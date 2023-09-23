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توماس باخ يلتقي وفدا من لاعبي الدول المشاركة بالآسياد

9/23/2023 7:10:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬توماس‭ ‬باخ‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬‮«‬آسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022‮»‬‭ ‬بالقرية‭ ‬الرياضية‭ ‬بحضور‭ ‬لاعبة‭ ‬منتخب‭ ‬التجديف‭ ‬مريم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬التي‭ ‬مثلت‭ ‬لاعبي‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬واللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭.‬

وأعرب‭ ‬توماس‭ ‬باخ‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬واحترامه‭ ‬للرياضيين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الآسياد،‭ ‬وأشاد‭ ‬بجهودهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬وتمثيل‭ ‬بلدانهم،‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الآسيوية‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللقاءات‭ ‬بين‭ ‬توماس‭ ‬باخ‭ ‬ولاعبي‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬تعد‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬وتعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭.‬

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