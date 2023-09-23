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قرار هام مرتقب لأندية المحترفين

9/23/2023 3:15:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعقد الأندية المنافسة في دوري المحترفين لكرة القدم مساء الأحد، اجتماعا لمناقشة تعليق مشاركتها في البطولة.
وقال مصدر مطلع إن الاجتماع سيعقد في مقر النادي الفيصلي عند الساعة الخامسة مساء الأحد، لبحث تعليق المشاركة إضافة إلى إمكانية مناقشة المخرجات التي ستسفر عنها الخلوة التي تعقدها اللجنة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم.

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