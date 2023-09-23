تعقيب ((المستشفيات الحكومية)) على مقال الكاتبة ((مي زيادة))
التاريخ
9/23/2023 7:10:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أرسل الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية تعقيبا على مقال «مدونة مي زيادة» جاء فيه:
إلى رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج
تحية طيبة وبعد،
في البداية نتوجه بالشكر لصحيفتكم لاهتمامها بتغطية مواضيع الشأن المحلي وبالأخص تلك المتعلقة بالقطاع الصحي والإنجازات الوطنية المختلفة في هذا المجال.
وتعقيباً على مقال الكاتبة مي زيادة بعنوان «التقدم في الخدمات الصحية... والتخلف في الكفاءات الطبية» المنشور في صحيفتكم يوم السبت الموافق الـ 16 من سبتمبر، تؤكد المستشفيات الحكومية أن مجمع السلمانية الطبي يشكل ركيزة أساسية ضمن منظومة الخدمات الصحية في المملكة، نظراً إلى دوره المحوري في تلبية الاحتياجات الطبية للمرضى الذين يصل عددهم إلى 1300 مريض يومياً لقسم الطوارئ فقط ، كما يقدم خدماته لعدد كبير جداً من المرضى سنوياً وفي جميع التخصصات الطبية، وبأعلى مستويات الجودة والكفاءة والتميز وفقاً للمعايير العالمية.
وتعرب المستشفيات الحكومية عن بالغ أسفها لما تضمنه المقال من عبارات لا تمت للحقيقة بأي صلة والتشكيك في كوادرنا الطبية الوطنية التي نعتز بها وبتضحياتهم في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، ما يشكل إساءة إليهم وإلى جهودهم المخلصة.
كما وضعت المستشفيات الحكومية خطة متكاملة بلغت شوطًا متقدمًا من التنفيذ لخفض معدلات الانتظار في العمليات والأشعة، كما شهد المجمع تطورات كبيرة منها التوسعة الكبرى لدائرة الحوادث والطوارئ في المجمع، وكذلك توسعة غرف العمليات، وتمديد ساعات الدوام للكثير من الأقسام الحيوية في المجمع وذلك لتسريع وتيرة الخدمات المقدمة، وتم إعادة جدولة المواعيد في غالبية التخصصات، الأمر الذي انعكس إيجابًا على مجمل الخدمات التي يقدمها المجمع.
ووضعت الإدارة خطة لتقليص فترة الانتظار للمرضى بقسم الطوارئ، ونتج عن ذلك عدد من المؤشرات الإيجابية، حيث تم تقليص مدة الانتظار بنسبة 78%، كما عولجت مشكلة الازدحام وارتفاع عدد الزوار في منطقة الانتظار بنسبة 25%، كما تم تقليص مدة الانتظار لمعاينة المريض من قبل طبيب الطوارئ بنسبة 35%.
وتفتخر وتعتز المستشفيات الحكومية بجميع الكوادر الطبية والتمريضية والمساندة في مجمع السلمانية الطبي الذي يضم خيرة الكوادر والخبرات المتميزة.
علما أن المستشفيات الحكومية ابتعثت أكثر من 75 طبيبًا بحرينيًا للتخصص في زمالات طبية متقدمة من شأنها رفع الخدمات في مجمع السلمانية الطبي وفي أعرق المستشفيات العالمية سواء كان ذلك في أوروبا أو أستراليا أو الولايات المتحدة الأمريكية مع التنويه بأن أكثر من نصف العدد قد أنهى تخصصه الدقيق وعاد إلى أرض الوطن وذلك ليقدم أفضل العلاجات للمرضى في مجمع السلمانية الطبي والقطاع الصحي في المملكة.
كما أن حصول مجمع السلمانية الطبي على الفئة البلاتينية في برنامج الاعتماد والتقييم الوطني من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، يضاف إلى سجل المستشفيات الحكومية ويعكس المستوى المتميز للخدمات الصحية المقدمة، حيث تمكن المجمع من الحصول على أعلى درجات الاعتماد، ما يظهر جودة الخدمات الصحية المقدمة التي ترتكز على عدة محاور منها سلامة المرضى وسهولة وسلاسة الحصول على الخدمات ذات الفعالية والكفاءة العالية والمراجعة والتحسين المستمر لكل الجوانب. كما أن العمل جار للحصول على الاعتماد الأسترالي في إطار الحرص المستمر لتطوير كل الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه إدارة المستشفيات الحكومية أنها تؤمن بحرية النقد الإيجابي والموضوعي والمسؤول، وأنها على أتم استعداد للرد على أي استفسار أو شرح للتوضيح للرأي العام، إلا أنها لن تتأخر في التصدي لأي إساءة لكوادرها الوطنية
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير
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