شوارع سوق واقف تستغيث

الحلول الترقيعية لا تـكـفــي.. ومــا يـحتـاج إليه السوق هو إعادة تأهيل للبنية التحتية





في‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬تم‭ ‬تأسيس‭ ‬سوق‭ ‬واقف‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬إنشاء‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭. ‬ومع‭ ‬الأيام‭ ‬شهد‭ ‬السوق‭ ‬توسعا‭ ‬مطردا‭ ‬جعله‭ ‬مرفقا‭ ‬تجاريا‭ ‬حيويا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭. ‬

التوسع‭ ‬كان‭ ‬سلاحا‭ ‬ذا‭ ‬حدين،‭ ‬فمن‭ ‬جانب‭ ‬كان‭ ‬لتزايد‭ ‬اعداد‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬ليس‭ ‬أهالي‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬فحسب‭ ‬وإنما‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬الاشقاء‭ ‬الخليجيين‭. ‬

ولكن‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬اخر‭ ‬برزت‭ ‬مشاكل‭ ‬لعل‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬مشكلة‭ ‬مؤرقة‭ ‬فعلا‭.‬

ولكن‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬هي‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لهذا‭ ‬السوق،‭ ‬وتحديدا‭ ‬الشوارع‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬متصدعة‭ ‬ومتشققة‭ ‬وتسبب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬لمرتادي‭ ‬السوق‭.‬

في‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬مواطنين‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬السوق‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬الضحية‭ ‬الأولى‭ ‬لهذه‭ ‬الشوارع‭ ‬هي‭ ‬مركباتهم‭ ‬التي‭ ‬تتضرر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬وقالوا‭ ‬ان‭ ‬المظهر‭ ‬العام‭ ‬لهذه‭ ‬الشوارع‭ ‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬ابدا‭ ‬مع‭ ‬المظهر‭ ‬الحضاري‭ ‬للبحرين‭.‬

وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬قامت‭ ‬مشكورة‭ ‬بتطوير‭ ‬بعض‭ ‬الطرق‭ ‬المحيطة‭ ‬بالسوق‭ ‬وتحديدا‭ ‬المداخل‭ ‬والخارج‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬وطأة‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الانسيابية‭ ‬بالحركة‭. ‬ولكن‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬المشكلة‭ ‬الأخرى،‭ ‬وهي‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لطرقات‭ ‬سوق‭ ‬واقف‭ ‬المتصدعة‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬لإعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬وليس‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬ترقيعية‭.‬





البنية‭ ‬التحتية

شكاوى‭ ‬المواطنين‭ ‬ناقشناها‭ ‬مع‭ ‬نائب‭ ‬المنطقة‭ ‬النائب‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الشنو،‭ ‬الذي‭ ‬علق‭ ‬بقوله‭:‬

جميعنا‭ ‬نتفق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬سوق‭ ‬واقف‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬الروافد‭ ‬التجارية‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ويعتبر‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ويخدم‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬الخارج‭. ‬

ولكن‭ ‬للأسف‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬حيوية‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭ ‬فإنه‭ ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬تطويرا‭ ‬حقيقيا‭. ‬لذلك‭ ‬نرى‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية‭ ‬والضغط‭ ‬المتزايد‭. ‬وفي‭ ‬الواقع‭ ‬المشكلة‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬فقط‭ ‬وإنما‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بالكامل،‭ ‬فبعض‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬صارت‭ ‬بؤرة‭ ‬للقوارض‭ ‬والحشرات‭ ‬والمخلفات‭. ‬وعدد‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬حاليا‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬استيعاب‭ ‬الشوارع‭ ‬والمواقف،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬مشكلة‭ ‬حقيقية،‭ ‬وبعض‭ ‬الشوارع‭ ‬مازالت‭ ‬غير‭ ‬مرصوفة‭ ‬أساسا‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬شهدت‭ ‬بعض‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬تطويرات‭ ‬لافتة‭ ‬مثل‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬وباب‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬تحول‭ ‬الى‭ ‬مرفق‭ ‬حضاري‭ ‬تراثي‭ ‬سياحي‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬هويته‭ ‬ولكن‭ ‬بأسلوب‭ ‬عصري‭ ‬يجذب‭ ‬السياح‭.‬

ويمكن‭ ‬تلخيص‭ ‬أبرز‭ ‬مشاكل‭ ‬السوق‭ ‬بعدة‭ ‬نقاط‭:‬

‭- ‬حجم‭ ‬وأهمية‭ ‬السوق‭ ‬لا‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬البيئة‭ ‬الصحية‭ ‬السليمة‭.‬

‭- ‬يفتقر‭ ‬إلى‭ ‬أبسط‭ ‬الضروريات‭ ‬كالمرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬الاساسية‭ ‬والمواقف‭.‬

‭- ‬يفتقر‭ ‬إلى‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭.‬

‭- ‬لا‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬رؤيتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030م‭.‬

‭- ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬والكبائن‭ ‬بنيت‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭. ‬

وقد‭ ‬شهدنا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬جهودا‭ ‬مشكورة‭ ‬وملموسة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المخارج‭ ‬والمداخل،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المخارج‭ ‬والمداخل،‭ ‬ولكننا‭ ‬نتكلم‭ ‬عن‭ ‬مشكلة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬مشكلة‭ ‬تتعلق‭ ‬بسوق‭ ‬رئيسي‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬متصدعة،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬تنظيما‭ ‬شاملا‭.‬

ويضيف‭ ‬النائب‭ ‬الشنو‭: ‬المبشر‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أنني‭ ‬مع‭ ‬تواصلي‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬ووزارتا‭ ‬الاشغال‭ ‬والبلدية،‭ ‬سيتم‭ ‬التنسيق‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬يضم‭ ‬هذه‭ ‬الأطراف‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الملاك‭ ‬لأخذ‭ ‬خطوات‭ ‬فعلية‭ ‬جادة‭ ‬قريبا‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬وجدول‭ ‬زمني‭ ‬وميزانية‭ ‬محددة‭. ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬حريصة‭ ‬اشد‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والزوار،‭ ‬وتطوير‭ ‬منطقة‭ ‬سوق‭ ‬واقف‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الصورة‭ ‬الحضارية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬