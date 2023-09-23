الألعاب الإلكترونية لأول مرة في الآسياد.. واليوم انطلاق منافسات الجودو والرماية

وتشارك‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكتورنية‭ ‬في‭ ‬لعبتين‭ ‬هما‭ ‬ FIFA ‭ ‬و Street ‭ ‬ Fighter ‭ ‬5،‭ ‬حيث‭ ‬تسجل‭ ‬اليوم‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬ FIFA ‭ ‬عبر‭ ‬اللاعبين‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عبداللطيف‭ ‬فقيهي‭ ‬وراشد‭ ‬الرويحي،‭ ‬وينص‭ ‬نظام‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬تأهل‭ ‬اللاعب‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬مع‭ ‬منافسه،‭ ‬فالفائز‭ ‬بالمباراة‭ ‬من‭ ‬يفوز‭ ‬في‭ ‬جولتين،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬جولة،‭ ‬المباراة‭ ‬تتوجه‭ ‬للأشواط‭ ‬الاضافية،‭ ‬وإذا‭ ‬استمر‭ ‬التعادل‭ ‬تتوجه‭ ‬الى‭ ‬البلنتيات‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬الجودو‭ ‬والرماية‭ ‬في‭ ‬الآسياد،‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬6‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬أوزان‭ ‬مختلفة‭ ‬بآمال‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬الميداليات‭ ‬الملونة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النتائج‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬الآسياد،‭ ‬وعلى‭ ‬رغم‭ ‬من‭ ‬تواجد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬وأصحاب‭ ‬الترشيحات‭ ‬الأكبر،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التوقعات‭ ‬كبيرة‭ ‬بمنافسة‭ ‬بحرينية‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭. ‬وتشارك‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الرماية‭ ‬بـ14‭ ‬راميا‭ ‬ورامية‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬بندقية‭ ‬10‭ ‬أمتار‭ ‬هوائية‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬الفردي،‭ ‬وفرق،‭ ‬والفريق‭ ‬المختلط،‭ ‬والشوزن‭ ‬سكيت،‭ ‬والشوزن‭ ‬تراب‭.‬

ويمثل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محمود‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬حاجي،‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬الدوسري،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالجبار‭ ‬أحمد،‭ ‬عبدالماجد‭ ‬جمعة،‭ ‬حسن‭ ‬ماجد‭ ‬علي،‭ ‬ثمار‭ ‬علي‭ ‬صالح،‭ ‬سعيد‭ ‬حسن‭ ‬سعيد‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬السيدات‭ ‬تأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬الراميات‭ ‬صفاء‭ ‬محمد‭ ‬الدوسري،‭ ‬سارة‭ ‬راشد‭ ‬الدوسري،‭ ‬فوزية‭ ‬محمد‭ ‬موسى،‭ ‬لطيفة‭ ‬أحمد‭ ‬الناجم،‭ ‬مريم‭ ‬رمضان‭ ‬العسم،‭ ‬مريم‭ ‬جمال‭ ‬الحسائي،‭ ‬مروة‭ ‬أحمد‭ ‬بوعركي‭.‬

وستكون‭ ‬منافسات‭ ‬الجودو‭ ‬والرماية‭ ‬مليئة‭ ‬بالإثارة‭ ‬والتشويق،‭ ‬حيث‭ ‬سيتنافس‭ ‬لاعبو‭ ‬البحرين‭ ‬بطموح‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ميدالية‭ ‬آسيوية‭.‬