توماس باخ يلتقي وفدا من لاعبي الدول المشاركة بالآسياد

وأعرب‭ ‬توماس‭ ‬باخ‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬واحترامه‭ ‬للرياضيين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الآسياد،‭ ‬وأشاد‭ ‬بجهودهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬وتمثيل‭ ‬بلدانهم،‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الآسيوية‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللقاءات‭ ‬بين‭ ‬توماس‭ ‬باخ‭ ‬ولاعبي‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬تعد‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬وتعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭.‬