الجيش اللبناني: تبادلنا مع إسرائيل إطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان

وأجبر‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني،‭ ‬أمس‭ ‬قوة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الانسحاب‭ ‬بعد‭ ‬خرقها

الخط‭ ‬الأزرق‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مزارع‭ ‬شبعا‭. ‬وقالت‭ ‬قيادة‭ ‬الجيش‭ -‬مديرية‭ ‬التوجيه،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬نشره‭ ‬أمس‭ ‬على‭

‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭: ‬‮«‬أقدمت‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوم‭ ‬السبت

على‭ ‬خرق‭ ‬خط‭ ‬الانسحاب‭ ‬وإطلاق‭ ‬قنابل‭ ‬دخانية‭ ‬باتجاه‭ ‬دورية‭ ‬للجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬أثناء‭ ‬مواكبة‭ ‬جرافة‭ ‬تقوم‭ ‬بإزالة‭ ‬ساتر‭ ‬ترابي‭

‬أقامه‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شمال‭ ‬خط‭ ‬الانسحاب‭ (‬الخط‭ ‬الأزرق‭ ‬المتحفظ‭ ‬عليه‭) ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بسطرة‭ ‬ – ‭ ‬الجنوب‮»‬‭. ‬

‭ ‬ووفق‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬رد‭ ‬عناصر‭ ‬الدورية‭ ‬على‭ ‬الاعتداء‭ ‬بإطلاق‭ ‬قنابل‭ ‬مسيلة‭ ‬للدموع‭ ‬باتجاه‭ ‬عناصر‭ ‬العدو،‭ ‬ما‭ ‬أجبرهم‭ ‬على‭ ‬الانسحاب‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬‮«‬ردت‭ ‬عناصر‭ ‬الدورية‭ ‬على‭ ‬الاعتداء‭ ‬بإطلاق‭ ‬قنابل‭ ‬مسيلة‭ ‬للدموع‭ ‬باتجاه‭ ‬عناصر‭ ‬العدو،‭ ‬ما‭ ‬أجبرهم‭ ‬على‭ ‬الانسحاب‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬‮«‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬معادية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬ألقت‭ ‬قنابل‭ ‬دخانية‭ ‬وصوتية‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬كانت‭ ‬ترافق‭ ‬جرافة‭ ‬لبنانية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬ردميات‭ ‬رمتها‭ ‬جرافات‭ ‬العدو‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المحررة‭ ‬من‭ ‬مزرعة‭ ‬بسطرة،‭ ‬إحدى‭ ‬مزارع‭ ‬شبعا،‮

‬أثناء‭ ‬عمليات‭ ‬تجريف‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬قبل‭

‬يومين‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬القوات‭ ‬اللبنانية‭ ‬والإسرائيلية‭ ‬تبادلتا‭ ‬إلقاء‭ ‬القنابل‭ ‬الدخانية‭ ‬والصوتية‭ ‬عند‭ ‬مزارع‭ ‬شبعا‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وأشارت‭ ‬الوكالة‭ ‬اللبنانية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬على‭ ‬الأثر‭ ‬قامت‭ ‬عناصر‭ ‬دورية‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬بإطلاق‭ ‬عدة‭ ‬قنابل‭ ‬دخانية‭ ‬باتجاه‭ ‬عناصر‭ ‬دورية‭ ‬العدو‮»‬،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وصول‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الكتيبة‭ ‬الهندية‭ ‬التابعة‭ ‬لقوات‭ ‬يونيفيل‭ ‬للتهدئة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬أندريا‭ ‬تيننتي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭) ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭: ‬‮«‬كان‭ ‬هناك‭ ‬توتريوم‭ ‬السبت،‭ ‬اليونيفيل‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬بالطرفين‭ ‬لتهدئة‭ ‬التوتر‭ ‬ومنع‭ ‬أي‭ ‬سوء‭ ‬فهم‭.‬‮«‬‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الراهنة‭ ‬نحن‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬ونراقب‭ ‬الوضع‭ ‬ونحاول‭ ‬إعادة‭ ‬الهدوء‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬القنابل‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬والجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬بسطرة،‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬اليونيفيل‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القوة‭ ‬موجودة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬لتهدئة‭ ‬الوضع،‭ ‬وتتواصل‭ ‬قيادتها‭ ‬مع‭ ‬الأطراف‭ ‬لتخفيف‭ ‬التوترات‭ ‬ومنع‭ ‬سوء‭ ‬الفهم‮»‬‭. ‬

ويخيم‭ ‬التوتر‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬بعد‭ ‬قيام‭ ‬إسرائيل‭ ‬مؤخرا‭ ‬بفرض‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬اللبناني‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬الغجر،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبحت‭ ‬البلدة‭ ‬بكاملها‭ ‬تحت‭ ‬سيطرتها،‭ ‬وبنت‭ ‬جداراً‭ ‬إسمنتياً‭ ‬حول‭ ‬كامل‭ ‬البلدة‭. ‬

‭ ‬ويعرف‭ ‬الخط‭ ‬الفاصل‭ ‬الحالي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬باسم‭ ‬الخط‭ ‬الأزرق،‭ ‬وهو‭ ‬حدود‭ ‬رسمتها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وتمثل‭ ‬الخط‭ ‬الذي‭ ‬انسحبت‭ ‬إليه‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عندما‭ ‬غادرت‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2000‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬لبنان‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭. ‬وتابع‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬عادت‭ ‬المركبة‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‮»‬‭. ‬