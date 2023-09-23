((البحريـن الوطنـي)) يعقد لقاءً مع الموظفيـن ويخصّ بالتكــريم ذوي الخــدمــة الطــويلـــة

وثمّن‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬جهود‭ ‬الموظفين‭ ‬الدؤوبة‭ ‬وإخلاصهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والسعي‭ ‬لتبني‭ ‬مبادرات‭ ‬تدعم‭ ‬احتياجات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬العملاء،‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬مختلف‭ ‬إنجازات‭ ‬البنك‭ ‬طيلة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬السيد‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬عن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكافآت‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬وتقدر‭ ‬جهود‭ ‬الموظفين‭ ‬الإبداعية،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لمساعي‭ ‬الموظفين‭ ‬والتزامهم‭ ‬الراسخ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات،‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬نمو‭ ‬البنك‭ ‬محلياً‭ ‬وإقليمياً‭. ‬



