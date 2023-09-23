رغم استمرار الخلافات.. انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

وتعتبر‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬السد‭ ‬الذي‭ ‬كلف‭ ‬4 , 2‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬تهديدا‭ ‬لإمداداتهما‭ ‬من‭ ‬المياه‭. ‬وقد‭ ‬طلبتا‭ ‬مرارا‭ ‬من‭ ‬أديس‭ ‬أبابا‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬ملئه‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تشغيله‭. ‬واستؤنفت‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬اغسطس‭ ‬بعدما‭ ‬توقفت‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭ ‬2021‭. ‬واتفق‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإثيوبي‭ ‬أبيي‭ ‬أحمد‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬خلال‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭. ‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬قال‭ ‬سيليشي‭ ‬بيكيلي،‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬التفاوض‭ ‬الإثيوبي،‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬تجري‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الملء،‭ ‬وفقًا‭ ‬لإعلان‭ ‬المبادئ‭ ‬لعام‭ ‬2015‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتوصل‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬إلى‭ ‬تفاهم‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬العالقة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬المياه‭ ‬والري‭ ‬المصري‭ ‬هاني‭ ‬سويلم،‭ ‬والقائم‭ ‬بأعمال‭ ‬وزير‭ ‬المياه‭ ‬السوداني‭ ‬دويلبيت‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬منصور‭ ‬بشير،‭ ‬عن‭ ‬أملهما‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يرضي‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭.‬

وتأتي‭ ‬مفاوضات،‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استكمال‭ ‬الجولات‭ ‬التفاوضية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬توافق‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬الإسراع‭ ‬بالانتهاء‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬ملء‭ ‬وتشغيل‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬خلال‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬لقاء‭ ‬قيادتي‭ ‬مصر‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

وتعتبر‭ ‬مصر‭ ‬السد‭ ‬بمثابة‭ ‬تهديد‭ ‬وجودي‭ ‬لأنها‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬النيل‭ ‬لتأمين‭ ‬97 % ‭ ‬من‭ ‬حاجاتها‭ ‬من‭ ‬الماء‭. ‬وتفيد‭ ‬تقديرات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬المياه‭ ‬قد‭ ‬تنفد‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬دارفور‭ ‬مرتبطا‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬بإمدادات‭ ‬المياه،‭ ‬معرضة‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬للجفاف‭ ‬بسبب‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬المفاوضين‭ ‬الإثيوبيين‭ ‬في‭ ‬المحادثات،‭ ‬السبت،‭ ‬إن‭ ‬بناء‭ ‬وملء‭ ‬السد‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬المبادئ‭ ‬بين‭ ‬إثيوبيا‭ ‬ومصر‭ ‬والسودان،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬‮«‬ودية‮»‬‭ ‬للمفاوضات‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬صرح‭ ‬سويلم‭ ‬وزير‭ ‬الري‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأن‭ ‬مصر‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المفاوضات‭ ‬كعهدها‭ ‬دائماً‭ ‬بالجدية‭ ‬وحسن‭ ‬النوايا‭ ‬اللازمين‭ ‬بغرض‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬عادل‭ ‬ومتوازن،‭ ‬يراعي‭ ‬مصالحها‭ ‬الوطنية‭ ‬ويحمي‭ ‬أمنها‭ ‬المائي‭ ‬واستخداماتها‭ ‬الحالية‭ ‬ويحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬المصري،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للدول‭ ‬الثلاث،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬والرخاء‭ ‬لشعوب‭ ‬مصر‭ ‬وإثيوبيا‭ ‬والسودان‭.‬

وجدد‭ ‬الوزير‭ ‬المصري‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬مثله‭ ‬استمرار‭ ‬إثيوبيا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬ملء‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬الاتفاق‭ ‬اللازم‭ ‬من‭ ‬انتهاك‭ ‬لاتفاق‭ ‬إعلان‭ ‬المبادئ‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التصرفات‭ ‬الأحادية‭ ‬المخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬يلقي‭ ‬بظلال‭ ‬غير‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬التفاوضية‭ ‬الراهنة‭ ‬ويهدد‭ ‬بتقويضها‭.‬

وأكد‭ ‬سويلم‭ ‬أهمية‭ ‬حشد‭ ‬الجهود‭ ‬ليتسنى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬المدة‭ ‬الزمنية‭ ‬المقررة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬الفنية‭ ‬والقانونية‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬قانوني‭ ‬ملزم‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬ملء‭ ‬وتشغيل‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬يراعي‭ ‬مصالح‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭.‬