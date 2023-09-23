تعقيب ((المستشفيات الحكومية)) على مقال الكاتبة ((مي زيادة))

إلى‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج

تحية‭ ‬طيبة‭ ‬وبعد،

في‭ ‬البداية‭ ‬نتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬لصحيفتكم‭ ‬لاهتمامها‭ ‬بتغطية‭ ‬مواضيع‭ ‬الشأن‭ ‬المحلي‭ ‬وبالأخص‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬والإنجازات‭ ‬الوطنية‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وتعقيباً‭ ‬على‭ ‬مقال‭ ‬الكاتبة‭ ‬مي‭ ‬زيادة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬التقدم‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭... ‬والتخلف‭ ‬في‭ ‬الكفاءات‭ ‬الطبية‮»‬‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬صحيفتكم‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬سبتمبر،‭ ‬تؤكد‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬يشكل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬دوره‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الطبية‭ ‬للمرضى‭ ‬الذين‭ ‬يصل‭ ‬عددهم‭ ‬إلى‭ ‬1300‭ ‬مريض‭ ‬يومياً‭ ‬لقسم‭ ‬الطوارئ‭ ‬فقط‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬يقدم‭ ‬خدماته‭ ‬لعدد‭ ‬كبير‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬سنوياً‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية،‭ ‬وبأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬والكفاءة‭ ‬والتميز‭ ‬وفقاً‭ ‬للمعايير‭ ‬العالمية‭.‬

وتعرب‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬أسفها‭ ‬لما‭ ‬تضمنه‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬عبارات‭ ‬لا‭ ‬تمت‭ ‬للحقيقة‭ ‬بأي‭ ‬صلة‭ ‬والتشكيك‭ ‬في‭ ‬كوادرنا‭ ‬الطبية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬نعتز‭ ‬بها‭ ‬وبتضحياتهم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬إساءة‭ ‬إليهم‭ ‬وإلى‭ ‬جهودهم‭ ‬المخلصة‭.‬

كما‭ ‬وضعت‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬بلغت‭ ‬شوطًا‭ ‬متقدمًا‭ ‬من‭ ‬التنفيذ‭ ‬لخفض‭ ‬معدلات‭ ‬الانتظار‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬والأشعة،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬المجمع‭ ‬تطورات‭ ‬كبيرة‭ ‬منها‭ ‬التوسعة‭ ‬الكبرى‭ ‬لدائرة‭ ‬الحوادث‭ ‬والطوارئ‭ ‬في‭ ‬المجمع،‭ ‬وكذلك‭ ‬توسعة‭ ‬غرف‭ ‬العمليات،‭ ‬وتمديد‭ ‬ساعات‭ ‬الدوام‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الأقسام‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬وذلك‭ ‬لتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬وتم‭ ‬إعادة‭ ‬جدولة‭ ‬المواعيد‭ ‬في‭ ‬غالبية‭ ‬التخصصات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬انعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬مجمل‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المجمع‭.‬

ووضعت‭ ‬الإدارة‭ ‬خطة‭ ‬لتقليص‭ ‬فترة‭ ‬الانتظار‭ ‬للمرضى‭ ‬بقسم‭ ‬الطوارئ،‭ ‬ونتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬الإيجابية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقليص‭ ‬مدة‭ ‬الانتظار‭ ‬بنسبة‭ ‬78‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬عولجت‭ ‬مشكلة‭ ‬الازدحام‭ ‬وارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الزوار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الانتظار‭ ‬بنسبة‭ ‬25‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقليص‭ ‬مدة‭ ‬الانتظار‭ ‬لمعاينة‭ ‬المريض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طبيب‭ ‬الطوارئ‭ ‬بنسبة‭ ‬35‭%.‬

وتفتخر‭ ‬وتعتز‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بجميع‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬والتمريضية‭ ‬والمساندة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬خيرة‭ ‬الكوادر‭ ‬والخبرات‭ ‬المتميزة‭.‬

علما‭ ‬أن‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬ابتعثت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬طبيبًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬للتخصص‭ ‬في‭ ‬زمالات‭ ‬طبية‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬رفع‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬وفي‭ ‬أعرق‭ ‬المستشفيات‭ ‬العالمية‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬أو‭ ‬أستراليا‭ ‬أو‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مع‭ ‬التنويه‭ ‬بأن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬العدد‭ ‬قد‭ ‬أنهى‭ ‬تخصصه‭ ‬الدقيق‭ ‬وعاد‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬وذلك‭ ‬ليقدم‭ ‬أفضل‭ ‬العلاجات‭ ‬للمرضى‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬والقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬على‭ ‬الفئة‭ ‬البلاتينية‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الاعتماد‭ ‬والتقييم‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬ويعكس‭ ‬المستوى‭ ‬المتميز‭ ‬للخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬المجمع‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الاعتماد،‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬منها‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭ ‬وسهولة‭ ‬وسلاسة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬ذات‭ ‬الفعالية‭ ‬والكفاءة‭ ‬العالية‭ ‬والمراجعة‭ ‬والتحسين‭ ‬المستمر‭ ‬لكل‭ ‬الجوانب‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬جار‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬الأسترالي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬المستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تؤكد‭ ‬فيه‭ ‬إدارة‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬أنها‭ ‬تؤمن‭ ‬بحرية‭ ‬النقد‭ ‬الإيجابي‭ ‬والموضوعي‭ ‬والمسؤول،‭ ‬وأنها‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬استعداد‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬استفسار‭ ‬أو‭ ‬شرح‭ ‬للتوضيح‭ ‬للرأي‭ ‬العام،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تتأخر‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لأي‭ ‬إساءة‭ ‬لكوادرها‭ ‬الوطنية

وتفضلوا‭ ‬بقبول‭ ‬فائق‭ ‬التحية‭ ‬والتقدير