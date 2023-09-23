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عاهل الأردن: لا بد من الانتقال إلى جـيـل فـلـسطيني جديد من القادة

9/23/2023 7:10:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حذر‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬تجاوز‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬معه‭ ‬رئيس‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬المونيتور‮»‬‭ ‬الإعلامية‭ ‬أندرو‭ ‬باراسيليتي‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬قمة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬العالمية،‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬المونيتور‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬‮«‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬جيل‭ ‬فلسطيني‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬القادة،‭ ‬وإلى‭ ‬أين‭ ‬يتجه‭ ‬الفلسطينيون،‭ ‬وإلى‭ ‬أين‭ ‬تتجه‭ ‬إسرائيل،‭ ‬متسائلا‭ ‬كيف‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تفاهم‭ ‬حول‭ ‬الأفق‭ ‬السياسي؟‮»‬‭.‬

وحذر‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحدي‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬والاعتقاد‭ ‬لدى‭ ‬البعض‭ ‬أنه‭ ‬يمكنك‭ ‬تجاوز‭ ‬فلسطين‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬العرب،‭ ‬ثم‭ ‬الالتفات‭ ‬إلى‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬ممكن،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬سلام‭ ‬حقيقي‭ ‬دون‭ ‬حل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬الاهتمام‭ ‬الدولي‭ ‬بقضية‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬وتضاؤل‭ ‬الدعم‭ ‬الدولي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬قضية‭ ‬اللاجئين‭ ‬قد‭ ‬تعود‭ ‬‮«‬لتؤرقنا‭ ‬جميعا‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬السوري‭.‬

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