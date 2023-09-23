وزير الخارجية اللبناني: حزب الله خطف الدولة
التاريخ
9/23/2023 7:10:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن - إيلاف: قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب إن «حزب الله» خطف الدولة اللبنانية. واقترح بو حبيب خلال لقاءات عقدها مع وزراء خارجية أوروبيين أن يكون التعاون بين الدول الأوروبية والجيش اللبناني مباشرة بهدف تمديد مهام قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان.
وتأسست يونيفيل عام 1978، ومن مهامها مراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. وتأتي تصريحات بو حبيب بناءً على توسيع ولاية قوات يونيفيل من خلال القرار 1701 الذي صدر عن الأمم المتحدة في عام 2006، عقب حرب استمرت 33 يوما بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان عارض تمديد وتوسيع صلاحيات يونيفيل بضغط من حزب الله؛ إذ قال بو حبيب بحسب المصدر إن لبنان يريد تمديد عمل قوات يونيفيل ومنحهم صلاحيات واسعة لضمان عدم دخول أسلحة إلى جنوب لبنان إلا أن حزب الله ضغط على الدولة الرسمية وأرغمها على معارضة القرار الذي اتخذ مؤخرا في الأمم المتحدة، وأشار خلال حديثه إلى أن حزب الله خطف لبنان.
إلى جانب ذلك يبدو أن الدولة اللبنانية لا تعمل بفعالية، ومؤسساتها تخضع لسيطرة حزب الله. وكان بو حبيب قد أوصى الدول المعنية بالتعاون مع الجيش اللبناني مباشرة، عوضا عن التنسيق مع الدولة اللبنانية أو مؤسساتها التي يصفها بأنها مخطوفة من قبل الحزب.
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