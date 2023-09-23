محتجون وسط لندن يطالبون بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

يُشار إلى أنه في 23 يونيو الماضي، أصبح معروفا أن نسبة 58.2% من المقيمين البريطانيين سيصوتون لصالح العودة إلى مكون الاتحاد الأوروبي.

كما كشف استطلاع للرأي أُجري في الأول من يناير الماضي أن ثلثي البريطانيين يؤيدون الاستفتاء على عودة بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد مضي عامين على انسحاب بريطانيا منه.