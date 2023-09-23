محتجون وسط لندن يطالبون بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

محتجون وسط لندن يطالبون بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي
التاريخ
9/23/2023 3:15:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن محتجين نظموا مظاهرة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسط العاصمة لندن، وساروا في مسيرة تطالب بعودة بلادهم إلى الاتحاد.
وعمد المحتجون إلى تشكيل صورة ما يشبه "البحر" مؤلف من اللونين الأزرق والأصفر (في إشارة لعلم الاتحاد الأوروبي) وسط لندن للمطالبة بعودة انضمام بريطانيا إلى الاتحاد. بحسب الصحيفة.
يُشار إلى أنه في 23 يونيو الماضي، أصبح معروفا أن نسبة 58.2% من المقيمين البريطانيين سيصوتون لصالح العودة إلى مكون الاتحاد الأوروبي.
كما كشف استطلاع للرأي أُجري في الأول من يناير الماضي أن ثلثي البريطانيين يؤيدون الاستفتاء على عودة بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد مضي عامين على انسحاب بريطانيا منه.
MENAFN23092023000208011052ID1107126718
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.