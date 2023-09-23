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منتخب اليد يبدأ رحلة ((آسياد هانغتشو)) من بوابة كازخستان

9/23/2023 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬رحلته‭ ‬في‭ ‬‮«‬آسياد‭ ‬هانغتشو‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬تطلعات‭ ‬كبيرة‭ ‬بتحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬وتأتي‭ ‬بداية‭ ‬أحمر‭ ‬اليد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواجهته‭ ‬المنتخب‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬00‭ ‬ظهراً‭ (‬7:00‭ ‬صباحاً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭) ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬للأحمر‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭ ‬بالدورة‭ ‬نظراً‭ ‬لفارق‭ ‬الإمكانيات،‭ ‬وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبنا‭ ‬وكازخستان‭ ‬المنتخب‭ ‬الأوزبكستاني‭.‬

ويقود‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الآسياد‭ ‬المدرب‭ ‬الآيسلندي‭ ‬آرون‭ ‬كريستيانسون‭ ‬يساعده‭ ‬الوطني‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭ ‬ومدرب‭ ‬الحراس‭ ‬أحمد‭ ‬منصور‭ ‬والمحلل‭ ‬الفني‭ ‬حسين‭ ‬علي،‭ ‬فيما‭ ‬تضم‭ ‬قائمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬16‭ ‬لاعباً‭ ‬هم‭: ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬هشام‭ ‬عيسى،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬أحمد،‭ ‬أحمد‭ ‬جلال،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرضا،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي،‭ ‬مهدي‭ ‬سعد،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬ناصر،‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا،‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬علي‭ ‬عيد،‭ ‬حسين‭ ‬الصياد،‭ ‬علي‭ ‬ميرزا،‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا،‭ ‬محمد‭ ‬حميد،‭ ‬حسن‭ ‬مدن‭.‬

وسيضمن‭ ‬منتخبنا‭ ‬بانتصاره‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬المنافسات،‭ ‬والذي‭ ‬سيكون‭ ‬مهماً‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬تصدر‭ ‬مجموعته‭ ‬بسهولة‭ ‬كبيرة‭ ‬نظراً‭ ‬للفارق‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الامكانيات‭ ‬والخبرات‭ ‬وترجيح‭ ‬كفة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭.‬

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