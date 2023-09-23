Sunday, 24 September 2023 03:05 GMT

((البحريـن الوطنـي)) يعقد لقاءً مع الموظفيـن ويخصّ بالتكــريم ذوي الخــدمــة الطــويلـــة

9/23/2023 7:10:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬مؤخراً‭ ‬لقاء‭ ‬الربع‭ ‬السنوي‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬مع‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الريتز‭ ‬كارلتون‭-‬البحرين،‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬إقامة‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬للموظفين‭ ‬ذوي‭ ‬سنوات‭ ‬الخدمة‭ ‬الطويلة‭. ‬

وثمّن‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬جهود‭ ‬الموظفين‭ ‬الدؤوبة‭ ‬وإخلاصهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والسعي‭ ‬لتبني‭ ‬مبادرات‭ ‬تدعم‭ ‬احتياجات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬العملاء،‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬مختلف‭ ‬إنجازات‭ ‬البنك‭ ‬طيلة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬السيد‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬عن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكافآت‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬وتقدر‭ ‬جهود‭ ‬الموظفين‭ ‬الإبداعية،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لمساعي‭ ‬الموظفين‭ ‬والتزامهم‭ ‬الراسخ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات،‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬نمو‭ ‬البنك‭ ‬محلياً‭ ‬وإقليمياً‭. ‬


MENAFN23092023000055011008ID1107127782

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث