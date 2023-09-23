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محتجون وسط لندن يطالبون بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

9/23/2023 3:15:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن محتجين نظموا مظاهرة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسط العاصمة لندن، وساروا في مسيرة تطالب بعودة بلادهم إلى الاتحاد.
وعمد المحتجون إلى تشكيل صورة ما يشبه "البحر" مؤلف من اللونين الأزرق والأصفر (في إشارة لعلم الاتحاد الأوروبي) وسط لندن للمطالبة بعودة انضمام بريطانيا إلى الاتحاد. بحسب الصحيفة.

يُشار إلى أنه في 23 يونيو الماضي، أصبح معروفا أن نسبة 58.2% من المقيمين البريطانيين سيصوتون لصالح العودة إلى مكون الاتحاد الأوروبي.
كما كشف استطلاع للرأي أُجري في الأول من يناير الماضي أن ثلثي البريطانيين يؤيدون الاستفتاء على عودة بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد مضي عامين على انسحاب بريطانيا منه.

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