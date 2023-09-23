شولتس يدعو إلى فرض ضوابط صارمة على حدود ألمانيا وخاصة مع بولندا

وأشار إلى أن عدد المهاجرين الوافدين قد ازداد بشكل كبير، و"إذا وصل أي شخص من بولندا، فليسجل هناك ويتابع الإجراءات المتعلقة بطلب اللجوء"، ولا يشتري تأشيرة.

ولم يستبعد شولتس إمكانية "اتخاذ إجراءات إضافية على الحدود"، وخاصة على الحدود البولندية.

روسيا اليوم