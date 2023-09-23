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مصر.. إنقاذ 100 عامل من غرق جزئي لباخرة في نهر النيل

9/23/2023 3:15:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تمكنت فرق الإنقاذ النهري والمسطحات المائية بالمنيا في مصر، من إنقاذ 100 عامل من الغرق داخل باخرة غرق نصفها بمجرى نهر النيل.
وفي التفاصيل، قالت صحيفة "الشروق" المصرية إن الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقت بلاغا من شرطة المسطحات المائية بتعرض باخرة نيلية للتعطل والغرق.
وأضافت أن شرطة المسطحات المائية وفرق الإنقاذ النهري والقيادات الأمنية انتقلت إلى مكان الحادث حيث تبين من المعاينة والتحريات أن الباخرة قادمة من القاهرة وتخلو من النزلاء ولكن على متنها 100 من عمالها.
وأفاد موقع "القاهرة 24" المصري بأن الباخرة النيلية تعرضت إلى غرق جزئي إثر اصطدامها بكوبري خلال عبورها دون وقوع أضرار بشرية، مشيرا إلى أن الخسائر كانت مادية فقط.
وأكدت وسائل الإعلام المصرية أن العمال تمكنوا من الخروج قبل غرقها وتم التعامل مع الباخرة النيلية بكل حرص لخروجها بسلام.

روسيا اليوم

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