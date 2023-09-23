الامن العام : وفاة مواطن بحادث سير
التاريخ
9/23/2023 3:15:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي شخص أربعيني إثر حادث تدهور مركبة في سهل الحوران - طريق الطرة بمدينة الرمثا، مساء اليوم السبت وفقا لما اكده مصدر امني .
وقال المصدر، إنه تم إسعاف الأربعيني بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى الرمثا الحكومي إلا أنه وصل متوفياً.
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