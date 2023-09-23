((البحريـن الوطنـي)) يعقد لقاءً مع الموظفيـن ويخصّ بالتكــريم ذوي الخــدمــة الطــويلـــة
التاريخ
9/23/2023 7:10:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد بنك البحرين الوطني ( NBB ) مؤخراً لقاء الربع السنوي لعام 2023 مع الموظفين في فندق الريتز كارلتون-البحرين، وتم خلال اللقاء إقامة حفل تكريم للموظفين ذوي سنوات الخدمة الطويلة.
وثمّن عثمان أحمد الرئيس التنفيذي للمجموعة جهود الموظفين الدؤوبة وإخلاصهم وتفانيهم في العمل والسعي لتبني مبادرات تدعم احتياجات ومتطلبات العملاء، وتم خلال اللقاء استعراض مختلف إنجازات البنك طيلة هذا العام. كما أعلن السيد عثمان أحمد عن المزيد من المكافآت والبرامج التي من شأنها أن تدعم وتقدر جهود الموظفين الإبداعية، وأعرب عن تقديره وامتنانه لمساعي الموظفين والتزامهم الراسخ في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، وتسريع وتيرة نمو البنك محلياً وإقليمياً.
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