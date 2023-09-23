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بحث تعميق وتعزيز الشراكات البحثية بين البحرين والصين

9/23/2023 7:10:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) زار‭ ‬وفدٌ‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬والطاقة‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬يومي‭ ‬18‭ ‬و19‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م،‭ ‬التقوا‭ ‬خلالهما‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬مُمثلي‭ ‬مراكز‭ ‬الفكر‭ ‬والأبحاث‭ ‬الصينية،‭ ‬حيث‭ ‬تباحث‭ ‬الوفد‭ ‬حول‭ ‬سُبل‭ ‬تعميق‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬البحثية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭.

ضم‭ ‬الوفد‭ ‬كلاًّ‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬حمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العبدالله،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي،‭ ‬والشيخة‭ ‬نيلة‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬الاتصال‭ ‬والمعرفة،‭ ‬والآنسة‭ ‬سبيكة‭ ‬خالد‭ ‬إسماعيل،‭ ‬محلل‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭.‬

وشملت‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬معهد‭ ‬دراسات‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬وأفريقيا‭ ‬التابع‭ ‬للأكاديمية‭ ‬الصينية‭ ‬للعلوم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بكين،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقبالهم‭ ‬الدكتور‭ ‬تانغ‭ ‬جيتشاو،‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬البحوث‭ ‬السياسية‭ ‬التابع‭ ‬للمعهد‭ ‬وعددٌ‭ ‬من‭ ‬المسؤولين،‭ ‬حيث‭ ‬ناقش‭ ‬الطرفان‭ ‬سُبُل‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والبحثية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬تنظيم‭ ‬فعالياتٍ‭ ‬مشتركةٍ‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭. ‬

كما‭ ‬التقى‭ ‬وفد‭ ‬المركز‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬الصين‭ ‬للدراسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬بكين،‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬سعادة‭ ‬السفيرة‭ ‬تشن‭ ‬بو،‭ ‬رئيسة‭ ‬المعهد،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬وبحث‭ ‬إمكانية‭ ‬تنظيم‭ ‬مجموعةٍ‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المشتركة‭.‬

والتقى‭ ‬الوفد‭ ‬خلال‭ ‬جولته‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬الصيني‭ ‬العربي‭ ‬للإصلاح‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شانغهاي،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقبالهم‭ ‬البروفيسور‭ ‬تشو‭ ‬ويليه،‭ ‬مدير‭ ‬لجنة‭ ‬الخبراء‭ ‬بمركز‭ ‬الدراسات‭ ‬الصيني‭ ‬العربي‭ ‬للإصلاح‭ ‬والتنمية،‭ ‬وشهد‭ ‬إيجازًا‭ ‬حول‭ ‬أبرز‭ ‬الأنشطة‭ ‬والإسهامات‭ ‬البحثية‭ ‬ومجالات‭ ‬العمل‭ ‬لمركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬شراكاته‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭.‬

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