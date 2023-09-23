توماس باخ يلتقي وفدا من لاعبي الدول المشاركة بالآسياد

توماس باخ يلتقي وفدا من لاعبي الدول المشاركة بالآسياد
التاريخ
9/23/2023 7:10:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ مجموعة من اللاعبين المشاركين في «آسياد هانغتشو 2022» بالقرية الرياضية بحضور لاعبة منتخب التجديف مريم عبدالحميد التي مثلت لاعبي البحرين في هذه الفعالية واللقاء الذي أقامه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.
وأعرب توماس باخ عن تقديره واحترامه للرياضيين المشاركين في الآسياد، وأشاد بجهودهم وتفانيهم في ممارسة الرياضة وتمثيل بلدانهم، كما أعرب عن آماله في أن تكون هذه البطولة فرصة لتعزيز التفاهم والتعاون بين الدول الآسيوية.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاءات بين توماس باخ ولاعبي الدول المشاركة تعد جزءًا من الجهود الرامية إلى دعم وتطوير الرياضة وتعزيز القيم الأولمبية في المناسبات الرياضية الكبرى.
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