عيسى بن علي شهد الحفلحفل افتتاح أسطوري لآسياد هانغتشو بحضور عدد من زعماء العالم





حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬رائع‭ ‬جسد‭ ‬التراث‭ ‬الشعبي‭ ‬الصيني‭ ‬احتضنه‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬‮«‬بيغ‭ ‬لوتوس‮»‬‭ ‬بمدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية،‭ ‬أعلن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬افتتاح‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ - ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير‭ ‬ملأ‭ ‬مدرجات‭ ‬الاستاد‭ ‬الذي‭ ‬سيحتضن‭ ‬منافسات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ (‬أم‭ ‬الألعاب‭) ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬الدورة‭.‬

حضر‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ورئيس‭ ‬بعثة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬عسان‭ ‬شيخو‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬وحشد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬زعماء‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬والقادة‭ ‬الرياضيين‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والدبلوماسيين‭.‬

وجاء‭ ‬دخول‭ ‬طابور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحسب‭ ‬الترتيب‭ ‬الأبجدي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬تقدمه‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬ولاعبة‭ ‬التجديف‭ ‬مريم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬اللذين‭ ‬حملا‭ ‬علم‭ ‬المملكة،‭ ‬وضم‭ ‬الطابور‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬مدير‭ ‬البعثة،‭ ‬مادن‭ ‬الوناس‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية،‭ ‬حسن‭ ‬جمعة‭ ‬عضو‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري،‭ ‬مريم‭ ‬مردانه‭ ‬عضو‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري،‭ ‬عيسى‭ ‬عباس‭ ‬إعلامي‭ ‬البعثة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مساعد‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬اليد‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله،‭ ‬والوفد‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬ولاعبي‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬وأعضاء‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬لمنتخب‭ ‬الطائرة‭ ‬واللاعب‭ ‬عباس‭ ‬سلطان،‭ ‬وجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬وفد‭ ‬الرماية،‭ ‬وجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬وفد‭ ‬الملاكمة‭.‬

وتميز‭ ‬الطابور‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬بحمل‭ ‬أعلام‭ ‬المملكة،‭ ‬واستغل‭ ‬ممثلو‭ ‬الطابور‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعريف‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬أبدوا‭ ‬إعجابهم‭ ‬بالتنظيم‭ ‬الرائع‭ ‬للطابور‭ ‬البحريني‭.‬

وكسر‭ ‬الحفل‭ ‬عرض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬نهج‭ ‬الألعاب‭ ‬الصديق‭ ‬للبيئة،‭ ‬حيث‭ ‬حظي‭ ‬الحاضرون‭ ‬والمتابعون‭ ‬لحفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬بـ«وليمة‭ ‬بصرية‮»‬‭ ‬باستخدام‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الرائعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬الثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬الواقع‭ ‬المعزّز‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬الصفرية‭ ‬لشعلة‭ ‬الألعاب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭.‬

وعكس‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬ثقافة‭ ‬منطقة‭ ‬جيان‭ ‬غنان،‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬المحورية،‭ ‬مثل‭ ‬البرنامج‭ ‬الفني،‭ ‬استعراض‭ ‬الرياضيين،‭ ‬وإضاءة‭ ‬الشعلة‭ ‬الاحتفالية،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬ميزه‭ ‬هو‭ ‬الضخ‭ ‬الاستثنائي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المتطوّرة‭ ‬وللعناصر‭ ‬الثقافية‭ ‬التي‭ ‬أبرزت‭ ‬في‭ ‬العرض‭.‬