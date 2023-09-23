الكشف عن مصير مباراة الوحدات وشباب الأردن

الكشف عن مصير مباراة الوحدات وشباب الأردن
التاريخ
9/23/2023 3:15:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - لم يخض فريقا الوحدات وشباب الأردن مباراتهما ضمن مباريات الجولة 6 من دوري المحترفين لكرة القدم، في ظل الالتزام بمطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر.
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