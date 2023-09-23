عيسى بن علي شهد الحفلحفل افتتاح أسطوري لآسياد هانغتشو بحضور عدد من زعماء العالم

عيسى بن علي شهد الحفلحفل افتتاح أسطوري لآسياد هانغتشو بحضور عدد من زعماء العالم
التاريخ
9/23/2023 7:10:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هانغتشو - الوفد الإعلامي:
حفل افتتاح رائع جسد التراث الشعبي الصيني احتضنه الملعب الأولمبي «بيغ لوتوس» بمدينة هانغتشو الصينية، أعلن من خلاله الرئيس الصيني شي جينبينغ افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في نسختها التاسعة عشرة خلال الفترة 23 سبتمبر الجاري - 8 أكتوبر القادم، وسط حضور جماهيري كبير ملأ مدرجات الاستاد الذي سيحتضن منافسات ألعاب القوى (أم الألعاب) إلى جانب حفل ختام الدورة.
حضر حفل الافتتاح سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ورئيس بعثة المملكة في الدورة والدكتور محمد عسان شيخو سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية وعدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة وحشد كبير من زعماء دول العالم والقادة الرياضيين وكبار المسؤولين والدبلوماسيين.
وجاء دخول طابور مملكة البحرين بحسب الترتيب الأبجدي في المركز الثاني تقدمه لاعب منتخبنا الوطني لكرة اليد الحارس محمد عبدالحسين ولاعبة التجديف مريم عبدالحميد اللذين حملا علم المملكة، وضم الطابور البحريني في حفل الافتتاح كلا من أحمد عبدالغفار مدير البعثة، مادن الوناس المدير الفني باللجنة الأولمبية، حسن جمعة عضو الوفد الإداري، مريم مردانه عضو الوفد الإداري، عيسى عباس إعلامي البعثة، إضافة إلى مساعد مدرب منتخب اليد عصام عبدالله، والوفد الإداري والفني ولاعبي كرة الطاولة، وأعضاء الجهازين الفني والإداري لمنتخب الطائرة واللاعب عباس سلطان، وجميع أعضاء وفد الرماية، وجميع أعضاء وفد الملاكمة.
وتميز الطابور البحريني في حفل الافتتاح بحمل أعلام المملكة، واستغل ممثلو الطابور البحريني في حفل الافتتاح الفرصة من أجل التعريف بمملكة البحرين ولا سيما أن الكثير من الرياضيين أبدوا إعجابهم بالتنظيم الرائع للطابور البحريني.
وكسر الحفل عرض الألعاب النارية، وذلك تماشيًا مع نهج الألعاب الصديق للبيئة، حيث حظي الحاضرون والمتابعون لحفل الافتتاح بـ«وليمة بصرية» باستخدام الألعاب النارية الإلكترونية الرائعة من خلال الرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الواقع المعزّز إلى جانب الانبعاثات الكربونية الصفرية لشعلة الألعاب، وهو ما يعكس الوعي البيئي لدى جمهورية الصين.
وعكس حفل الافتتاح ثقافة منطقة جيان غنان، العديد من العناصر المحورية، مثل البرنامج الفني، استعراض الرياضيين، وإضاءة الشعلة الاحتفالية، لكن ما ميزه هو الضخ الاستثنائي للتكنولوجيا المتطوّرة وللعناصر الثقافية التي أبرزت في العرض.
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