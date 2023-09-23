الألعاب الإلكترونية لأول مرة في الآسياد.. واليوم انطلاق منافسات الجودو والرماية

الألعاب الإلكترونية لأول مرة في الآسياد.. واليوم انطلاق منافسات الجودو والرماية
التاريخ
9/23/2023 7:10:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تشهد النسخة الحالية من الألعاب الآسيوية (آسياد) حدثاً تاريخياً باعتماد الألعاب الإلكترونية للمرة الأولى ضمن الفعاليات الرياضية، وفي الوقت نفسه، تنطلق منافسات الجودو والرماية التي تشهد مشاركة بحرينية مرتقبة بحثاً عن الصعود على منصة التتويج. ويعتبر إدخال الألعاب الإلكترونية إلى الآسياد خطوة مهمة تعكس تطور الرياضة ومواكبتها للتوجهات الحديثة، وتأتي هذه الخطوة في ضوء انتشار الرياضات الإلكترونية عالميًا وزيادة شعبيتها بين الشباب.
وتشارك البحرين في منافسات الألعاب الإلكتورنية في لعبتين هما FIFA و Street Fighter 5، حيث تسجل اليوم الظهور الأول في لعبة FIFA عبر اللاعبين عبدالعزيز عبداللطيف فقيهي وراشد الرويحي، وينص نظام المسابقة على تأهل اللاعب الأفضل في ثلاث جولات في مواجهته مع منافسه، فالفائز بالمباراة من يفوز في جولتين، وفي حالة التعادل في اي جولة، المباراة تتوجه للأشواط الاضافية، وإذا استمر التعادل تتوجه الى البلنتيات.
في المقابل، تنطلق منافسات الجودو والرماية في الآسياد، وسط مشاركة 6 لاعبين في أوزان مختلفة بآمال كبيرة في المنافسة على إحدى الميداليات الملونة، في ظل النتائج الأخيرة التي حققها اللاعبون في مختلف الاستحقاقات التي سبقت الآسياد، وعلى رغم من تواجد مجموعة من أفضل اللاعبين في القارة وأصحاب الترشيحات الأكبر، إلا أن التوقعات كبيرة بمنافسة بحرينية قوية من جانب اللاعبين المشاركين. وتشارك البحرين في منافسات الرماية بـ14 راميا ورامية في مسابقات بندقية 10 أمتار هوائية في مسابقات الفردي، وفرق، والفريق المختلط، والشوزن سكيت، والشوزن تراب.
ويمثل البحرين في فئة الرجال كل من محمود علي إبراهيم حاجي، خالد محمد الدوسري، حسين عبدالجبار أحمد، عبدالماجد جمعة، حسن ماجد علي، ثمار علي صالح، سعيد حسن سعيد.
وفي فئة السيدات تأتي مشاركة الراميات صفاء محمد الدوسري، سارة راشد الدوسري، فوزية محمد موسى، لطيفة أحمد الناجم، مريم رمضان العسم، مريم جمال الحسائي، مروة أحمد بوعركي.
وستكون منافسات الجودو والرماية مليئة بالإثارة والتشويق، حيث سيتنافس لاعبو البحرين بطموح كبير في تحقيق ميدالية آسيوية.
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