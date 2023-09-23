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((جامعة العلوم التطبيقية)) تحتفل باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين

9/23/2023 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان

احتفلت‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬الثالث‭ ‬والتسعين‭ ‬خلال‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬‮«‬دار‭ ‬السعد‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬الخاجة‭ ‬ورئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عمار‭ ‬كاكا،‭ ‬ونخبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الجامعة‭ ‬والطلبة،‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬السعوديين‭ ‬وممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭. ‬

وتضمن‭ ‬المهرجان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬بفن‭ ‬العرضة‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬معرض‭ ‬فني‭ ‬استعرض‭ ‬التاريخ‭ ‬القديم‭ ‬والحديث‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬مسيرة‭ ‬وطن‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العرضة‭ ‬النجدية،‭ ‬والأمسية‭ ‬الشعرية‭ ‬التي‭ ‬أحياها‭ ‬نجوم‭ ‬الشعر‭ ‬العربي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬الخاجة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادته‭ ‬بالذكرى‭ ‬الثالثة‭ ‬والتسعين‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ووجه‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وإلى‭ ‬ولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمين‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ومواطني‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الأشقاء‭ ‬السعوديين‭ ‬أفراحهم‭ ‬الوطنية‭.‬

وصرح‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عمار‭ ‬كاكا‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالات‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬والتزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬الثقافي‭ ‬والروح‭ ‬الوطنية‭ ‬بين‭ ‬طلابها،‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬السعودي‭ ‬والبحريني،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الوطنية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تعتبر‭ ‬جزءاً‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬الأفراح‭ ‬البحرينية‭.‬

بدوره‭ ‬أعرب‭ ‬الطالب‭ ‬عبدالله‭ ‬الناشري‭ ‬ممثل‭ ‬الطلبة‭ ‬السعوديين‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬للجامعة‭ ‬وإدارتها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬للاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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