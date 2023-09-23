بحث تعميق وتعزيز الشراكات البحثية بين البحرين والصين
التاريخ
9/23/2023 7:10:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) زار وفدٌ من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» جمهورية الصين الشعبية يومي 18 و19 سبتمبر 2023م، التقوا خلالهما عددًا من مُمثلي مراكز الفكر والأبحاث الصينية، حيث تباحث الوفد حول سُبل تعميق وتعزيز الشراكات في شتى المجالات البحثية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية.
ضم الوفد كلاًّ من الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي، والشيخة نيلة بنت علي آل خليفة، مديرة إدارة الاتصال والمعرفة، والآنسة سبيكة خالد إسماعيل، محلل في إدارة الدراسات والبحوث.
وشملت زيارة الوفد البحريني معهد دراسات غرب آسيا وأفريقيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في العاصمة بكين، حيث كان في استقبالهم الدكتور تانغ جيتشاو، مدير مكتب البحوث السياسية التابع للمعهد وعددٌ من المسؤولين، حيث ناقش الطرفان سُبُل تنمية العلاقات الثنائية في المجالات الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى إمكانية تنظيم فعالياتٍ مشتركةٍ في المستقبل القريب.
كما التقى وفد المركز مسؤولين من معهد الصين للدراسات الدولية في بكين، على رأسهم سعادة السفيرة تشن بو، رئيسة المعهد، بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، وبحث إمكانية تنظيم مجموعةٍ من الفعاليات المشتركة.
والتقى الوفد خلال جولته ممثلين عن مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية في مدينة شانغهاي، حيث كان في استقبالهم البروفيسور تشو ويليه، مدير لجنة الخبراء بمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، وشهد إيجازًا حول أبرز الأنشطة والإسهامات البحثية ومجالات العمل لمركز «دراسات» في مختلف التخصصات، فضلًا عن حرصه على توسيع شراكاته الدولية في مجالات البحث العلمي.
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