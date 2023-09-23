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شولتس يدعو إلى فرض ضوابط صارمة على حدود ألمانيا وخاصة مع بولندا

9/23/2023 3:15:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- لا يستبعد المستشار الألماني، أولاف شولتس، تشديد الإجراءات على الحدود الألمانية وخاصة مع بولندا لمنع الهجرة غير الشرعية على خلفية فضيحة التأشيرات في بولندا.
وقال شولتس: "لا أريد أن ترفض بولندا ثم نناقش سياستنا الخاصة باللجوء هنا".

وأشار إلى أن عدد المهاجرين الوافدين قد ازداد بشكل كبير، و"إذا وصل أي شخص من بولندا، فليسجل هناك ويتابع الإجراءات المتعلقة بطلب اللجوء"، ولا يشتري تأشيرة.
ولم يستبعد شولتس إمكانية "اتخاذ إجراءات إضافية على الحدود"، وخاصة على الحدود البولندية.
روسيا اليوم

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