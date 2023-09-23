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الامن العام : وفاة مواطن بحادث سير

9/23/2023 3:15:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي شخص أربعيني إثر حادث تدهور مركبة في سهل الحوران - طريق الطرة بمدينة الرمثا، مساء اليوم السبت وفقا لما اكده مصدر امني .
وقال المصدر، إنه تم إسعاف الأربعيني بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى الرمثا الحكومي إلا أنه وصل متوفياً.

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