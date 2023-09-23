أسر المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يؤدون مناسك العمرة

أسر المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يؤدون مناسك العمرة
التاريخ
9/23/2023 7:10:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، نظمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رحلة إيمانية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لمجموعة من منتسبي المؤسسة من الأرامل والأيتام، وذلك لتأدية مناسك العمرة وزيارة المشاعر المقدسة.
وبهذه المناسبة أشاد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد بالرعاية الملكية والاهتمام الأبوي الكبير الذي يوليه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمناً قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للعمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسة.
وبين أن تنظيم رحلة العمرة يأتي انطلاقاً من توجيهات جلالة الملك المعظم وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث تقيم المؤسسة هذا البرنامج سنوياً حرصاً منها على تقديم كافة الخدمات والرعايات لأسرها، وسعياً منها لتحقيق رغبات الأسر بزيارة بيت الله الحرام.
كما تقدم بالشكر الجزيل إلى الداعمين لهذه الفعالية وهم: شركة طيران الخليج، الرئيس التنفيذي لشركة أرمادا ريتيل كونسيبت أحمد الطحان وحملة صهيب الرومي.
وتم خلال الرحلة زيارة العديد من المواقع التاريخية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، منها معرض كسوة الكعبة ومسجد قباء وجبل أحد والمتحف الدولي للسيرة النبوية، حيث بلغ عدد المشاركين في هذه الرحلة 24 مشاركا تم تهيئتهم لأداء مناسك العمرة وتنظيم المحاضرات الدينية والتوعوية للمشاركين ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل أريحية.
MENAFN23092023000055011008ID1107127778
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.