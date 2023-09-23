البحرين تدعو إلى بناء نظام عالمي أكثر استقرارا وعدالة

المطالبة بالتجاوب مع دعوة الملك إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطاب الكراهية

أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‭ ‬والحليفة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬الآمنة‭ ‬المزدهرة‭ ‬والمستدامة‭ ‬لخير‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭.‬

‭ ‬وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬لدى‭ ‬إلقائه‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمام‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬بنيويورك،‭ ‬بتوقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬باعتباره‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬النهج‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الثابت‭ ‬للمملكة‭ ‬الداعم‭ ‬للسلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والمرتكز‭ ‬على‭ ‬الارتباط‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬والداعم‭ ‬لإقامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬ومبادئ‭ ‬حُسن‭ ‬الجوار،‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وسيادة‭ ‬الدول‭ ‬واستقرارها‭ ‬وسلامتها‭ ‬الإقليمية‭ ‬وقيمها‭ ‬الدينية‭ ‬والثقافية،‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭ ‬الداخلية،‭ ‬وضرورة‭ ‬تغليب‭ ‬لغة‭ ‬الحوار‭ ‬والنهج‭ ‬السلمي‭ ‬والحضاري‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬الحروب‭ ‬وتسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬كافة،‭ ‬ومحاربة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتجفيف‭ ‬منابعه‭ ‬المالية‭ ‬والفكرية،‭ ‬ومنع‭ ‬انتشار‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل،‭ ‬وضمان‭ ‬خلو‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منها،‭ ‬وحماية‭ ‬أمن‭ ‬الملاحة‭ ‬التجارية‭ ‬وإمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬منوهًا‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬المملكة‭ ‬لوحدة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وتماسكه،‭ ‬وتقديرها‭ ‬للتطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬الإيجابية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬واستئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬السعودية‭ ‬الإيرانية‭.. ‬ وهذا‭ ‬نص‭ ‬الكلمة‭: ‬

يطيب‭ ‬لي‭ ‬السيد‭ ‬الرئيس،‭ ‬أن‭ ‬أهنئكم‭ ‬على‭ ‬انتخابكم‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الحالية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لكم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أعمالها‭. ‬كما‭ ‬أتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لسلفكم،‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬تشابا‭ ‬كوروشي،‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬الطيبة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬السابقة،‭ ‬وإلى‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬مقاصد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وأهدافها‭ ‬السامية‭.‬

وأود‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬أن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬تعازي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ملكا‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبا،‭ ‬للأشقاء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬ودولة‭ ‬ليبيا‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬عدة‭ ‬أقاليم‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬والفيضانات‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬الليبية،‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬المتوفين‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ومغفرته‭ ‬ورضوانه،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭. ‬

السيد‭ ‬الرئيس،‭ ‬

تنعقدُ‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬للدورة‭ ‬الحالية‭ ‬وسط‭ ‬تحديات‭ ‬وأزمات‭ ‬عالمية‭ ‬تهدد‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬التنموية،‭ ‬وتمس‭ ‬حياة‭ ‬الشعوب‭ ‬وأمنها‭ ‬واستقرارها‭ ‬وسلامتها،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭: ‬تفاقم‭ ‬الحروب‭ ‬والنزاعات‭ ‬المسلحة،‭ ‬ومخاطر‭ ‬التطرف‭ ‬والإرهاب‭ ‬والجرائم‭ ‬المنظمة،‭ ‬وتهديدات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والمائي‭ ‬والتغيرات‭ ‬المناخية،‭ ‬والكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬والصحية‭.‬

ولقد‭ ‬أكدت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مواقفها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬وجهودها‭ ‬العملية‭ ‬تمسكها‭ ‬بقيمها‭ ‬الإنسانية‭ ‬والحضارية‭ ‬الراسخة،‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‭ ‬والحليفة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬الآمنة‭ ‬المزدهرة‭ ‬والمستدامة‭ ‬لخير‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭.‬

لقد‭ ‬خطت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خطوات‭ ‬واثقة‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬تاريخية‭ ‬متعاقبة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التحالفات‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬التجارة‭ ‬وحرية‭ ‬الأفكار‭ ‬والأشخاص‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬الحريات‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬الفردية‭. ‬واستمرت‭ ‬بلادي‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬توطيد‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬والحليفة‭ ‬وذات‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة،‭ ‬وحرصت،‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬على‭ ‬تعميق‭ ‬مستويات‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬وأخذت‭ ‬دورًا‭ ‬هامًا‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭.‬

إن‭ ‬ما‭ ‬شهدناه،‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬من‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بتوقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار،‭ ‬ C ‭-‬ SIPA ،‭ ‬مع‭ ‬الصديقة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬لهو‭ ‬دليلٌ‭ ‬على‭ ‬النهج‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الثابت‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الداعم‭ ‬للسلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والمرتكز‭ ‬على‭ ‬الارتباط‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار‭ ‬ارتباطًا‭ ‬وثيقًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬المنشود‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية،‭ ‬في‭ ‬عالمٍ‭ ‬تزداد‭ ‬فيه‭ ‬التحديات‭ ‬يومًا‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭.‬

السيد‭ ‬الرئيس،

لقد‭ ‬أدركت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬المتبادلة‭ ‬والنوايا‭ ‬الصادقة‭ ‬والتفاهم‭ ‬المشترك‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الأمثل‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬المشتركة‭ ‬بجميع‭ ‬أبعادها،‭ ‬واضعة‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولوياتها‭:

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أولاً‭ - ‬تغليب‭ ‬لغة‭ ‬الحوار‭ ‬والنهج‭ ‬السلمي‭ ‬والحضاري‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬الحروب‭ ‬وتسوية‭ ‬الخلافات‭ ‬والنزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬كافة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭: ‬دفع‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والدائم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ودعم‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بين‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬دعمنا‭ ‬لاستمرار‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬الأممية‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وإنجاز‭ ‬حلول‭ ‬سلمية‭ ‬مستدامة‭ ‬للأزمات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ولبنان‭ ‬والسودان‭ ‬وليبيا‭ ‬وأفغانستان،‭ ‬بما‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬وسيادتها‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيها،‭ ‬ويدعم‭ ‬مسيرتها‭ ‬التنموية‭ ‬ويخفف‭ ‬معاناة‭ ‬شعوبها،‭ ‬ومساندتنا‭ ‬لجهود‭ ‬الوساطة‭ ‬الدولية‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أرجاء‭ ‬العالم‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬نجدد‭ ‬دعوتنا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬السعي‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المفاوضات‭ ‬السلمية،‭ ‬وتجنب‭ ‬التصعيد،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مصلحة‭ ‬البلدين‭ ‬الجارين‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي،‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬تداعياتها‭ ‬الإنسانية‭ ‬المدمرة،‭ ‬ومعالجة‭ ‬آثارها‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬العالمي‭ ‬وإمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬والبيئة‭ ‬والسلامة‭ ‬النووية‭.‬

ثانيًا‭ ‬ – ‭ ‬إقامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬مبادئ‭ ‬حُسن‭ ‬الجوار،‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وسيادة‭ ‬الدول‭ ‬واستقرارها‭ ‬وسلامتها‭ ‬الإقليمية‭ ‬وقيمها‭ ‬الدينية‭ ‬والثقافية،‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭ ‬الداخلية‭. ‬مؤكدين‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬والداعم‭ ‬لوحدة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬وتماسكه‭ ‬وتضامنه‭ ‬ومسيرته‭ ‬الوحدوية،‭ ‬وتقديرنا‭ ‬للتطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬الإيجابية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬واستئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬السعودية‭ ‬الإيرانية‭.‬

ثالثًا‭ - ‬نشر‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬وثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والثقافات‭ ‬والحضارات،‭ ‬كركائز‭ ‬أساسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والتنمية‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬داعين‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬التجاوب‭ ‬الفعال‭ ‬مع‭ ‬دعوة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬اتفاقية‭ ‬دولية‭ ‬لتجريم‭ ‬خطابات‭ ‬الكراهية‭ ‬الدينية‭ ‬والطائفية‭ ‬والعنصرية،‭ ‬ومنع‭ ‬إساءة‭ ‬استغلال‭ ‬الحريات‭ ‬والمنصات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والرقمية‭ ‬في‭ ‬ازدراء‭ ‬الأديان‭ ‬أو‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬التعصب‭ ‬والتطرف‭ ‬والإرهاب‭.‬

رابعًا‭ - ‬تفعيل‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬المشتركة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتجفيف‭ ‬منابعه‭ ‬المالية‭ ‬والفكرية،‭ ‬وتكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬منع‭ ‬انتشار‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل،‭ ‬وضمان‭ ‬خلو‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منها،‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬الملاحة‭ ‬التجارية‭ ‬وإمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬السيبرانية‭. ‬

خامسًا‭ - ‬تعميق‭ ‬الشراكة‭ ‬الدولية‭ ‬والحوارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬نظام‭ ‬سياسي‭ ‬وأمني‭ ‬واقتصادي‭ ‬عالمي‭ ‬أكثر‭ ‬استقرارًا‭ ‬وعدالة‭ ‬وتضامنًا،‭ ‬تحقيقًا‭ ‬لتطلعات‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬داعين‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولياته‭ ‬في‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬وتوجيه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والموارد‭ ‬المالية‭ ‬لتحقيق‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار،‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬الجوع‭ ‬والفقر،‭ ‬وأزمات‭ ‬المياه‭ ‬والطاقة،‭ ‬ومساندة‭ ‬البلدان‭ ‬الأقل‭ ‬نموًا،‭ ‬وفتح‭ ‬الأسواق‭ ‬أمام‭ ‬صادراتها‭ ‬دون‭ ‬قيود،‭ ‬وتخفيف‭ ‬أعباء‭ ‬المديونية،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬الرخاء‭ ‬لجميع‭ ‬الشعوب‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتخلف‭ ‬أحد‭ ‬عن‭ ‬الركب‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬تعرب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬ترحيبها‭ ‬ومباركتها‭ ‬لمشروع‭ ‬الممر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬سيربط‭ ‬الهند‭ ‬بالقارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬عبر‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ونتطلع‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الطموح‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المنطقة‭ ‬وتحقيق‭ ‬ازدهارها‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬لجميع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬ترحب‭ ‬بلادي‭ ‬بإعلان‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬عن‭ ‬تأسيس‭ ‬منظمة‭ ‬عالميةٍ‭ ‬للمياه،‭ ‬تهدف‭ ‬لتطوير‭ ‬وتكامل‭ ‬جهود‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬لمعالجة‭ ‬تحديات‭ ‬المياه‭ ‬بشكلٍ‭ ‬شمولي‭.‬

السيد‭ ‬الرئيس،

إن‭ ‬حكومة‭ ‬بلادي‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وهيئاتها‭ ‬المتخصصة‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬أهدافنا‭ ‬التنموية‭ ‬المشتركة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬ومناقشة‭ ‬التقرير‭ ‬الوطني‭ ‬الرابع‭ ‬ضمن‭ ‬آلية‭ ‬الاستعراض‭ ‬الدوري‭ ‬الشامل‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والتقرير‭ ‬الثاني‭ ‬بشأن‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لعام‭ ‬2030‭ ‬أمام‭ ‬المنتدى‭ ‬السياسي‭ ‬الرفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للمجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭.‬

ولقد‭ ‬استطاعت‭ ‬المملكة‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬نموذجًا‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬السياسي،‭ ‬وترسيخ‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬وتعاونها‭ ‬بموجب‭ ‬الدستور‭.‬

وتفخر‭ ‬المملكة‭ ‬بممارسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لصلاحياته‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية‭ ‬وتعبيره‭ ‬عن‭ ‬إرادة‭ ‬المواطنين‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬لست‭ ‬دورات‭ ‬متتالية،‭ ‬آخرها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بنسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬شعبية‭ ‬تجاوزت‭ ‬73 % ،‭ ‬وإرساء‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سلطة‭ ‬قضائية‭ ‬نزيهة‭ ‬ومستقلة،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحقوقية‭ ‬المستقلة‭ ‬كالمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬ومفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬السجناء‭ ‬والمحتجزين‭ ‬ووحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام،‭ ‬ودور‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬660‭ ‬جمعية‭ ‬أهلية‭ ‬وسياسية‭.‬

وتعتز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأنها‭ ‬أقامت‭ ‬منظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬متطورة‭ ‬ورائدة،‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭ ‬السياسية‭ ‬والمدنية،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭: ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬واستبدال‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬بعقوبات‭ ‬غير‭ ‬سالبة‭ ‬للحرية،‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬أحدث‭ ‬نظم‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬الإصلاح‭ ‬وتأهيل‭ ‬المحكومين‭ ‬للاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬واستفاد‭ ‬منها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5500‭ ‬محكوم‭ ‬منذ‭ ‬مايو‭ ‬2018،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إقرار‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة،‭ ‬وتم‭ ‬بمقتضاه‭ ‬إنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬قضائية‭ ‬ومحاكم‭ ‬ونيابة‭ ‬متخصصة‭ ‬للأطفال‭.‬

وتعمل‭ ‬بلادي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬للفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمة‭ ‬أولوياته‭: ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والعدالة،‭ ‬ودعم‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬حكومية‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬وتنافسية،‭ ‬ودمجها‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وقدمت‭ ‬المملكة‭ ‬مثالاً‭ ‬إنسانيًا‭ ‬وحضاريًا‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬وتجاوز‭ ‬تداعياتها،‭ ‬بفضل‭ ‬حكمة‭ ‬قيادتها‭ ‬ووعي‭ ‬شعبها‭ ‬وتمسكه‭ ‬بروح‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬التحديات‭ ‬إلى‭ ‬إنجازات‭ ‬مستدامة،‭ ‬بتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬وعلاجية‭ ‬شاملة‭ ‬وفحوصات‭ ‬مجانية‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بشهادة‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬واختيارها‭ ‬المنامة‭ ‬أول‭ ‬مدينة‭ ‬صحية‭ ‬لإقليم‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬خمس‭ ‬حزم‭ ‬مالية‭ ‬واقتصادية‭ ‬عبر‭ ‬أربعين‭ ‬مبادرة‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إسناد‭ ‬ودعم‭ ‬الأفراد‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والقطاعات‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررًا‭ ‬بقيمة‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬تعادل‭ ‬ثُلث‭ ‬ناتج‭ ‬المملكة‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭.‬

وتتابع‭ ‬حكومة‭ ‬بلادي‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وبرامجها‭ ‬لتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وإنشاء‭ ‬خمس‭ ‬مدن‭ ‬إسكانية‭ ‬جديدة،‭ ‬وتحديث‭ ‬التشريعات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التجارية‭ ‬والمالية،‭ ‬والانفتاح‭ ‬والتنوع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬استراتيجيات‭ ‬ومشاريع‭ ‬تنموية‭ ‬صحية‭ ‬وتعليمية‭ ‬وسياحية‭ ‬وتقنية،‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬إنجازاتها‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بتحقيق‭ ‬نمو‭ ‬اقتصادي‭ ‬حقيقي‭ ‬قارب‭ ‬الخمسة‭ ‬بالمائة،‭ ‬وارتفاع‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬وثمانين‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي،‭ ‬ونمو‭ ‬رصيد‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭

‬خمسة‭ ‬وثلاثين‭ ‬مليارا‭

‬وخمسمائة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتجارة‭ ‬والتنمية‭ (‬الأونكتاد‭). ‬

وعززت‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬المؤشرات‭ ‬الدولية،‭ ‬بتقدمها‭ ‬إلى‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬عربيًا‭ ‬والخامسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬عالميًا‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬المرتفعة‭ ‬جدًا‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي،‭ ‬والأولى‭ ‬عربيًا‭ ‬والحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬السعادة‭ ‬العالمي‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬شبكة‭ ‬حلول‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والرابعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬الأداء‭ ‬اللوجستي‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي،‭ ‬والأولى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬الحرية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬معهد‭ ‬فريزر،‭ ‬ونقل‭ ‬تجربتها‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬إلى‭ ‬ثمان‭ ‬وأربعين‭ ‬دولة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬اليونيدو‭.‬

وأكدت‭ ‬المملكة‭ ‬تميزها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بتوليها‭ ‬رئاسة‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الرقمي،‭ ‬وعضويتها‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات،‭ ‬وتصنيفها‭ ‬ضمن‭ ‬الدول‭ ‬‮«‬الرائدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الرقمية،‭ ‬والأولى‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬الإنترنت‭ ‬بحسب‭ ‬البنك‭ ‬الدولي،‭ ‬وذات‭ ‬التنمية‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وفقًا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عبر‭ ‬تقديمها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستمائة‭ ‬خدمة‭ ‬حكومية‭ ‬عبر‭ ‬المنصات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وتغطية‭ ‬شبكات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬بنسبة‭ ‬مائة‭ ‬بالمئة،‭ ‬وإقرارها‭ ‬‮«‬استراتيجية‭ ‬وطنية‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬التحول‭ ‬للثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬المستقبل‭ ‬بإنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬وتدشين‭ ‬مشروع‭ ‬بناء‭ ‬أول‭ ‬قمر‭ ‬صناعي‭ ‬بحريني‭ ‬بالكامل‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نهنئ‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تنجزه‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬مشَّرف‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء،‭ ‬ونبارك‭ ‬لها‭ ‬نجاح‭ ‬عودة‭ ‬رائد‭ ‬الفضاء‭ ‬الإماراتي‭ ‬سلطان‭ ‬النيادي‭ ‬إلى‭ ‬الأرض،‭ ‬محققا‭ ‬انجازا‭ ‬علميا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مهمة‭ ‬بالسير‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العرب‭ ‬خارج‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭.‬

وقد‭ ‬حافظت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مركزها‭ ‬الأول‭ ‬عربيًا‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬بازل‭ ‬لمكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬استكمالاً‭ ‬لدورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬واستضافة‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬المالي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ (‬المينافاتف‭)‬،‭ ‬ومكانتها‭ ‬المرموقة‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬للعام‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الإشادات‭ ‬الدولية‭ ‬بسجلها‭ ‬الحقوقي‭ ‬وجاهزيتها‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإتجار‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬المخدرات،‭ ‬والتصدي‭ ‬للجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والإلكترونية‭ ‬المختلفة‭.‬

وتزهو‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬كشريك‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الإنجازات‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬كوزيرة‭ ‬وبرلمانية‭ ‬وقاضية‭ ‬وسفيرة،‭ ‬وبتمثيلها‭ ‬اثنين‭ ‬وعشرين‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬التشكيل‭ ‬الوزاري،‭ ‬و‭ ‬ثلاثة‭ ‬وعشرين‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬وستة‭ ‬وخمسين‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬وخمسة‭ ‬وثلاثين‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وأربعة‭ ‬وثلاثين‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ومبادراته‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والتشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬ورعاية‭ ‬وتأهيل‭ ‬وتشغيل‭ ‬المعاقين،‭ ‬وحقوق‭ ‬المسنين،‭ ‬والحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬وتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭. ‬

وإيمانًا‭ ‬بحق‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬نظيفة‭ ‬ومستدامة،‭ ‬أكدت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دعمها‭ ‬للمبادراتِ‭ ‬الدوليةِ‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬والتزامها‭ ‬بتحقيقِ‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060،‭ ‬وتخفيض‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أوكسيد‭ ‬الكاربون‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬ومضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬وبالأخص‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬أربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬ومصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وحماية‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭. ‬متمنين‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬ورئاسةِ‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬28‮»‬‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬

السيد‭ ‬الرئيس،

إن‭ ‬السلام‭ ‬هو‭ ‬خيارنا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬نحو‭ ‬عالم‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا‭ ‬واستقرارًا‭ ‬وازدهارًا،‭ ‬وعقيدتنا‭ ‬الراسخة‭ ‬للتعاون‭ ‬البناء‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭ ‬والشعوب،‭ ‬إدراكًا‭ ‬لحتمية‭ ‬العيش‭ ‬معًا‭ ‬وتغليب‭ ‬الحوار‭ ‬والتعايش‭ ‬على‭ ‬الخلاف‭ ‬والنزاع،‭ ‬وإيمانًا‭ ‬بحقوق‭ ‬البشر‭ ‬جميعًا‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬والعدالة‭ ‬والرخاء‭ ‬والكرامة‭ ‬الإنسانية‭ ‬دون‭ ‬تمييز‭ ‬بسبب‭ ‬الجنس‭ ‬أو‭ ‬الأصل‭ ‬أو‭ ‬اللغة‭ ‬أو‭ ‬الدين‭ ‬أو‭ ‬العقيدة‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬تعتز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬المبادرات‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بنجاحها‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬تجربتها‭ ‬الرائدة‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتحفيز‭ ‬قيم‭ ‬التضامن‭ ‬والعمل‭ ‬الإنساني‭ ‬والتنموي‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مستويات‭: ‬

أولها‭: ‬تدشين‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬لحرية‭ ‬الدين‭ ‬والمعتقد،‭ ‬وتأسيس‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‮»‬‭ ‬ومبادرات‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التسامح‭ ‬والحوار‭ ‬والتقارب‭ ‬الديني‭ ‬والثقافي‭.‬

وثانيها‭: ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لمؤتمرات‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬والحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والمذاهب‭ ‬والثقافات،‭ ‬وكان‭ ‬آخرها‭ ‬ملتقى‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬حوار‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعايش‭ ‬الإنساني‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬قداسة‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان‭ ‬وشيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬الشريف،‭ ‬واجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والمجتمعات‭ ‬الشاملة‭ ‬للجميع‭: ‬مكافحة‭ ‬التعصب‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تجسد‭ ‬ثوابت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الراسخة‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬التنوع‭ ‬الثقافي‭ ‬والعرقي‭ ‬والديني،‭ ‬وتراثها‭ ‬التاريخي‭ ‬والحضاري‭ ‬العريق‭ ‬الممتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬عام‭.‬

وثالثها‭: ‬مواصلة‭ ‬المملكة‭ ‬إسهاماتها‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بتقديم‭ ‬جوائز‭ ‬دولية‭ ‬للحوار‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬وخدمة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬والشباب‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬واعتماد‭ ‬مبادراتها‭ ‬للأيام‭ ‬الدولية‭ ‬للضمير‭ ‬والفن‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وايصال‭ ‬مساعداتها‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬الحروب‭ ‬والنزاعات‭ ‬والكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهود‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭.‬

السيد‭ ‬الرئيس،

إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النهج‭ ‬الإصلاحي‭ ‬والإنساني‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وعطاء‭ ‬وهمة‭ ‬شعبها‭ ‬الوفي‭ ‬واخلاصه‭ ‬المعهود،‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬تعظيم‭ ‬مكتسباتها‭ ‬التنموية‭ ‬والحضارية،‭ ‬وتكريس‭ ‬قيمها‭ ‬السامية،‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬الحضارية‭ ‬ودورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التضامن‭ ‬الدولي،‭ ‬نحو‭ ‬عالم‭ ‬مستقرٍ‭ ‬آمن‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬والكراهية،‭ ‬ويرتقي‭ ‬بالمحبة‭ ‬والتسامح‭ ‬والتآخي‭ ‬والتعاون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬الإنسانية‭ ‬وبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬للأجيال‭ ‬المقبلة‭. ‬وشكرًا‭ ‬السيد‭ ‬الرئيس،،