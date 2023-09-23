شولتس يدعو إلى فرض ضوابط صارمة على حدود ألمانيا وخاصة مع بولندا

شولتس يدعو إلى فرض ضوابط صارمة على حدود ألمانيا وخاصة مع بولندا
التاريخ
9/23/2023 3:15:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- لا يستبعد المستشار الألماني، أولاف شولتس، تشديد الإجراءات على الحدود الألمانية وخاصة مع بولندا لمنع الهجرة غير الشرعية على خلفية فضيحة التأشيرات في بولندا.
وقال شولتس: "لا أريد أن ترفض بولندا ثم نناقش سياستنا الخاصة باللجوء هنا".
وأشار إلى أن عدد المهاجرين الوافدين قد ازداد بشكل كبير، و"إذا وصل أي شخص من بولندا، فليسجل هناك ويتابع الإجراءات المتعلقة بطلب اللجوء"، ولا يشتري تأشيرة.
ولم يستبعد شولتس إمكانية "اتخاذ إجراءات إضافية على الحدود"، وخاصة على الحدود البولندية.
روسيا اليوم
MENAFN23092023000208011052ID1107126715
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.