ‬ماركت‭ ‬والذي‭ ‬يقدم‭ ‬أشهى‭ ‬الأطباق‭ ‬الإيطالية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬تحت‭ ‬ألوان‭ ‬العلم‭ ‬الإيطالي‭. ‬من‭ ‬جبن‭ ‬جرانا‭ ‬بادانو‭ ‬الناضج‭ ‬إلى‭ ‬الزيتون‭ ‬المتنوع‭ ‬والمعجنات‭ ‬المتنوعة‭ ‬إلى‭ ‬الطماطم‭ ‬البرقوقية‭ ‬اللذيذة‭ ‬والفواكه‭ ‬واللحوم‭ ‬الباردة‭ ‬المعلبة،‭ ‬يعد‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬بمثابة‭ ‬احتفال‭ ‬بالمطبخ‭ ‬الإيطالي‭.‬

تم‭ ‬افتتاح‭ ‬المهرجان‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ (‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭) ‬في‭ ‬لولو‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الدانة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السفير‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬سعادة‭ ‬السفيرة‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬باولا‭ ‬أمادي‭. ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقبالها‭ ‬السيد‭ ‬جوزر‭ ‬روباوال،‭ ‬مدير‭ ‬مجموعة‭ ‬لولو‭ ‬الدولية‭ ‬والإدارة‭ ‬العليا‭ ‬لشركة‭ ‬اللولو‭.‬

سيجلب‭ ‬العرض‭ ‬الترويجي‭ ‬الخير‭ ‬الصحي‭ ‬للنظام‭ ‬الغذائي‭ ‬المتوسطي‭ ‬الإيطالي‭ ‬لجميع‭ ‬عملاء‭ ‬لولو‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمكونات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭. ‬أجبان‭ ‬ممتازة،‭ ‬شوكولاتة‭ ‬إيطالية،‭ ‬مربيات‭ ‬فواكه،‭ ‬معجنات‭ ‬مغطاة‭ ‬بالسكر‭ ‬من‭ ‬ماركات‭ ‬معروفة‭ ‬وتفاح‭ ‬إيطالي‭ ‬بأسعار‭ ‬خاصة‭. ‬ستكون‭ ‬عناصر‭ ‬المطبخ‭ ‬الإيطالي‭ ‬الأساسية‭ ‬مثل‭ ‬الخل‭ ‬البلسمي‭ ‬وزيت‭ ‬الزيتون‭ ‬والمعكرونة‭ ‬العضوية‭ ‬وحتى‭ ‬التوابل‭ ‬الجديدة‭ ‬وصلصة‭ ‬المعكرونة‭ ‬البيستو‭ ‬الجاهزة‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬العربة‭ ‬الإيطالية‭. ‬يمكن‭ ‬للمتسوقين‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬يتوقعوا‭ ‬البيتزا‭ ‬الطازجة‭ ‬والكعك‭ ‬والحلويات‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬الإيطالية‭ ‬من‭ ‬مطابخ‭ ‬لولو،‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬أجود‭ ‬المكونات‭. ‬سعادة‭ ‬السفيرة‭ ‬الإيطالية‭ ‬لدى‭ ‬البحرين‭ ‬باولا‭ ‬أمادي‭ ‬اعربت‭ ‬عن‭ ‬رضاها‭ ‬عن‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السفارة‭ ‬الإيطالية و ITA ولولو‭ ‬هايبرماركت‭ ‬هو‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬مشاركة‭ ‬الثقافة‭ ‬الإيطالية‭ ‬والتميز‭ ‬مع‭ ‬العالم‭. ‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬حماس‭ ‬العملاء‭ ‬المحليين‭ ‬للمنتجات‭ ‬الإيطالية‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭. ‬المنتجات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬والصحية،‭ ‬واستدامة‭ ‬عمليات‭ ‬الإنتاج،‭ ‬والشغف‭ ‬والخبرة‭ ‬العالية‭ ‬لجميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬والخبرة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها،‭ ‬إن‭ ‬تنوع‭ ‬العروض‭ ‬يجعل‭ ‬تراث‭ ‬الطهي‭ ‬الإيطالي‭ ‬موضع‭ ‬تقدير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والعالم،‭ ‬ويسعدني‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬هنا‭ ‬اليوم‭ ‬للاحتفال‭ ‬به‮»‬‭. ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬روباوالا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حققت‭ ‬لولو‭ ‬النغمة‭ ‬الصحيحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العروض‭ ‬الترويجية‭ ‬للأطعمة‭ ‬الإيطالية‭ ‬دائمًا،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعرض‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬في‭ ‬ممراتنا‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬مكتب‭ ‬توريد‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬يقدم‭ ‬أفضل‭ ‬المأكولات‭ ‬الإيطالية‭ ‬والمتوسطية‭. ‬الاتجاهات‭ ‬لمجموعة‭ ‬لولو‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬يعد‭ ‬المهرجان‭ ‬وسيلة‭ ‬رائعة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬مذاق‭ ‬وجودة‭ ‬المكونات‭ ‬الإيطالية‭ ‬بأسعار‭ ‬مذهلة‭ ‬ومدهشة‭!‬‮»‬

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