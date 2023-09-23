Saturday, 23 September 2023 11:51 GMT

احذر..خدع ذهنية لجذب المزيد من المال قد تسبب إفلاسك!

9/23/2023 3:15:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هناك اعتقاد يقول إنه يمكنك إظهار طريقك نحو النجاح المالي "ذهنيا" من خلال التفكير بأن ذلك سيحدث حقا.
ولكن هذا النوع من الخدع الذهنية الطموحة من المرجح أن يكون مرتبطا بالاستثمارات المحفوفة بالمخاطر والإفلاس، حسبما وجدت دراسة جديدة.
وفي مراجعة شملت 3 دراسات وما مجموعه 1023 مشاركا من الولايات المتحدة، طور باحثون من جامعة كوينزلاند في أستراليا مقياسا لظاهرة الإيمان في المظاهر أو الخدع الذهنية.
واتفق حوالي ثلث المشاركين عبر الإنترنت على أن الأفكار الإيجابية و"المشاعر الإيجابية"، إلى جانب القوى الكونية العليا، لديها القدرة على التأثير على أحداث الحياة الواقعية.
وكانت تلك المجموعة أيضا أكثر احتمالا لأنها تعتبر نفسها ناجحة، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل. ومع ذلك، لم تجد الدراسات أي دليل موضوعي على أن طريقة التفكير هذه ستؤدي إلى المزيد من النجاح في المجالات الرئيسية.


ويقول الباحث في علم النفس، لوكاس ديكسون، من جامعة كوينزلاند: "أولئك الذين سجلوا درجات أعلى في مقياسنا، اعتبروا أنفسهم أكثر نجاحا، وكان لديهم تطلعات أقوى للنجاح، واعتقدوا أنهم أكثر عرضة لتحقيق النجاح في المستقبل. لكنهم كانوا أيضا أكثر عرضة للانجذاب إلى الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر، وقد تعرضوا للإفلاس، واعتقدوا بشكل خطير أنهم قادرون على تحقيق مستوى غير متوقع من النجاح بسرعة أكبر".

كما تمسّك أصحاب الأفكار هذه، بإيديولوجيتهم حتى عندما كانوا في أوضاع مالية سيئة. ويعتقد الباحثون أن هذا قد يعرضهم لخطر وضع الكثير من الثقة في الاستثمارات غير المستقرة، مثل العملات المشفرة وخطط الثراء السريع.
وفي الوقت نفسه، يعترف الفريق بأن التفكير الإيجابي والتفاؤل يمكن أن يكونا مفيدين من الناحية النفسية في مواقف معينة، طالما أن هذه الأساليب العقلية لا تنفصل كثيرا عن الواقع.

MENAFN23092023000208011052ID1107126716

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث