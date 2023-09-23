أسر المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يؤدون مناسك العمرة

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشاد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬بالرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬والاهتمام‭ ‬الأبوي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مثمناً‭ ‬قيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للعمل‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬رحلة‭ ‬العمرة‭ ‬يأتي‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وبقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬حيث‭ ‬تقيم‭ ‬المؤسسة‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬سنوياً‭ ‬حرصاً‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬والرعايات‭ ‬لأسرها،‭ ‬وسعياً‭ ‬منها‭ ‬لتحقيق‭ ‬رغبات‭ ‬الأسر‭ ‬بزيارة‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬الداعمين‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬وهم‭: ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬أرمادا‭ ‬ريتيل‭ ‬كونسيبت‭ ‬أحمد‭ ‬الطحان‭ ‬وحملة‭ ‬صهيب‭ ‬الرومي‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الرحلة‭ ‬زيارة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬والمدينة‭ ‬المنورة،‭ ‬منها‭ ‬معرض‭ ‬كسوة‭ ‬الكعبة‭ ‬ومسجد‭ ‬قباء‭ ‬وجبل‭ ‬أحد‭ ‬والمتحف‭ ‬الدولي‭ ‬للسيرة‭ ‬النبوية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬24‭ ‬مشاركا‭ ‬تم‭ ‬تهيئتهم‭ ‬لأداء‭ ‬مناسك‭ ‬العمرة‭ ‬وتنظيم‭ ‬المحاضرات‭ ‬الدينية‭ ‬والتوعوية‭ ‬للمشاركين‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬مناسكهم‭ ‬بكل‭ ‬أريحية‭.‬