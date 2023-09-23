قرار هام مرتقب لأندية المحترفين

قرار هام مرتقب لأندية المحترفين
التاريخ
9/23/2023 3:15:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تعقد الأندية المنافسة في دوري المحترفين لكرة القدم مساء الأحد، اجتماعا لمناقشة تعليق مشاركتها في البطولة.
وقال مصدر مطلع إن الاجتماع سيعقد في مقر النادي الفيصلي عند الساعة الخامسة مساء الأحد، لبحث تعليق المشاركة إضافة إلى إمكانية مناقشة المخرجات التي ستسفر عنها الخلوة التي تعقدها اللجنة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم.
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