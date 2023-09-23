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وزير البلديات: ((المكاتب الهندسية البحرينية)) مُسهم فاعل في النهضة العمرانية

9/23/2023 7:10:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الجمعيات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمهن‭ ‬المختلفة‭ ‬وتفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬معها،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الدور‭ ‬التكاملي‭ ‬المنشود‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬تلك‭ ‬المهن‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬مخرجاتها،‭ ‬وبما‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقباله‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة‭ ‬المهندس‭ ‬مازن‭ ‬أحمد‭ ‬العمران‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وعدداً‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية،‭ ‬بهدف‭ ‬بحث‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المهنية‭ ‬والتخصصية‭ ‬بهدف‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬آرائهم‭ ‬وتوجهاتهم،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬سياسة‭ ‬الوزارة‭ ‬وجهودها‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتعزيز‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬العمرانية‭.
‬وأشاد‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬بالجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الجمعية‭ ‬للنهوض‭ ‬بالمكاتب‭ ‬الهندسية،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬ورسالة‭ ‬الجمعية‭ ‬منذ‭ ‬إنشائها‭ ‬في‭ ‬2013م‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬منوّهاً‭ ‬بدورها‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬جمعية‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬البحرينية‭ ‬تمثّل‭ ‬شريكاً‭ ‬أساسياً‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الخدماتية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والمستثمرين‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬اللقاءات‭ ‬المستمرة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬والهندسية‭ ‬للتباحث‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬الملفات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬سبل‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬وجمعية‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية،‭ ‬وإبراز‭ ‬دورها‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬عملية‭ ‬تطوّر‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬والإنشائي‭ ‬والنهضة‭ ‬العمرانية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬لنظام‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬‮«‬بنايات‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬بصورة‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬وتسريع‭ ‬إصدار‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬بما‭ ‬يتضمنه‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬إلكترونية‭ ‬ودليل‭ ‬موحد‭ ‬لاشتراطات‭ ‬البناء،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬النظام‭ ‬يحمل‭ ‬في‭ ‬ذاته‭ ‬ديناميكية‭ ‬التطوير‭ ‬بحسب‭ ‬احتياجات‭ ‬المرحلة‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكّد‭ ‬المهندس‭ ‬مازن‭ ‬العمران‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬البحرينية‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬عمل‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية،‭ ‬عبر‭ ‬إشراك‭ ‬الجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬ودراسة‭ ‬آليات‭ ‬العمل،‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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