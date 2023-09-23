منتخب اليد يبدأ رحلة ((آسياد هانغتشو)) من بوابة كازخستان

منتخب اليد يبدأ رحلة ((آسياد هانغتشو)) من بوابة كازخستان
التاريخ
9/23/2023 7:10:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يبدأ منتخبنا الوطني لكرة اليد رحلته في «آسياد هانغتشو» وسط تطلعات كبيرة بتحقيق الميدالية الذهبية للمرة الأولى بعد أن نجح في حصد الميدالية الفضية في النسخة الأخيرة التي أقيمت في إندونيسيا، وتأتي بداية أحمر اليد من خلال مواجهته المنتخب الكازاخستاني في الساعة 12:00 ظهراً (7:00 صباحاً بتوقيت البحرين) في مباراة من المنتظر أن تكون سهلة للأحمر في بداية مشواره بالدورة نظراً لفارق الإمكانيات، وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبنا وكازخستان المنتخب الأوزبكستاني.
ويقود المنتخب في الآسياد المدرب الآيسلندي آرون كريستيانسون يساعده الوطني عصام عبدالله ومدرب الحراس أحمد منصور والمحلل الفني حسين علي، فيما تضم قائمة اللاعبين 16 لاعباً هم: محمد عبدالحسين، هشام عيسى، محمد حبيب أحمد، أحمد جلال، محمد عبدالرضا، حسن السماهيجي، مهدي سعد، محمد حبيب ناصر، حسن ميرزا، قاسم قمبر، علي عيد، حسين الصياد، علي ميرزا، محمد ميرزا، محمد حميد، حسن مدن.
وسيضمن منتخبنا بانتصاره في هذه المباراة التأهل المباشر إلى الدور الرئيسي من المنافسات، والذي سيكون مهماً بهدف الوصول إلى نصف النهائي، ويتوقع أن ينجح منتخبنا في تصدر مجموعته بسهولة كبيرة نظراً للفارق الكبير في الامكانيات والخبرات وترجيح كفة منتخبنا الذي يضم مجموعة من أفضل اللاعبين في القارة الآسيوية.
MENAFN23092023000055011008ID1107127789
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.