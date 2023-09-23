الصومال.. مقتل 30 شخصا على الأقل في تفجير شاحنة مفخخة

الصومال.. مقتل 30 شخصا على الأقل في تفجير شاحنة مفخخة
التاريخ
9/23/2023 3:15:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب العشرات، اليوم السبت، نتيجة انفجار شاحنة عند نقطة تفتيش في مدينة بيلينوين بالصومال.
وأفادت شبكة GAROWE ONLINE عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، نقلا عن وزارة الدفاع الصومالية، بأن الانفجار أسفر عن مقتل أكثر من 30 مسلحا، بينهم قادة كبار قتلوا في هجوم للجيش استهدف مراكز تجمع حركة الشباب في منطقة شابيلو.
وجاء في البيان: "قتل حوالي 30 شخصا وأصيب العشرات نتيجة تفجير انتحاري لشاحنة مليئة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش هورسد في مدينة بيلينوين، ما يعد الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في الصومال منذ العام الماضي".
روسيا اليوم
MENAFN23092023000208011052ID1107126719
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.