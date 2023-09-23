لافروف يحذر من مفترق طرق ويدعو العالم إلى منع الانزلاق في حرب كبيرة

لافروف يحذر من مفترق طرق ويدعو العالم إلى منع الانزلاق في حرب كبيرة
التاريخ
9/23/2023 3:15:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، العالم إلى منع الانزلاق إلى حرب كبيرة.
وقال لافروف: "اليوم، تقف البشرية مرة أخرى، كما حدث كثيرا في الماضي، على مفترق طريق. كيفية تطور التاريخ يعتمد علينا وحدنا. ومن المصلحة المشتركة منع الانزلاق إلى حرب كبيرة وانهيار آليات التعاون الدولي التي أنشأها الأسلاف بشكل كامل".
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