احذر..خدع ذهنية لجذب المزيد من المال قد تسبب إفلاسك!



ويقول الباحث في علم النفس، لوكاس ديكسون، من جامعة كوينزلاند: "أولئك الذين سجلوا درجات أعلى في مقياسنا، اعتبروا أنفسهم أكثر نجاحا، وكان لديهم تطلعات أقوى للنجاح، واعتقدوا أنهم أكثر عرضة لتحقيق النجاح في المستقبل. لكنهم كانوا أيضا أكثر عرضة للانجذاب إلى الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر، وقد تعرضوا للإفلاس، واعتقدوا بشكل خطير أنهم قادرون على تحقيق مستوى غير متوقع من النجاح بسرعة أكبر".

كما تمسّك أصحاب الأفكار هذه، بإيديولوجيتهم حتى عندما كانوا في أوضاع مالية سيئة. ويعتقد الباحثون أن هذا قد يعرضهم لخطر وضع الكثير من الثقة في الاستثمارات غير المستقرة، مثل العملات المشفرة وخطط الثراء السريع.

وفي الوقت نفسه، يعترف الفريق بأن التفكير الإيجابي والتفاؤل يمكن أن يكونا مفيدين من الناحية النفسية في مواقف معينة، طالما أن هذه الأساليب العقلية لا تنفصل كثيرا عن الواقع.