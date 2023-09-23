النائب الثاني لرئيس الشورى: مساندة مبادرات تحفيز مشاركة الشباب في صناعة حاضر الوطن وبناء مستقبله

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬للنائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬خلال‭ ‬افتتاحها‭ ‬جلسة‭ ‬المحاكاة‭ ‬البرلمانية‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الشاب‭ ‬البرلمانية‭ ‬2023م‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يُقام‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية،‭ ‬وبشراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ومعهد‭ ‬‮«‬كونراد‭ ‬أديناور‭ ‬ستيفنغ‮»‬‭ ‬الألماني‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وأشارت‭ ‬الفاضل‭ ‬إلى‭ ‬المراحل‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬بلغتها‭ ‬الممارسات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكامل‭ ‬والتنسيق‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تمكين‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ومؤسساته‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬وواجبته،‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المشتركة‭ ‬لتقدم‭ ‬وازدهار‭ ‬المملكة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬الشاب‭ ‬البرلماني‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السادسة،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬المخرجات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬العملية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬السياسي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬فتحت‭ ‬الآفاق‭ ‬الواسعة‭ ‬لكافة‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع،‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬الشباب،‭ ‬باعتبارهم‭ ‬طاقة‭ ‬حاضره‭ ‬وصنّاع‭ ‬مستقبله،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أهمية‭ ‬ما‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬جميعة‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬نوعية‭ ‬ومساع‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الشاب‭ ‬البرلماني‮»‬‭ ‬المتميز،‭ ‬لتخريج‭ ‬كوادر‭ ‬شبابية‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والأدوات‭ ‬والقدرات‭ ‬التي‭ ‬تستطيع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المساهمة‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬القرار‭ ‬السياسي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التطبيقات‭ ‬المثلى‭ ‬للغة‭ ‬الحوار‭ ‬والتشاور‭ ‬والتنسيق‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭.‬

وبيّنت‭ ‬الفاضل‭ ‬اهتمام‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬كافة‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬النوعية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭ ‬مشاركة‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬حاضر‭ ‬الوطن‭ ‬وبناء‭ ‬مستقبله،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بالنجاحات‭ ‬والإبداعات‭ ‬الشبابية‭ ‬المشهودة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬التي‭ ‬تنبع‭ ‬من‭ ‬إحساس‭ ‬عال‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التطوير‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يحظون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬كبيرين‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭. ‬