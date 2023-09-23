عاهل الأردن: لا بد من الانتقال إلى جـيـل فـلـسطيني جديد من القادة

عاهل الأردن: لا بد من الانتقال إلى جـيـل فـلـسطيني جديد من القادة
التاريخ
9/23/2023 7:10:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من مغبة تجاوز الفلسطينيين في أي اتفاق وذلك في الحوار الذي أجراه معه رئيس مؤسسة «المونيتور» الإعلامية أندرو باراسيليتي في نيويورك، خلال مؤتمر قمة الشرق الأوسط العالمية، الذي نظمته مؤسسة «المونيتور».
وأشار الملك عبدالله الثاني في رده على سؤال حول إمكانية المضي قدما في عملية السلام إلى ضرورة التركيز على مسألة «الانتقال إلى جيل فلسطيني جديد من القادة، وإلى أين يتجه الفلسطينيون، وإلى أين تتجه إسرائيل، متسائلا كيف يمكننا أن نتوصل إلى تفاهم حول الأفق السياسي؟».
وحذر العاهل الأردني من تجاوز الفلسطينيين، مؤكدا أن «التحدي يكمن في حكومة الاحتلال والاعتقاد لدى البعض أنه يمكنك تجاوز فلسطين والتعامل مع العرب، ثم الالتفات إلى الفلسطينيين، وهذا أمر غير ممكن، إذ إنه لن يكون هناك سلام حقيقي دون حل للقضية الفلسطينية».
وأشار العاهل الأردني إلى تراجع الاهتمام الدولي بقضية اللاجئين السوريين وتضاؤل الدعم الدولي بشكل كبير، محذرا من أن قضية اللاجئين قد تعود «لتؤرقنا جميعا» جراء عدم الاستقرار في الجنوب السوري.
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