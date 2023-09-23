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وزير الخارجية اللبناني: حزب الله خطف الدولة

9/23/2023 7:10:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ - ‬إيلاف‭: ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬اللبنانية‭ ‬عبدالله‭ ‬بو‭ ‬حبيب‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬خطف‭ ‬الدولة‭ ‬اللبنانية‭. ‬واقترح‭ ‬بو‭ ‬حبيب‭ ‬خلال‭ ‬لقاءات‭ ‬عقدها‭ ‬مع‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬أوروبيين‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬والجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬مباشرة‭ ‬بهدف‭ ‬تمديد‭ ‬مهام‭ ‬قوات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬يونيفيل‭) ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.‬

وتأسست‭ ‬يونيفيل‭ ‬عام‭ ‬1978،‭ ‬ومن‭ ‬مهامها‭ ‬مراقبة‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وإسرائيل‭. ‬وتأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬بو‭ ‬حبيب‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬ولاية‭ ‬قوات‭ ‬يونيفيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القرار‭ ‬1701‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬عقب‭ ‬حرب‭ ‬استمرت‭ ‬33‭ ‬يوما‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬والجيش‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لبنان‭ ‬عارض‭ ‬تمديد‭ ‬وتوسيع‭ ‬صلاحيات‭ ‬يونيفيل‭ ‬بضغط‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله؛‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬بو‭ ‬حبيب‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬لبنان‭ ‬يريد‭ ‬تمديد‭ ‬عمل‭ ‬قوات‭ ‬يونيفيل‭ ‬ومنحهم‭ ‬صلاحيات‭ ‬واسعة‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬دخول‭ ‬أسلحة‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬الرسمية‭ ‬وأرغمها‭ ‬على‭ ‬معارضة‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اتخذ‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأشار‭ ‬خلال‭ ‬حديثه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬خطف‭ ‬لبنان‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬اللبنانية‭ ‬لا‭ ‬تعمل‭ ‬بفعالية،‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬تخضع‭ ‬لسيطرة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬وكان‭ ‬بو‭ ‬حبيب‭ ‬قد‭ ‬أوصى‭ ‬الدول‭ ‬المعنية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬مباشرة،‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أو‭ ‬مؤسساتها‭ ‬التي‭ ‬يصفها‭ ‬بأنها‭ ‬مخطوفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحزب‭.‬

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