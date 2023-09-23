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الكشف عن مصير مباراة الوحدات وشباب الأردن

9/23/2023 3:15:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لم يخض فريقا الوحدات وشباب الأردن مباراتهما ضمن مباريات الجولة 6 من دوري المحترفين لكرة القدم، في ظل الالتزام بمطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر.

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