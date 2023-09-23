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سلسلة ((JOE & THE JUICE)) تـطـلـق مقـاهـيـهـا في البحرين

9/23/2023 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقعت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ S ‭&‬ J ‭ ‬ VENTURES ‮»‬‭ ‬اتفاقية‭ ‬امتياز‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ JOE ‭& ‬ THE ‭ ‬ JUICE ‮»‬‭ ‬الدنماركية،‭ ‬إحدى‭ ‬أشهر‭ ‬السلاسل‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬العصائر‭ ‬والقهوة‭ ‬والمأكولات‭ ‬الصحية،‭ ‬لإطلاق‭ ‬مقاهيها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتهدف‭ ‬اتفاقية‭ ‬الامتياز‭ ‬بوصول‭ ‬علامة‭ ‬‮«‬ JOE ‭ & ‬ THE ‭ ‬ JUICE ‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعي‭ ‬الجانبين‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانتهما‭ ‬المرموقة،‭ ‬حيث‭ ‬تمثلان‭ ‬مزيجاً‭ ‬مثالياً‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬نظراً‭ ‬للطبيعة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬‏زبائنها‭ ‬بأنماط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‭ ‬السائدة‭ ‬والتركيز‭ ‬المتنامي‭ ‬على‭ ‬الاستدامة‭ ‬بين‭ ‬الأجيال‭ ‬بمختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬مفعماً‭ ‬بالبهجة‭ ‬والحيوية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ S ‭&‬ J ‭ ‬ VENTURES ‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اهتمامها‭ ‬بتوفير‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬المشروبات‭ ‬والمأكولات‭ ‬الصحية‭ ‬فأنه‭ ‬يسعدها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬ JOE ‭ & ‬ THE ‭ ‬ JUICE ‭ ‬‮»‬‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬عصرية‭ ‬صحية‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬الخيارات‭ ‬المفضلة‭ ‬لدى‭ ‬الزبائن‭ ‬الذين‭ ‬يواكبون‭ ‬أحدث‭ ‬التجارب‭ ‬العصرية‭ ‬ويركزون‭ ‬على‭ ‬المغامرة‭ ‬والأطعمة‭ ‬الشهية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬مفاهيم‭ ‬جديدة‭ ‬لقطاع‭ ‬المأكولات‭ ‬والمشروبات‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬ممتعة‭ ‬ومريحة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يتبع‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬وسريع‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬ S ‭&‬ J ‭ ‬ VENTURES ‮»‬‭ ‬نفخر‭ ‬بالشراكة‭ ‬المتميزة‭ ‬مع‭ ‬علامة‭ ‬عالمية‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬ JOE ‭ & ‬ THE ‭ ‬ JUICE ‮»‬‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تجسّد‭ ‬خياراً‭ ‬مثالياً‭ ‬يتيح‭ ‬لمجموعتنا‭ ‬مواصلة‭ ‬مسار‭ ‬نموهما‭ ‬المميز‭ ‬عبر‭ ‬إضافة‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬ونتطلع‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬‮«‬ JOE ‭ & ‬ THE ‭ ‬ JUICE ‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

‭ ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬اليوم‭ ‬بتوقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬امتياز‭ ‬مع‭ ‬

‮«‬ JOE ‭ & ‬ THE ‭ ‬ JUICE ‮»‬‭ ‬لتكون‭ ‬انطلاقة‭ ‬هذه‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لنضيف‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬الرائعة،‭ ‬وهي‭ ‬فرصة‭ ‬سيجد‭ ‬الجميع‭ ‬المتعة‭ ‬خلالها‭. ‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أشارت‭ ‬‮«‬ JOE ‭ & ‬ THE ‭ ‬ JUICE ‮»‬‭ ‬الى‭ ‬إن‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬ S ‭&‬ J ‭ ‬ VENTURES ‮»‬‭ ‬تأتي‭ ‬امتداداً‭ ‬لهوية‭ ‬علامتنا‭ ‬التجارية،‭ ‬إذ‭ ‬أننا‭ ‬نهتم‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الأذواق‭ ‬لزبائننا،‭ ‬ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬القوة‭ ‬الدافعة‭ ‬لأعمالنا،‭ ‬وتتمحور‭ ‬فلسفتنا‭ ‬الأساسية‭ ‬حول‭ ‬تجاوز‭ ‬حدود‭ ‬الممكن‭ ‬ونشر‭ ‬فوائد‭ ‬الصحة‭ ‬وتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬والحضور‭ ‬الملموس‭ ‬الهادف‭.‬

وأضافت‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬ترك‭ ‬بصمة‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تجسّد‭ ‬مركزاً‭ ‬ثقافياً‭ ‬نابضاً‭ ‬بالحياة‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬ونتطلع‭ ‬قدماً‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عروضنا‭ ‬وتجاربنا‭ ‬المتميزة‭ ‬وسعينا‭ ‬لإحداث‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭. ‬وتنفذ‭ ‬علامة‭ ‬‮«‬ JOE ‭ & ‬ THE ‭ ‬ JUICE ‮»‬‭ ‬استراتيجية‭ ‬توسع‭ ‬سريعة‭ ‬مع‭ ‬نموها‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬متجر‭ ‬وحيد‭ ‬للعصائر‭ ‬في‭ ‬كوبنهاجن‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬منفذ‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وتخطط‭ ‬سلسلة‭ ‬المقاهي‭ ‬الرائدة‭ ‬لمضاعفة‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬خلال‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭.‬

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