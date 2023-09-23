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لافروف يحذر من مفترق طرق ويدعو العالم إلى منع الانزلاق في حرب كبيرة

9/23/2023 3:15:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، العالم إلى منع الانزلاق إلى حرب كبيرة.


وقال لافروف: "اليوم، تقف البشرية مرة أخرى، كما حدث كثيرا في الماضي، على مفترق طريق. كيفية تطور التاريخ يعتمد علينا وحدنا. ومن المصلحة المشتركة منع الانزلاق إلى حرب كبيرة وانهيار آليات التعاون الدولي التي أنشأها الأسلاف بشكل كامل".

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