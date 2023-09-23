منتخب اليد يبدأ رحلة ((آسياد هانغتشو)) من بوابة كازخستان

ويقود‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الآسياد‭ ‬المدرب‭ ‬الآيسلندي‭ ‬آرون‭ ‬كريستيانسون‭ ‬يساعده‭ ‬الوطني‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭ ‬ومدرب‭ ‬الحراس‭ ‬أحمد‭ ‬منصور‭ ‬والمحلل‭ ‬الفني‭ ‬حسين‭ ‬علي،‭ ‬فيما‭ ‬تضم‭ ‬قائمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬16‭ ‬لاعباً‭ ‬هم‭: ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬هشام‭ ‬عيسى،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬أحمد،‭ ‬أحمد‭ ‬جلال،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرضا،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي،‭ ‬مهدي‭ ‬سعد،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬ناصر،‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا،‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬علي‭ ‬عيد،‭ ‬حسين‭ ‬الصياد،‭ ‬علي‭ ‬ميرزا،‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا،‭ ‬محمد‭ ‬حميد،‭ ‬حسن‭ ‬مدن‭.‬

وسيضمن‭ ‬منتخبنا‭ ‬بانتصاره‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬المنافسات،‭ ‬والذي‭ ‬سيكون‭ ‬مهماً‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬تصدر‭ ‬مجموعته‭ ‬بسهولة‭ ‬كبيرة‭ ‬نظراً‭ ‬للفارق‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الامكانيات‭ ‬والخبرات‭ ‬وترجيح‭ ‬كفة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭.‬