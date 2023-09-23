سلسلة ((JOE & THE JUICE)) تـطـلـق مقـاهـيـهـا في البحرين
التاريخ
9/23/2023 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقعت شركة « S & J VENTURES » اتفاقية امتياز مع شركة « JOE & THE JUICE » الدنماركية، إحدى أشهر السلاسل العالمية في بيع العصائر والقهوة والمأكولات الصحية، لإطلاق مقاهيها في مملكة البحرين. وتهدف اتفاقية الامتياز بوصول علامة « JOE & THE JUICE » إلى سوق البحرين في إطار سعي الجانبين لتعزيز مكانتهما المرموقة، حيث تمثلان مزيجاً مثالياً لتحقيق النجاح في البحرين نظراً للطبيعة المتميزة التي يتمتع بها زبائنها بأنماط الحياة الصحية السائدة والتركيز المتنامي على الاستدامة بين الأجيال بمختلف الأعمار حيث أن التفاعل مع العملاء مفعماً بالبهجة والحيوية.
وبهذه المناسبة، أكدت شركة « S & J VENTURES » أنه في إطار اهتمامها بتوفير مجموعة واسعة ومتنوعة من خيارات المشروبات والمأكولات الصحية فأنه يسعدها بالتعاون مع « JOE & THE JUICE » تقديم تجارب عصرية صحية تعبّر عن الخيارات المفضلة لدى الزبائن الذين يواكبون أحدث التجارب العصرية ويركزون على المغامرة والأطعمة الشهية وذلك من خلال طرح مفاهيم جديدة لقطاع المأكولات والمشروبات في أجواء ممتعة ومريحة لكل من يتبع أسلوب حياة صحي وسريع.
وأضافت « S & J VENTURES » نفخر بالشراكة المتميزة مع علامة عالمية مثل « JOE & THE JUICE » ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة تجسّد خياراً مثالياً يتيح لمجموعتنا مواصلة مسار نموهما المميز عبر إضافة علامات تجارية عالية الجودة إلى المجموعة ونتطلع للمشاركة في نمو « JOE & THE JUICE » في مملكة البحرين.
نحن سعداء اليوم بتوقيع اتفاقية امتياز مع
« JOE & THE JUICE » لتكون انطلاقة هذه العلامة التجارية المميزة في مملكة البحرين لنضيف مزيدا من الخيارات الرائعة، وهي فرصة سيجد الجميع المتعة خلالها.
من جانبها أشارت « JOE & THE JUICE » الى إن شراكتنا مع « S & J VENTURES » تأتي امتداداً لهوية علامتنا التجارية، إذ أننا نهتم بتقديم أفضل الأذواق لزبائننا، ويمثل هذا الأمر القوة الدافعة لأعمالنا، وتتمحور فلسفتنا الأساسية حول تجاوز حدود الممكن ونشر فوائد الصحة وتحقيق التطلعات والحضور الملموس الهادف.
وأضافت انه لا شك في أن ترك بصمة مميزة في مملكة البحرين التي تجسّد مركزاً ثقافياً نابضاً بالحياة يمثل فرصة مثالية بالنسبة لنا، كما أن هذا التحالف يمثل فرصة رائعة ونتطلع قدماً لتحقيق النمو المشترك من خلال عروضنا وتجاربنا المتميزة وسعينا لإحداث تأثير إيجابي في حياة الناس. وتنفذ علامة « JOE & THE JUICE » استراتيجية توسع سريعة مع نموها من مجرد متجر وحيد للعصائر في كوبنهاجن إلى 300 منفذ في 16 دولة حول العالم، وتخطط سلسلة المقاهي الرائدة لمضاعفة هذه الأرقام خلال المستقبل القريب.
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