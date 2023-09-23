اختتام أعمال المؤتمر الخليجي لجودة الحياة وتحسين بيئة العمل في نسختة التاسعة

وقد‭ ‬عقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬خلاله‭ ‬16‭ ‬ورقة‭ ‬عمل‭ ‬مثلت‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬سبق‭ ‬يوم‭ ‬المؤتمر‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬مكثفه‭ ‬تحضيرية‭ ‬قدمها‭ ‬المحاضر‭ ‬الأستاذ‭ ‬محمد‭ ‬شكري،‭ ‬وقد‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬تأهيل‭ ‬أكثر‭ ‬للقيادين‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬خصوصًا‭ ‬الجيل‭ ‬ Y ‭ ‬والجيل‭ ‬ Z ‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬الأعمال‭ ‬المستقبلية‭ ‬وأفضل‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬وبأحدث‭ ‬الطرق‭ ‬الإدارية‭ ‬الفاعله،‭ ‬بالإضافه‭ ‬لمهارات‭ ‬التحفيز‭ ‬والتواصل‭ ‬الفاعل‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المؤسسة‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬افتتح‭ ‬بمحاضرة‭ ‬قيمه‭ ‬ورئيسية‭ ‬قدمها‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬حيث‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬تجربة‭ ‬شركة‭ ‬كي‭ ‬بي‭ ‬أم‭ ‬جي‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬للموظفين‭ ‬والطرق‭ ‬التي‭ ‬يستخدمونها‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬بيئة‭ ‬وظروف‭ ‬العمل‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قدمت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬العمل‭ ‬والتجارب‭ ‬القيمة‭ ‬خليجًا‭ ‬واقليمًا‭ ‬وعالميًا‭ ‬مثل‭ ‬تجربة‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬وشركة‭ ‬زين‭ ‬للاتصالات‭ ‬وشركة‭ ‬بابكو‭ ‬وشركة‭ ‬أوكيو‭ ‬العمانية‭ ‬وشركة‭ ‬أرامكو‭ ‬ومستشفي‭ ‬جون‭ ‬هوبكنز‭ ‬وشركة‭ ‬أمريكان‭ ‬إكسبرس‭ ‬ووزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬وشركة‭ ‬تشكيل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومستشفى‭ ‬سلوان‭ ‬ومجموعة‭ ‬أوريجين‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬وأوراق‭ ‬العمل‭ ‬القيمة‭ ‬والعملية‭.‬

أما‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬طُرحت‭ ‬فقد‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تحسين‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬لتكون‭ ‬جاذبة‭ ‬وأحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬للموظفين‭ ‬وأين‭ ‬يتجه‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬ومفهوم‭ ‬الاحتراق‭ ‬الوظيفي‭ ‬وكيفية‭ ‬معالجتة‭ ‬وطرق‭ ‬قياسة‭ ‬وأهم‭ ‬المعاير‭ ‬التي‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬قياس‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬لدى‭ ‬الموظف‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬ولكل‭ ‬فرد‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

وقد‭ ‬لخص‭ ‬المؤتمر‭ ‬بورشتين‭ ‬قيمتين‭ ‬في‭ ‬يومه‭ ‬الأخير‭ ‬بتمارين‭ ‬عمليه‭ ‬في‭ ‬فن‭ ‬ممارسة‭ ‬اليوغا‭ ‬المكتبية‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬آلام‭ ‬الظهر‭ ‬والتعب‭ ‬والارهاق‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬الجلوس‭ ‬لساعات‭ ‬طويلة،‭ ‬وورشة‭ ‬أدوات‭ ‬القياس‭ ‬الثمان‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬قرأءت‭ ‬رئيسة‭ ‬المؤتمر‭ ‬أهم‭ ‬التوصيات‭ ‬وكانت‭ ‬كالتالي‭:‬

يوصي‭ ‬المؤتمر‭ ‬بتأسيس‭ ‬جمعية‭ ‬خليجية‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬بإتخاذ‭ ‬الاجراء‭ ‬المناسب‭.‬

يأمل‭ ‬المشاركون‭ ‬والمنظمون‭ ‬أن‭ ‬تهتم‭ ‬قيادة‭ ‬المؤسسات‭ ‬كافة‭ ‬بموضوع‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬ورفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬مع‭ ‬السعادة‭ ‬والرفاهية‭ ‬في‭ ‬العمل‭.‬

كما‭ ‬يوصي‭ ‬المؤتمر‭ ‬كافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬وفي‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬بضرورة‭ ‬قياس‭ ‬نسب‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬العمل‭ ‬بهدف‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لأداء‭ ‬عمل‭ ‬أفضل‭.‬

يوصي‭ ‬المؤتمر‭ ‬كافة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬برامج‭ ‬الصحة‭ ‬المثالية‭ ‬وجودة‭ ‬الحياة‭ ‬والمسؤولين‭ ‬في‭ ‬إدارات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والإدارات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬بوضع‭ ‬برامج‭ ‬فردية‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬كل‭ ‬موظف‭ ‬على‭ ‬حدى‭ ‬وليست‭ ‬برامج‭ ‬عامة‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬2024‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬علق‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬البناء‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬للمؤتمر‭ ‬شاكراً‭ ‬ومقدراً‭ ‬جهود‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لرعايتة‭ ‬الكريمة‭ ‬للمؤتمر‭ ‬وإيمانه‭ ‬المطلق‭ ‬بذلك‭ ‬وأضاف‭ ‬قائلا؛‭ ‬لايمكن‭ ‬لهذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬وتحقق‭ ‬أهدافها‭ ‬لولا‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬ومن‭ ‬الراعي‭ ‬الذهبي‭ ‬خصوصًا‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬والرعاة‭ ‬الإعلامين‭ ‬صحيفة‭ ‬الأيام‭ ‬وصحيفة‭ ‬البلاد‭ ‬وتلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬والمتحدثين‭ ‬والمنظمين‭ ‬وكافة‭ ‬الموسسات‭ ‬التي‭ ‬فعلاً‭ ‬تؤمن‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬مواردها‭ ‬البشرية‭ ‬ولا‭ ‬تنظر‭ ‬للتدريب‭ ‬وتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بأنه‭ ‬كلفه‭ ‬بل‭ ‬استثمار‭ ‬يحصد‭ ‬ثمارها‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مثل‭ ‬سنغافورة‭ ‬وفنلندا‭ ‬والنرويج‭ ‬والصين‭ ‬وغيرهم‭. ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بتطوير‭ ‬الكوارد‭ ‬البشرية‭.‬



