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هبوط اضطراري لطائرة مصرية في الدمام شرق السعودية

9/23/2023 3:15:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران إن الرحلة رقم MS905 والتي كانت متجهة من القاهرة إلى دبي وعلى متنها 120 راكبا، هبطت اضطراريا بمطار الدمام الدولي شرق السعودية بسبب عطل فني مفاجئ.
وقالت الشركة في بيان إن قائد الطائرة من طراز B737-800 طلب السماح له بالهبوط في مطار الدمام الدولي وذلك حرصا على سلامة الركاب ووفقا للمعايير الدولية.
وأضافت أنه تم إنزال جميع الركاب بمطار الدمام لحين الانتهاء من فحص ومعاينة الطائرة واستكمال الإجراءات الفنية.
هذا، وقامت الشركة بتجهيز طائرة أخرى متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الدمام لنقل ركاب الرحلة MS905 إلى دبي.

روسيا اليوم

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