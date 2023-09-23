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اليوم.. مع العدد ملحق الخليج الطبي مجانا

9/23/2023 7:10:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنشر‭ ‬الجريدة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬ملحق‭ ‬الخليج‭ ‬الطبي‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬نسلط‭ ‬الضوء‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬الطبية‭ ‬المتخصصة‭ ‬للتوعية‭ ‬ضد‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬السرطانات‭ ‬المعروفة‭ ‬ويتحدث‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬طرق‭ ‬العلاج‭ ‬والتشخيص‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭. ‬وملف‭ ‬خاص‭ ‬بمناسبة‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬وإلى‭ ‬روتين‭ ‬الحياة‭ ‬الطبيعي‭ ‬بموضوعات‭ ‬صحية‭ ‬وإرشادية‭ ‬لمختلف‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭.‬

كما‭ ‬يضم‭ ‬العدد‭ ‬بين‭ ‬صفحاته‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحوارات‭ ‬الطبية‭ ‬المتنوعة‭ ‬والمختارة‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬طبيب‭ ‬مختص‭ ‬لنتعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬العلاجات‭ ‬والتطورات‭ ‬الطبية‭.‬

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