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الصومال.. مقتل 30 شخصا على الأقل في تفجير شاحنة مفخخة

9/23/2023 3:15:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب العشرات، اليوم السبت، نتيجة انفجار شاحنة عند نقطة تفتيش في مدينة بيلينوين بالصومال.
وأفادت شبكة GAROWE ONLINE عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، نقلا عن وزارة الدفاع الصومالية، بأن الانفجار أسفر عن مقتل أكثر من 30 مسلحا، بينهم قادة كبار قتلوا في هجوم للجيش استهدف مراكز تجمع حركة الشباب في منطقة شابيلو.
وجاء في البيان: "قتل حوالي 30 شخصا وأصيب العشرات نتيجة تفجير انتحاري لشاحنة مليئة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش هورسد في مدينة بيلينوين، ما يعد الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في الصومال منذ العام الماضي".
روسيا اليوم

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