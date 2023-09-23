((جامعة العلوم التطبيقية)) تحتفل باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين
التاريخ
9/23/2023 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير: محمد سرحان
احتفلت جامعة العلوم التطبيقية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين خلال المهرجان الذي نظمته «دار السعد»، وذلك بحضور رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عمار كاكا، ونخبة كبيرة من منتسبي الجامعة والطلبة، وعدد كبير من الطلبة السعوديين وممثلي وسائل الإعلام.
وتضمن المهرجان العديد من الفقرات والفعاليات المميزة التي شملت العديد من الفقرات والتي بدأت بفن العرضة البحرينية إلى جانب معرض فني استعرض التاريخ القديم والحديث للمملكة العربية السعودية تحت عنوان «مسيرة وطن»، بالإضافة إلى العرضة النجدية، والأمسية الشعرية التي أحياها نجوم الشعر العربي.
من جانبه عبر رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة عن بالغ سعادته بالذكرى الثالثة والتسعين على تأسيس المملكة العربية السعودية ووجه خالص التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي عهده الأمين محمد بن سلمان آل سعود ومواطني المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذا المهرجان ينطلق من حرص الجامعة على مشاركة الأشقاء السعوديين أفراحهم الوطنية.
وصرح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عمار كاكا أن مثل هذه الاحتفالات تعكس حرص الجامعة والتزامها بتعزيز التواصل الثقافي والروح الوطنية بين طلابها، وتنمية العلاقات القوية بين الشعبين السعودي والبحريني، مؤكداً على أن الاحتفالات الوطنية للمملكة العربية السعودية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأفراح البحرينية.
بدوره أعرب الطالب عبدالله الناشري ممثل الطلبة السعوديين في الجامعة عن بالغ شكره للجامعة وإدارتها على ما قدموه من جهود للاحتفال باليوم الوطني السعودي، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
MENAFN23092023000055011008ID1107127790
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.